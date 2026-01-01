Pasimplehin ang mga komplikadong ideya at pataasin ang engagement ng mga customer gamit ang HeyGen. Kung maglulunsad ka man ng bagong produkto o gagabay sa mga user sa isang workflow, tinutulungan ka ng HeyGen na gumawa ng propesyonal at on-brand na explainer videos sa loob lamang ng ilang minuto, nang hindi kailangan ng production team o kumplikadong editing.
Your products deserve an elevated first impression. Traditional video production is expensive and time-intensive. HeyGen automates the process, enabling teams to produce high-quality product videos faster and at a fraction of the cost.
Turn dry, technical manuals into captivating how-to guides by learning how to use HeyGen for how-to videos. Use the most lifelike avatars in the market, motion graphics, and crisp narration to simplify learning and ensure your audience quickly grasps even the most intricate processes.
Quickly update messaging, swap visuals, and personalize your product videos with HeyGen’s AI-powered platform. Test, optimize, and tailor content for any audience in over 170 languages and dialec without reshoots or expensive edits.
“Nagse-serve kami ng maraming iba’t ibang business units. Kailangan naming mag-stand out tulad ng kahit anong marketing team. Pero dahil na rin sa laki namin, kailangan din naming maging sobrang madiskarte. Kaya namin talagang niyakap at pinili ang AI, imbes na basta na lang mag-react nang pasibo.”
Kelly Peters
VP ng Marketing sa Tomorrow.io
Paano gumawa ng mga product video gamit ang HeyGen
Mag-log in sa HeyGen at maghanda nang gumawa ng mga kahanga-hanga, propesyonal na kalidad na product video sa loob lamang ng ilang minuto sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano gumawa ng product explainer video.
Ang HeyGen ay isang AI video generation platform na lumilikha ng propesyonal at nako-customize na mga video gamit ang AI avatars. Pinapasimple nito ang proseso ng paggawa ng product explainer videos sa pamamagitan ng pagpayag sa iyo na gumawa ng kaakit-akit at nagbibigay‑impormasyong content nang hindi na kailangan ng buong production team.
Gumagamit ang HeyGen ng AI avatars, kaya hindi na kailangan ng mga live na aktor, kumplikadong kagamitan, o mahahabang production cycle. Pinapadali ng platform ang mabilis na paggawa ng video, madaling pag-update, at pag-localize para sa mga global na audience.
Oo! Pinapayagan ka ng HeyGen na i-customize ang mga avatar para maipakita ang personalidad ng iyong brand. Maaari kang pumili mula sa iba’t ibang avatar, baguhin ang kanilang itsura, at isulat ang kanilang sasabihin para tumugma sa iyong mensahe.
Oo naman. Sinusuportahan ng HeyGen ang maraming wika, kaya makakagawa ka ng explainer videos na angkop sa iba’t ibang merkado. Maaari kang magbigay ng lokal na content na may de-kalidad na voiceover sa wikang gusto mo.
Ang pag-update ng mga video gamit ang HeyGen ay mabilis at diretso. Baguhin lamang ang script o mga visual sa platform, at magiging handa na ang iyong na-update na video sa loob ng ilang minuto.
Oo, ang mga product video ng HeyGen ay maraming gamit at maaaring i-optimize para sa paggamit sa mga website, social media, email campaign, o mga internal na training platform.
Sa HeyGen, makakagawa ka ng propesyonal na kalidad na product video sa loob lamang ng ilang oras, depende sa kung gaano kakomplikado ang script mo at ang mga visual na kailangan mo.
Hindi naman. Ang madaling gamitin na interface ng HeyGen ay dinisenyo para sa mga marketer, guro, at mga negosyo na walang teknikal na kaalaman. Ginagabayan ka ng platform sa proseso ng paggawa ng video, hakbang-hakbang.
Ang HeyGen ay mainam para sa mga industriya tulad ng SaaS, e-commerce, edukasyon, healthcare, at iba pa—kahit saan na mahalaga ang malinaw na pagpapaliwanag ng produkto at pakikipag-ugnayan sa mga customer.
Madali lang magsimula! Mag-sign up sa HeyGen, i-explore ang mga tool nito para sa paggawa ng video, at simulan nang buuin ang iyong unang AI-powered na product video ngayon.
