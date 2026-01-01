HeyGen MCP:
Videoskapande
för alla AI-agenter
Koppla HeyGen till Claude Web, Claude Code, Gemini CLI, Cursor och fler via Model Context Protocol (MCP). Din agent skapar, hanterar och hämtar videor med din befintliga HeyGen-plan. Ingen extra debitering.
HeyGen MCP gör video till en inbyggd agentfunktion
AI-agenter är redan en del av ditt arbetsflöde. HeyGens MCP-server gör professionell videoproduktion tillgänglig för alla MCP-kompatibla agenter. Inget separat steg, ingen separat integration.
Ingen integrationsbörda
Anslut till HeyGens fullständiga videofunktioner utan att bygga eller underhålla några API-integrationer. Inga ändringsloggar att hålla reda på.
Fungerar där du redan arbetar
Använder du redan Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI eller Cursor? HeyGen kopplas till de verktyg ditt team använder varje dag.
Säker som standard
OAuth-autentisering kopplad till ditt HeyGen-konto. Inga API-nycklar att rotera eller exponera. Dina videor, ditt konto, dina krediter.
Dina avatarer och röster
Alla anpassade avatarer eller röster som finns i ditt HeyGen-konto är tillgängliga via Remote MCP, inklusive varumärkesanpassade tillgångar.
Över 175 språk och dialekter
Agenter kan skapa flerspråkigt videoinnehåll med AI-driven läppsynk och översättning, i stor skala och vid behov på över 175 språk och dialekter.
Ingen extra fakturering
Videoskapande använder krediter som ingår i din befintliga HeyGen-plan. Tillgängligt i alla planer, inklusive gratiskonton.
Har du frågor? Här finns svar
Behöver jag en API-nyckel?
Nej. Remote MCP använder OAuth-autentisering kopplad till ditt HeyGen-konto (Web Plan). Ingen API-nyckel krävs.
Kostar HeyGens MCP extra?
Nej. Videogenerering använder de premiumkrediter som ingår i ditt befintliga HeyGen-abonnemang. Det tillkommer inga separata API-avgifter eller extra kostnader.
Vilka HeyGen-abonnemang har stöd för MCP?
MCP är tillgängligt i alla HeyGen-planer. För mer omfattande användning rekommenderas att du uppgraderar till Creator-planen eller högre.
Kan jag använda mina egna avatarer och röster?
Ja. Alla avatarer eller röster som finns tillgängliga i ditt HeyGen-konto, inklusive specialbyggda tillgångar, är åtkomliga via HeyGen MCP.
Vad är skillnaden mellan detta och HeyGen API?
HeyGen API ger dig direkta REST-endpoints för programmatisk kontroll. Remote MCP kapslar in dessa funktioner så att AI-agenter kan använda dem konverserande utan att du behöver skriva integrationskod.