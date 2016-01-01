Làm cho video của bạn nổi bật với công cụ sticker sử dụng trí tuệ nhân tạo của HeyGen, cách dễ dàng nhất để thêm màu sắc, cảm xúc và cá tính cho nội dung của bạn. Cho dù đó là marketing, hướng dẫn, hay đoạn clip trên mạng xã hội, sticker ngay lập tức làm cho hình ảnh trở nên sinh động và cuốn hút hơn.

Với HeyGen, bạn có thể thêm, di chuyển và thay đổi kích thước của nhãn dán chỉ trong vài giây. Chọn từ hàng trăm biểu tượng cảm xúc, biểu tượng và hiệu ứng động để làm nổi bật những khoảnh khắc quan trọng hoặc thể hiện cảm xúc, tất cả mà không cần kỹ năng chỉnh sửa.

Với sự chính xác của AI và sự hỗ trợ đặt vị trí tăng cường AR, HeyGen đảm bảo mỗi hình dán đều hỗ trợ câu chuyện của bạn mà không gây xao lãng. Kết quả là những video chuyên nghiệp, bắt mắt khiến người xem không thể rời mắt cho đến cuối.