Hãy làm cho video của bạn trở nên sinh động bằng cách thêm emoji, văn bản và nhãn dán động vui nhộn. Công cụ tạo nhãn dán trực tuyến miễn phí của HeyGen cho phép bạn cá nhân hóa đoạn clip trong vài giây mà không cần tải xuống hay kinh nghiệm chỉnh sửa. Nổi bật phản ứng, biểu đạt cảm xúc, hoặc thêm hài hước vào bất kỳ video nào ngay từ trình duyệt của bạn. Hoàn hảo cho mạng xã hội, tiếp thị, và nội dung dạng ngắn
Trình tạo Đồ họa Chuyển động AI của HeyGen biến bất kỳ kịch bản nào thành hình ảnh hoạt hình mượt mà với thiết kế cảnh tự động và các yếu tố chuyển động động. Nó loại bỏ nhu cầu chỉnh sửa thủ công bằng cách tạo ra các chuyển tiếp, bố cục và hoạt hình chất lượng studio phù hợp với cốt truyện.
Muốn thêm một nét sáng tạo và thu hút vào video của bạn?
Làm cho video của bạn nổi bật với công cụ sticker sử dụng trí tuệ nhân tạo của HeyGen, cách dễ dàng nhất để thêm màu sắc, cảm xúc và cá tính cho nội dung của bạn. Cho dù đó là marketing, hướng dẫn, hay đoạn clip trên mạng xã hội, sticker ngay lập tức làm cho hình ảnh trở nên sinh động và cuốn hút hơn.
Với HeyGen, bạn có thể thêm, di chuyển và thay đổi kích thước của nhãn dán chỉ trong vài giây. Chọn từ hàng trăm biểu tượng cảm xúc, biểu tượng và hiệu ứng động để làm nổi bật những khoảnh khắc quan trọng hoặc thể hiện cảm xúc, tất cả mà không cần kỹ năng chỉnh sửa.
Với sự chính xác của AI và sự hỗ trợ đặt vị trí tăng cường AR, HeyGen đảm bảo mỗi hình dán đều hỗ trợ câu chuyện của bạn mà không gây xao lãng. Kết quả là những video chuyên nghiệp, bắt mắt khiến người xem không thể rời mắt cho đến cuối.
Phương pháp tốt nhất để thêm nhãn dán vào video
Để video của bạn được nâng cao hơn với những sticker, hãy theo những lời khuyên đã được chứng minh sau đây:
• Chọn nhãn dán phù hợp: Chọn hình ảnh phù hợp với chủ đề và tông giọng của bạn để chúng hỗ trợ câu chuyện thay vì làm phân tâm.
• Đặt chúng có mục đích: Đặt nhãn dán ở vị trí nổi bật những khoảnh khắc quan trọng mà không che khuất hình ảnh quan trọng.
• Giữ sự cân đối: Sử dụng nhãn dán một cách tiết chế để duy trì vẻ ngoài gọn gàng, chuyên nghiệp.
• Hiểu biết về khán giả: Chọn nhãn dán phù hợp với sở thích, hài hước và bối cảnh văn hóa của người xem.
• Thử nghiệm và tinh chỉnh: Thử nghiệm với các hoạt ảnh và thời gian khác nhau để tìm ra điều gì phù hợp nhất với phong cách của bạn.
Những phương pháp này giúp bạn duy trì sự nhất quán của thương hiệu trong khi vẫn làm cho video của bạn trở nên mới mẻ, hấp dẫn và giàu biểu cảm.
Tăng cường tương tác của người xem với video được làm phong phú bằng hình dán
Sticker không chỉ trang trí, chúng còn tăng cường sự tương tác, giữ chân người xem và tác động đến cảm xúc. Những sticker phù hợp có thể thêm chuyển động, dẫn dắt ánh nhìn của người xem và khiến họ theo dõi lâu hơn.
