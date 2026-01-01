AI-agenter är redan en del av ditt arbetsflöde. HeyGens MCP-server gör professionell videoproduktion tillgänglig för alla MCP-kompatibla agenter. Inget separat steg, ingen separat integration.

HeyGen MCP gör video till en inbyggd agentfunktion

Ingen integrationsbörda Anslut till HeyGens fullständiga videofunktioner utan att bygga eller underhålla några API-integrationer. Inga ändringsloggar att hålla reda på.

Fungerar där du redan arbetar Använder du redan Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI eller Cursor? HeyGen kopplas till de verktyg ditt team använder varje dag.

Säker som standard OAuth-autentisering kopplad till ditt HeyGen-konto. Inga API-nycklar att rotera eller exponera. Dina videor, ditt konto, dina krediter.

Dina avatarer och röster Alla anpassade avatarer eller röster som finns i ditt HeyGen-konto är tillgängliga via Remote MCP, inklusive varumärkesanpassade tillgångar.

Över 175 språk och dialekter Agenter kan skapa flerspråkigt videoinnehåll med AI-driven läppsynk och översättning, i stor skala och vid behov på över 175 språk och dialekter.