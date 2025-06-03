Förvandla din vision till video med engagerande, professionella företagskeynotes. Med HeyGen kan du skapa keynote-videor i studiokvalitet med ditt ledningsteam utan att någon behöver stå framför kameran. Inga krångliga bokningar. Inga produktionsförseningar. Inga omsceneringar. Du kan till och med redigera ända in i sista sekunden.
Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.
Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.
Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.
Ja. HeyGen låter dig skapa egna avatarer av ditt team, inklusive ledningen. Med bara en kort video och ett röstprov kan vi skapa naturtrogna digitala presentatörer som levererar innehåll med ditt varumärkes röst och trovärdighet.
AI Studio, HeyGens manusbaserade editor, låter dig justera videon när som helst. Redigera bara manuset så återskapas videon med ändringarna – utan att du behöver spela in eller redigera om.
HeyGen stöder över 170 språk och dialekter med naturligt klingande voiceovers och automatiska undertexter. Du kan skapa lokala versioner av din keynote för varje marknad utan att spela in på nytt.
Keynote-videor producerade med HeyGen är perfekta för on-demand-distribution (e-post, sociala medier, landningssidor) och som förinspelade sessioner för liveevenemang eller interna stormöten.
Med Brand Kit kan du anpassa allt – från avatarernas kläder och bakgrunder till typsnitt och färger. Ladda upp eget material eller använd varumärkesanpassade mallar för att vara konsekvent i alla team och kampanjer.
Absolut. HeyGen stöder team-baserad redigering och granskningsarbetsflöden så att marknadsförare, chefer och designers kan samarbeta på ett ställe utan allt fram och tillbaka.
Ja. Du kan ladda upp bilder, videor, diagram och annat material direkt i din video. HeyGen låter dig synka det visuella innehållet med ditt manus för ett snyggt arbetsflöde i presentationsstil.
AI-keynotevideor kan bäddas in på landningssidor, delas i e-postkampanjer, publiceras i sociala kanaler eller användas i webbinarier. Många marknadsföringsteam återanvänder dem också för partnerstöd eller interna genomgångar.
Det är enkelt att komma igång. Du kan registrera dig för en gratis provperiod för att se hur det fungerar. Därifrån kan du välja en avatar, ladda upp ditt manus och börja skapa din video på några minuter. Vårt onboardingteam finns tillgängligt för att guida dig genom bästa praxis för ledningsvideor, lokalisering och varumärkesprofilering.
