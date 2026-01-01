Veo 3.1 AI Tagalikha ng Video ng Google
Ang pinaka-advanced na AI video model ng Google DeepMind, ngayon nasa HeyGen na. Gawing cinematic na mga clip na may kasamang orihinal na tunog ang text, mga larawan, o unang at huling frame. Magsimulang mag-generate sa loob ng ilang segundo, libre.
- Mataas na katumpakan ng galaw
- Tuloy-tuloy na multi-shot
- Mga pasadyang prompt
Ano ang maaari mong gawin gamit ang Veo 3.1
Ang Veo 3.1 ay isang AI video model mula sa Google DeepMind na ginawa para sa mga creator at mga team. Gawing cinematic na mga clip ang text, mga larawan, at mga reference, kontrolin ang unang at huling frame, at maglabas ng production-ready na video nang hindi umaalis sa HeyGen.
Sinematik na B-roll na Pagbuo
Gumawa ng de-kalidad na AI b-roll para sa mga product launch, explainer, ad, tutorial, social video, at brand campaign. Ginagawang makinis na motion shots ng Veo 3.1 ang isang simpleng prompt, na may realistiko at natural na ilaw, dynamic na galaw ng camera, at native na audio sa iisang pag-render.
Larawan tungo sa Video
Bigyang-buhay ang mga static na larawan gamit ang Veo 3.1 image-to-video engine. I-animate ang mga product shot, lifestyle photo, thumbnail, at brand visuals para maging production-ready na video na may natural na galaw, pagbabago ng ilaw, at cinematic na lalim.
Walang-hanggang Malikhaing Estilo
Mula sa text hanggang video, kaya mong gumawa ng kahit anong itsura na maiisip mo. Gumawa ng product demos, founder videos, surreal visuals, lifestyle shots, educational explainers, at cinematic ads gamit ang iisang model—lahat sa HeyGen.
Sumasama ang mga style lock sa karakter — pareho ang ilaw, pareho ang damit, pareho ang vibe — kahit magbago pa ang camera at kapaligiran.
Kontrol sa Unang Frame at Huling Frame
Tukuyin nang eksakto kung saan magsisimula at magtatapos ang iyong video gamit ang first-frame at last-frame prompting. Gumawa ng malilinis na transformation, before-and-after moments, product reveal, transition, scene extension, at makinis na hero shot na may ganap na kontrol sa magiging resulta.
Paano ginagamit ng mga creator at brand ang Veo 3.1
Mula sa mga product launch at brand cinematics hanggang sa social ads at explainer videos, ang Veo 3.1 ay akma sa paraan ng paggawa ng video ng mga modernong team. Gumawa ng cinematic na AI video na may native na tunog para sa anumang channel, format, o audience, lahat sa iisang workflow sa loob ng HeyGen.
Mga Social-first na Malikhaing Clip
Gumawa ng maiikling video na akma para sa TikTok, Instagram, YouTube Shorts, at LinkedIn. Lumikha ng mga hook, transition, visual metaphor, eksena gamit ang avatar, at mga branded na social media video nang hindi na kailangan ng buong video editing team.
Mga Video ng Founder at Brand
Gawing parang pelikula ang iyong mga anunsyo, product updates, thought leadership content, at founder messages gamit ang iyong AI digital twin. Magdagdag ng motion, environments, at B-roll para maging premium ang bawat mensahe.
Mga Pang-edukasyon at Paliwanag na Video
Gawing mas madaling maintindihan ang mga komplikadong ideya gamit ang mga visual na halimbawa, animated na konsepto, lifestyle na eksena, at mga sumusuportang B-roll. Perpekto para sa mga kurso, AI explainer videos, onboarding, training, at iba pang educational na video content.
Nilalaman para sa Paglulunsad ng Produkto
Gumawa ng mga product launch video na talagang mapapahinto ang pag-scroll gamit ang cinematic na product shots, feature demos, abstract visuals, at makinis na transitions. Perpekto para sa social posts, landing pages, ads, at mga campaign ng product demo videos.
