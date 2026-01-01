Gumawa ng kaakit-akit na sales pitches gamit ang AI videos na nagbebenta para sa’yo 24/7

Hindi dapat nakakapagod ang sales demos para sa’yo o sa mga buyer mo. I-standardize ang pitch mo, tiyakin ang consistency sa lahat ng reps, at i-engage ang mga prospect gamit ang laging available na video demos. Sa HeyGen, makakagawa ka ng scalable at high-impact na sales presentations na nagbibigay-edukasyon sa mga buyer at nagpapausad ng mga deal bago ka pa man makatawag.

Mga benepisyo at halaga

Magbenta nang mas matalino gamit ang palaging handang sales presentations

Educate buyers ahead of time and streamline calls

Far too many sales calls begin with repetitive questions that could have been addressed beforehand. By leveraging HeyGen, you can create an avatar of yourself and provide pre-call videos 24/7 that walk prospects through your pitch or demo, ensuring they’re fully informed and prepared to move forward.


Scale personalized outreach without repeating yourself

Reps frequently spend hours repeating the same discovery pitch. With HeyGen, you can create one engaging video presentation and reuse it for every prospect, preserving both personalization and impact without repetitive work.



Accelerate conversations and keep deals moving

Buyers often feel inundated by text-heavy emails and traditional slide decks. HeyGen can transform your sales presentations into a concise, engaging video that grabs attention, holds interest, and accelerates deal progression. Use as a leave-behind for stakeholders and the buying groups to review.


A digital sales pitch presentation for "Chronos Keep," featuring an AI-generated avatar of a woman in the bottom left corner. The interface includes a smartphone displaying a futuristic-themed video with a play button, indicating an interactive pitch deck.

Alamin kung paano pinapalawak ng mga negosyo ang kanilang sales presentations

How TechMix uses HeyGen to enhance communication with global distributors

To bridge the language and learning gap between TechMix and its international distribution partners, TechMix turned to HeyGen to deliver localized, engaging video content.

Paano gumawa ng sales presentations gamit ang HeyGen

  1. Buksan ang HeyGen

Magsimulang gumawa ng high-impact na video sales pitches at demos sa loob lamang ng ilang minuto—hindi mo kailangan ng video production team o kahit anong editing skills.

  1. Pumili ng template o magsimula mula sa simula
  1. Idagdag ang iyong script at pumili ng avatar (o gumawa ng sarili mo)
  1. I-customize ang iyong video gamit ang branding at mga visual
  1. Isalin at i-personalize para sa iba’t ibang audience
  1. Ipasa ang iyong video

Mga Madalas Itanong

Ano ang HeyGen, at paano ito makakatulong sa mga sales presentation?

Ang HeyGen ay isang AI-powered na video creation platform na nagbibigay-daan sa sales at revenue teams na gumawa ng kaakit-akit at palaging available na sales presentations at demos sa loob lamang ng ilang minuto. Sa halip na ulit-ulitin ang parehong pitch sa bawat tawag, maaaring magpadala ang mga sales rep ng mataas na kalidad na video presentation nang maaga, para ang mga prospect ay may sapat na impormasyon na bago pa sila magkita.

Paano matutulungan ng HeyGen na mapabuti ang aking sales process?

Tinutulungan ng HeyGen na i-standardize at i-scale ang inyong sales presentations sa pamamagitan ng pag-convert ng pitches at demos ninyo sa mga propesyonal na video. Sa ganitong paraan, nagagawa ng inyong sales team na:

  • Makatipid ng oras sa pamamagitan ng pag-automate ng paulit-ulit na mga presentasyon
  • Tiyakin ang pagkakapare-pareho sa lahat ng kinatawan at rehiyon
  • Makipag-ugnayan sa mga prospect bago ang tawag para makapagpokus sa pag-close, hindi sa pagpapaliwanag

Anong mga uri ng sales videos ang maaari kong gawin gamit ang HeyGen?

Ang HeyGen ay mainam para sa paglikha ng:

  • Mga sales pitch – Mga personalisadong outreach na video para sa mga bagong prospect
  • Mga demo ng produkto – Kapana-panabik na paglalakad sa mga tampok at benepisyo
  • Mga follow-up na presentasyon – Pagbabalik-tanaw at pagpapatibay ng mahahalagang natutunan pagkatapos ng isang tawag
  • Kalamangan sa kompetisyon – Ipakita kung bakit mas maganda ang solusyon mo kaysa sa mga kakumpitensya

Paano pinapalaki ng HeyGen ang saklaw ng personalized na outreach?

Pinapayagan ng HeyGen ang mga sales rep na gumawa ng mga naka-customize na video presentation na pakiramdam ay personal—nang hindi kailangang mag-record muli sa bawat pagkakataon. Mabilis na maia-adjust ng mga rep ang mensahe, mapapalitan ang mga visual, o maisasalin ang video sa iba’t ibang wika para tumugma sa pangangailangan ng bawat prospect.

Maaari bang lagyan ng branding ang mga sales video?

Oo! Sa HeyGen, maaari mong i-customize ang mga video gamit ang mga kulay, font, logo, at visual ng iyong brand para matiyak na bawat sales presentation ay nakaayon sa identidad ng iyong kumpanya.

Paano ko maibabahagi ang aking sales video sa mga prospect?

Maaaring i-embed ang mga HeyGen video sa emails, i-share sa LinkedIn, idagdag sa mga CRM platform, o ipadala gamit ang direct link. Tinitiyak nito na makarating ang iyong pitch sa mga prospect bago ang sales call, para dumating sila na may sapat na impormasyon at handang umusad.

Kaya ba nitong suportahan ang multilingguwal na sales presentations para sa mga kliyente sa iba’t ibang bansa?

Oo naman. Nag-aalok ang HeyGen ng AI-powered na pagsasalin at lip-syncing, para makagawa ka agad ng sales videos sa iba’t ibang wika—nang hindi na kailangang mag-reshoot o mag-hire ng mga translator.

Gaano katagal bago makagawa ng sales presentation na video?

Sa HeyGen, makakagawa ka ng fully produced, high-quality na sales video sa loob lang ng ilang minuto. Pumili lang ng template, ilagay ang iyong script, pumili ng AI avatar, at i-customize ang iyong branding—lahat ito nang hindi kailangan ng magastos na production.

Paano naiiba ang HeyGen kumpara sa tradisyunal na paggawa ng video para sa sales teams?

Ang tradisyonal na paggawa ng video ay magastos, matagal, at mahirap i-update. Tinatanggal ng HeyGen ang pangangailangan para sa pagfi-film, voiceover, at post-production, kaya nagagawa ng mga sales team na mabilis na gumawa at mag-update ng mga video presentation sa mas mababang gastos.

Paano ko ia-update ang isang sales presentation?

Madaling mag-update ng content gamit ang HeyGen—i-edit mo lang ang script, i-update ang visuals, at i-regenerate ang video sa loob ng ilang minuto. Walang reshoot, walang delay, at walang magastos na pag-e-edit.

