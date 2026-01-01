HeyGen Mga Alituntunin sa Brand
Nilalaman ng pahinang ito ang tamang paggamit ng mga brand asset, trademark, at materyal na may copyright ng HeyGen. Ito ay para sa mga partner, media, at sinumang gumagawa ng content na nagtatampok o tumutukoy sa HeyGen. Ang pagsunod sa mga gabay na ito ay nakatutulong upang matiyak na ang aming brand ay naipapakita nang tama at pare-pareho sa lahat ng materyales mula sa mga third party.
Buong Logo ng HeyGen
Ang kumpletong HeyGen logo lockup ang pangunahing bersyon at dapat gamitin sa karamihan ng mga sitwasyon. Gamitin lamang ang vertical lockup kapag limitado ang espasyo o kapag kailangan ng layout ng mas compact na format—gaya ng sa makikitid na placements, social posts, o digital displays—kung saan kailangang manatiling malinaw na nakikita ang buong logo.
Pangalawang Logo ng HeyGen
Nagsimula ang HeyGen sa isang simpleng ideya—gawing madali ang paggawa ng video. Ngayon, binabago namin ang paraan ng pagkuwento gamit ang AI, binibigyang‑kapangyarihan ang kahit sino na makagawa ng de‑kalidad na mga video nang walang limitasyon.
HeyGen Tersiyaryong Logo
HeyGen na Simbolo
Mga Pakikipagtulungan
Kapag ipinapakita ang HeyGen logo kasama ng logo ng isang partner, dapat magmukhang balanse ang dalawa at magkapareho ang laki. Panatilihin ang pantay na pagitan sa pagitan ng dalawang logo — humigit-kumulang katumbas ng lapad ng isang HeyGen icon. Laging ilagay ang HeyGen logo sa kaliwa, at ang logo ng partner o sponsor sa kanan. Dapat parehong naka-center nang pahalang ang dalawang logo sa loob ng layout. Kung maaari, gumamit ng iisang istilo ng kulay para sa parehong logo para makalikha ng visual na pagkakaisa. Kung kailangang manatili sa orihinal na mga kulay ang logo ng partner, gamitin ang puting HeyGen logo sa isang background na hinango mula sa color palette ng partner upang mapanatili ang malinaw na contrast at pagkakaugnay.
Mga Alituntunin sa Trademark ng HeyGen
Ang mga Trademark Guidelines na ito (“Guidelines”) ay idinisenyo upang tulungan ang mga partner, licensee, media, at iba pang awtorisadong third parties (“ikaw”) na gamitin nang tama ang mga brand asset ng HeyGen — kabilang ang aming mga logo, trademark, service mark, pangalan ng produkto, at iba pang anumang designations na tumutukoy sa mga produkto o serbisyo ng HeyGen (“HeyGen Brand Assets”).
Maaari mo lamang gamitin ang HeyGen Brand Assets alinsunod sa mga Guidelines na ito at sa HeyGen Style Guide. Anumang paggamit na lampas sa mga tuntuning ito ay hindi pinahihintulutan. Nananatiling nakalaan sa HeyGen ang karapatang i-update o baguhin ang mga Guidelines na ito anumang oras.
Pagmamay-ari at Paggamit
Ang mga HeyGen Brand Assets ay mahalagang intelektuwal na pag-aari na pagmamay-ari lamang ng HeyGen. Sa paggamit o pagbanggit sa anumang HeyGen Brand Asset, sumasang-ayon ka na:
- Sundin ang mga Patnubay na ito at ang HeyGen Terms of Service.
- Kilalanin na ang HeyGen ang tanging may-ari ng lahat ng Brand Assets.
- Iwasang kuwestiyunin o hadlangan ang mga karapatan ng HeyGen.
- Tiyakin na ang lahat ng mabuting reputasyon na nalilikha mula sa paggamit ng HeyGen Brand Assets ay mapupunta sa HeyGen.
Nakalaan sa HeyGen ang karapatang suriin anumang oras ang paggamit mo ng kanilang Brand Assets at maaaring bawiin o baguhin ang mga pahintulot ayon sa kanilang pagpapasya.
Kung mayroon kang hiwalay na nakasulat na kasunduan sa HeyGen — gaya ng partnership o affiliate agreement — mananaig ang mga tuntuning iyon kaysa sa mga Patnubay na ito kung sakaling may anumang hindi pagkakatugma.
Kasama sa HeyGen Brand Assets ang:
- Ang HeyGen na wordmark
- Ang HeyGen logo (pahalang at patayong mga bersyon)
- Ang HeyGen icon
- Mga pangalan ng produkto ng HeyGen, mga slogan, at mga tagline
Ang lahat ng trademark, logo, at kaugnay na pagkakakilanlan ng brand ay pag-aari ng HeyGen Inc. at maaaring nakarehistro sa Estados Unidos at iba pang mga hurisdiksyon.
Mga Dapat at Hindi Dapat Gawin
Gawin:
- Gamitin lamang ang pinakabagong, aprubadong bersyon ng HeyGen Brand Assets na makikita sa HeyGen Style Guide.
- Ipakita ang HeyGen logo na may tamang espasyo at proporsyon.
- Malinaw na ipahiwatig ang iyong ugnayan sa HeyGen kapag binabanggit ang aming brand.
Huwag gawin ang mga sumusunod:
- Baguhin ang HeyGen Brand Assets sa anumang paraan (hal., palitan ang mga kulay, baluktutin ang proporsyon, i-crop, o magdagdag ng mga effect).
- Pagsamahin ang HeyGen Brand Assets sa sarili mong logo o branding — dapat palagi silang magmukhang hiwalay at malinaw na naiiba.
- Gamitin ang mga trademark o logo ng HeyGen bilang bahagi ng sarili mong pangalan, produkto, serbisyo, o domain.
- Gayahin ang hitsura, pakiramdam, o disenyo ng website, interface, o marketing materials ng HeyGen.
- Gumamit ng anumang HeyGen Brand Asset sa paraang nagpapahiwatig ng sponsorship, pag-endorso, o pakikipagtulungan nang walang nakasulat na pahintulot.
- Huwag gamitin ang mga trademark ng HeyGen bilang mga pangngalan o pandiwa. Laging ipares ang mga ito sa isang pangkalahatang deskriptor (hal., “HeyGen® AI video platform”).
Mga Tanong
Kung hindi ka sigurado kung paano gamitin ang HeyGen’s Brand Assets, o kung kailangan mo ng pag-apruba para sa isang partikular na paggamit, makipag-ugnayan sa [email protected].
