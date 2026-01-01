Tatalakayin sa araling ito kung paano i-set up ang SAML Single Sign-On (SSO) kasama ang iyong identity provider, kung paano irehistro ang domain ng iyong kumpanya para sa just-in-time provisioning, at kung paano pamahalaan ang access controls.
Pinapahintulutan ng SAML SSO ang iyong team na mag-log in nang ligtas gamit ang company credentials habang sentralisado ang authentication. Tinutulungan ng enterprise feature na ito ang mas maayos na onboarding, mas matatag na seguridad, at pagsunod sa mga pamantayan tulad ng SOC 2.
Bago ka magsimula, siguraduhin na nakikipag-ugnayan ka sa iyong HeyGen Account Executive, na makakatulong sa iyo sa onboarding coordination, domain registration, at provisioning.
Irehistro ang domain ng iyong kumpanya
Bilang isang Enterprise Admin, maaari mong irehistro ang email domain ng iyong organisasyon sa iyong HeyGen workspace. Kailangan ang hakbang na ito para paganahin ang just-in-time provisioning kapag gumagamit ng SAML SSO.
Sa kasalukuyan, mano-mano pa ang proseso ng pagrerehistro ng domain. Ibigay sa HeyGen ang listahan ng lahat ng domain na pagmamay-ari ng inyong organisasyon.
Kapag nairehistro na, magagawa ng mga domain na ito ang mga sumusunod:
I-set up ang SAML SSO gamit ang Microsoft Entra ID (Azure AD)
Upang magsimula, mag-sign in sa iyong Azure portal at buksan ang Microsoft Entra ID.
Pumunta sa Enterprise Applications, pagkatapos piliin ang All Applications.
I-click ang New Application, piliin ang Create your own application, pangalanan itong HeyGen, at i-click ang Create.
Kapag nagawa na ang application, buksan ang seksyong Single Sign-On at piliin ang SAML.
I-configure ang mga setting ng SAML
I-click ang Edit para i-configure ang mga detalye ng SAML.
Para sa Identifier (Entity ID), ilagay ang:
api2.heygen.com
Para sa Reply URL, bumalik sa iyong HeyGen dashboard, pumunta sa Account Settings, buksan ang Security tab, i-enable ang SSO, at kopyahin ang ibinigay na URL.
I-paste ang Reply URL sa Entra ID at i-click ang Save.
Tiyaking ipinapasa ng application ang pagkakakilanlan ng user sa format na email.
Dapat itakda ang NameID claim sa email address ng user.
Magdagdag ng mga attribute ng user para sa:
Magtalaga ng mga user at grupo
Susunod, piliin ang Assign users and groups, pagkatapos ay i-click ang Add user or group.
Piliin ang mga kasamahan sa trabaho na dapat magkaroon ng access sa HeyGen sa pamamagitan ng SSO at i-click ang Assign.
Kolektahin ang mga configuration value
Bumalik sa Single Sign-On page at mag-scroll pababa hanggang sa mga seksyong may label na SAML Certificate at Set Up HeyGen.
Mula sa mga seksyong ito, kunin ang sumusunod na mga halaga:
Panatilihin ang mga halagang ito na handa para sa huling hakbang ng configuration.
Kumpletuhin ang setup sa HeyGen
Bumalik sa iyong HeyGen Admin Panel at buksan ang pahina ng SSO Settings.
I-paste ang certificate, login URL, at mga value ng Entra ID sa kani-kanilang mga field, pagkatapos ay i-click ang Save.
Nakakonfigura na ngayon ang iyong SAML na koneksyon sa pagitan ng HeyGen at Microsoft Entra ID.
Subukan ang iyong SSO setup
Para ma-verify ang setup, buksan ang HeyGen login page at piliin ang Sign in with SSO.
Mag-log in gamit ang iyong company credentials. Kapag tama ang lahat ng pagkaka-configure, direkta kang dadalhin sa HeyGen na naka-enable ang SSO.
Aktibo na ngayon ang SAML SSO para sa iyong HeyGen workspace.
Makakapasok na ang iyong team nang ligtas gamit ang company credentials, nang hindi na kailangan ng karagdagang password o mga extra na hakbang.