Kumpletuhin na natin ang iyong account gamit ang Getting Started checklist. Ang Getting Started ay isang built-in na checklist sa loob ng HeyGen dashboard. Makikita mo ito sa dashboard kapag unang beses kang nag-log in sa iyong account. Dinisenyo ito para gabayan ang mga bagong admin sa mahahalagang unang hakbang para i-activate ang kanilang HeyGen workspace at ihanda ang kanilang team para sa kolaborasyon.
I-access ang Getting Started panel
Mag-log in sa iyong HeyGen account at buksan ang dashboard.
Lalabas ang Getting Started panel kapag nag-sign in ka sa unang pagkakataon bilang bagong admin. Ang checklist na ito ay direktang naka-built in sa HeyGen dashboard at tumutulong sa iyong i-activate ang iyong workspace at ihanda ang iyong team para makipag-collaborate.
Mula sa dashboard, piliin ang Get Started para simulan ang iyong onboarding experience.
Unawain ang mga hakbang sa onboarding
Ang Getting Started checklist ay may tatlong pangunahing hakbang:
Awtomatikong nache-check off ang bawat hakbang kapag natatapos mo ang mga kinakailangang gawain. Maaari kang bumalik sa checklist anumang oras, at hindi mo kailangang tapusin ang lahat sa iisang session.
I-set up ang iyong workspace
Ang hakbang na ito ay nakatuon sa pag-personalize ng iyong HeyGen environment.
Idaragdag mo ang mga detalye ng iyong brand, ia-upload ang mahahalagang assets, at aayusin ang mga workspace settings para nakaayon ang lahat sa identidad ng iyong team at handa nang gamitin.
Mag-imbita ng mga miyembro
Gamitin ang hakbang na ito para dalhin ang iyong mga kasamahan sa HeyGen.
Maaari kang mag-imbita ng mga miyembro sa iyong workspace at magtalaga ng naaangkop na mga role at pahintulot upang matiyak na mayroon silang kinakailangang access para makipagtulungan nang epektibo.
I-configure ang mga security setting
Tinitiyak ng hakbang na ito na protektado ang iyong workspace.
Magi-set up ka ng mga security feature gaya ng single sign-on gamit ang mga provider tulad ng Okta o Azure, at magse-set up ka rin ng access controls para manatiling ligtas ang iyong account.
Habang natatapos mo ang bawat hakbang, mamamarkahan ito sa Getting Started panel. Kapag kumpleto na, magiging ganap na branded, ligtas, at kolaboratibong hub ang iyong workspace para sa iyong team.