Mas mabilis nakakapaglabas ng produkto ang mga team gamit ang Veo 3.1
Pakinggan ang mga creator at brand na gumagamit ng Veo 3.1 para palawakin ang kanilang storytelling at maglunsad ng mga campaign sa loob lamang ng ilang oras.
Mga madalas itanong
Ano ang Veo 3.1?
Ang Veo 3.1 ay ang pinaka-advanced na AI video model ng Google DeepMind. Ginagawa nitong mga cinematic na video clip ang mga text prompt, reference images, at first o last frame inputs, na may native na tunog, makatotohanang galaw, at director-level na kontrol sa camera. Sa HeyGen, ang Veo 3.1 ay kasama ng iyong AI avatar at iba pang video models sa iisang workflow.
Sino ang gumawa ng Veo 3.1?
Ang Veo 3.1 ay ginawa ng Google DeepMind, ang AI research lab ng Google. Ito ang pinakabagong bersyon ng pangunahing video generation model ng Google at direktang katunggali ng Sora 2 ng OpenAI. Direktang ini-integrate ng HeyGen ang Veo 3.1 para magamit mo ito nang hindi na kailangang mag-manage ng hiwalay na Google o Gemini account.
Libre bang subukan ang Veo 3.1?
Oo. Maaari mong subukan ang Veo 3.1 nang libre sa HeyGen gamit ang mga credit na kasama sa bawat account, at hindi kailangan ng credit card para makapagsimula. Ang mga bayad na plano ay nagbubukas ng mas mataas na resolusyon, mas mahahabang clip, mas maraming generation bawat buwan, at komersyal na karapatan nang walang watermark.
Paano ko magagamit ang Veo 3.1 sa HeyGen?
Mag-sign in sa HeyGen, buksan ang video editor, at piliin ang Veo 3.1 mula sa model picker. Mag-type ng prompt, maglagay ng reference image, o itakda ang first at last frames para makontrol ang iyong shot. Pagdugtungin ang mga Veo 3.1 clip kasama ang iyong AI avatar, B-roll, boses, at musika sa iisang proyekto.
Ano ang pinakamahabang haba ng video gamit ang Veo 3.1?
Ang Veo 3.1 ay bumubuo ng mga clip na umaabot hanggang ilang segundo sa bawat generation, at maaari mong pahabain ang mga eksena gamit ang first frame at last frame prompting o pagsamahin ang maraming clip sa HeyGen editor. Ang pinakamahabang haba ng bawat clip at kabuuang haba ng proyekto ay nakadepende sa iyong HeyGen plan.
Makakagawa ba ang Veo 3.1 ng audio at tunog?
Oo. Gumagawa ang Veo 3.1 ng native na audio kasabay mismo ng video, kabilang ang ambient sound, sound effects, at dialogue. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng hiwalay na voiceover o audio editing na hakbang. Sa HeyGen, maaari ka ring magdagdag ng sarili mong AI voice clone o mag-upload ng custom na audio kapag gusto mong ikaw ang may buong kontrol.
Maaari ko bang gamitin ang mga Veo 3.1 na video para sa komersyal na layunin?
Ang mga video na ginawa gamit ang Veo 3.1 sa HeyGen ay maaaring gamitin para sa komersyal na trabaho, kabilang ang mga ad, social media posts, paglulunsad ng produkto, at mga deliverable para sa kliyente, ayon sa commercial license ng iyong HeyGen plan. Ang output sa libreng plano ay may mga watermark. Tinatanggal ito ng mga bayad na plano at nagbibigay ng buong komersyal na karapatan.
Anong mga aspect ratio ang sinusuportahan ng Veo 3.1?
Ang Veo 3.1 ay gumagawa ng mga video sa vertical, square, at horizontal na aspect ratio kabilang ang 16:9 at 9:16, kaya maaari kang gumawa para sa YouTube, TikTok, Reels, Shorts, LinkedIn, at mga landing page mula sa iisang prompt nang hindi na kailangang mag-recrop.
Anuman ang gusto mong gawin, magagawa mo na ngayon
Magsimulang lumikha gamit ang Veo 3.1 at ang iba pang bahagi ng AI studio ng HeyGen. Walang setup, walang shooting — buksan mo lang ang isang tab at simulan na.