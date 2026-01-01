Ang unang hakbang para makapagsimula ay ang pag-set up ng iyong workspace. Sa prosesong ito, maaari mong likhain at i-customize ang iyong workspace para maging handa ito sa epektibong pakikipagtulungan ng iyong team.
I-access ang iyong workspace settings
Mula sa iyong HeyGen homepage, i-click ang arrow sa tabi ng iyong pangalan sa ibabang kaliwang sulok.
Sa ilalim ng Personal, makikita mo ang iyong personal na account.
Sa ilalim ng Workspace, makikita mo lahat ng HeyGen workspaces na sinalihan mo o naimbitahan ka.
Kapag unang beses kang gumawa ng personal na account, karaniwan kang nasa libreng plano. Kapag sumali ka na sa enterprise workspace ninyo, magkakaroon ka ng access sa lahat ng enterprise features at security settings.
Malalaman mong nasa enterprise workspace ka kapag nakita mo ang salitang “Enterprise” sa ibabang kaliwang sulok.
Gumawa at i-configure ang bagong workspace
Para gumawa ng bagong workspace, buksan ang menu sa ibabang kaliwa at pumunta sa Settings.
Sa mga setting ng iyong workspace, maaari mong:
Maaari mo ring i-enable ang AI-Assisted Watermarking para maglagay ng watermark sa lahat ng video na ginagawa sa workspace.
Piliin kung sino ang maaaring sumali sa iyong workspace
Mayroon kang tatlong opsyon para kontrolin ang access sa iyong workspace:
Kapag natapos mo na ang mga hakbang na ito, kumpleto na ang pag-setup ng iyong workspace.
Pinangalanan mo na ang iyong workspace, nadagdag mo na ang iyong logo, at na-customize mo na ang mga setting para maipakita ang iyong brand.
Handa na ngayon ang iyong workspace, at maaari ka nang magsimulang mag-imbita ng mga miyembro ng team anumang oras na handa ka nang makipagtulungan.