Các yếu tố hình ảnh như biểu tượng cảm xúc và đồ họa chuyển động đã được chứng minh là tăng cường khả năng nhớ và sự tương tác trên TikTok, Instagram Reels và YouTube Shorts. Nhãn dán giúp bạn:
Nổi bật các thông điệp chính hoặc tính năng sản phẩm
Tăng cường cảm xúc (hài hước, hứng thú, ngạc nhiên)
Làm cho nội dung cảm thấy hiện đại, chân thực và dễ liên hệ
Công cụ tạo sticker sử dụng trí tuệ nhân tạo của HeyGen giúp cho các nhà sáng tạo, giáo viên và thương hiệu biến bất kỳ video nào thành một câu chuyện tương tác, đáng nhớ.
Bạn cũng có thể sử dụng AI Talking Head Generator của chúng tôi để thêm các hình đại diện sống động có thể nói thông điệp của bạn một cách trực tiếp.
Thêm hình dán vào video của bạn trong 4 bước đơn giản
Làm cho video của bạn trở nên sinh động và hấp dẫn hơn với những hình dán tùy chỉnh. Bạn có thể nâng cao chất lượng video một cách nhanh chóng và dễ dàng với công cụ trực tuyến miễn phí của HeyGen.
Tải video của bạn lên hoặc dán nội dung đã viết, như bài đăng blog hoặc kịch bản, vào trình soạn thảo. Các định dạng được hỗ trợ bao gồm MP4, MOV và AVI.
Chọn từ hơn 300 hình đại diện và giọng nói AI phù hợp với phong cách và thông điệp của bạn. Không cần quay phim hay thiết lập phòng thu
Khám phá thư viện sticker của HeyGen bao gồm emojis, biểu tượng và hình động. Kéo và thả sticker để nhấn mạnh các điểm chính hoặc thêm cá tính cho video của bạn.
Hãy để AI của HeyGen tạo video của bạn trong vài phút. Xem trước, tải xuống và chia sẻ ngay lập tức lên TikTok, YouTube, Instagram và nhiều nền tảng khác.
Vâng. HeyGen cung cấp nhiều loại emoji hoạt hình, biểu tượng và hiệu ứng mà bạn có thể đặt ở bất cứ đâu trên video của mình. Những sticker động này giúp nội dung của bạn trở nên sinh động và hấp dẫn hơn về mặt hình ảnh.
Không cần kinh nghiệm. Công cụ được thiết kế cho người mới bắt đầu, cho phép bạn thêm và điều chỉnh sticker trong vài giây. Nếu bạn cần cắt đoạn clip trước, bạn có thể sử dụng Online Video Trimmer của chúng tôi để chỉnh sửa nhanh chóng.
Vâng. Bạn có thể tải lên các tệp PNG tùy chỉnh, logo, hoặc các yếu tố thương hiệu và tích hợp chúng trực tiếp vào video của bạn. Điều này giúp dễ dàng duy trì phong cách nhất quán hoặc nổi bật bản sắc thương hiệu của bạn
Vâng. Việc thêm hình dán là hoàn toàn miễn phí, và video xuất ra của bạn sẽ không có bất kỳ dấu nước nào. Bạn có thể tạo nội dung chuyên nghiệp, mượt mà mà không cần phải trả tiền cho phần mềm chỉnh sửa nâng cao.
Vâng. Công cụ hoạt động mượt mà trên cả trình duyệt máy tính và di động, vì vậy bạn có thể chỉnh sửa video từ bất cứ đâu. Bạn không cần phải tải xuống ứng dụng hay cài đặt thêm phần mềm nào.
Không. Video của bạn được render với chất lượng cao và vẫn giữ được độ nét ngay cả sau khi thêm nhãn dán. Nếu bạn cần điều chỉnh kích thước video, bạn có thể sử dụng công cụ Resize Video của chúng tôi.
Có. Bạn có thể làm phong phú nội dung của mình bằng cách kết hợp nhãn dán với hình đại diện AI sử dụng AI Talking Head Generator. Sự kết hợp này tạo ra những video tương tác và cá nhân hóa hơn.
