Maghatid ng malinaw na mga update sa pamumuno para sa mga empleyado at shareholders

Napakahalaga ng maagap at malinaw na komunikasyon para sa mga leadership team. Kung nagbibigay man ng mga update tungkol sa kumpanya, nakikipag-ugnayan sa mga shareholder, o gumagabay sa mga empleyado sa panahon ng pagbabago, nagbibigay-daan ang HeyGen sa mga lider na gumawa ng de-kalidad na leadership videos nang mahusay, kahit walang production team.

G24.8Mahigit 1,000 na review
Mga benepisyo at halaga

Pabilisin ang mga leadership communication update gamit ang AI video

Quickly produce clear, concise CEO and leadership updates

Leadership communication requires speed and clarity. Traditional video production can be costly and slow, making it challenging to share timely updates. HeyGen simplifies the process, allowing executives to deliver professional, on-brand leadership videos in minutes.

Enhance engagement with polished, lifelike AI avatars of execs

Use lifelike AI avatars, including their own, to present leadership videos in a polished, credible manner. Add captions, motion graphics, and branding elements to make CEO messages, shareholder updates, and crisis communications more engaging and accessible.

Personalize and translate leadership updates for every employee

Quickly update messaging, modify scripts, and personalize leadership videos in over 170 languages and dialects with HeyGen. Tailor videos for employees, investors, or the public without the need for reshoots or expensive production edits.

Alamin kung paano naghahatid ang comms teams ng mga update mula sa pamunuan

Würth Group delivers leadership updates to over 88,000 employees in 80 countries

Discover how Würth Group uses HeyGen to streamline its leadership communication process, reducing video production costs by 50% and translation costs by 80%.

“Binago ng HeyGen ang paraan ng paggawa namin ng video content at tinulungan kaming gamitin ang video bilang isang anyo ng komunikasyon. Ginawa nitong mas madaling ma-access at mas personal ang komunikasyon.”

Andreas Henschel

Group Lead sa Corporate Communication at Head of Language Services sa Würth Group

Paano gumawa ng leadership updates gamit ang HeyGen

  1. Buksan ang HeyGen

Mag-log in sa HeyGen at simulan ang paggawa ng mga propesyonal na AI-generated na leadership update na video sa loob lamang ng ilang minuto.

  Hanapin ang perpektong video template
  Magdagdag ng mga talk track, avatar, at background
  I-customize ang iyong AI video
  Pagandahin gamit ang mas malikhaing mga elemento
  I-export ang iyong final na video

Mga Madalas Itanong

Ano ang HeyGen, at paano ito magagamit para sa mga leadership update?

Ang HeyGen ay isang AI video generation platform na tumutulong sa mga executive at lider na gumawa ng mga propesyonal na leadership video para sa mga empleyado, shareholder, at iba pang stakeholder. Pinapasimple nito ang leadership communication nang hindi nangangailangan ng buong video production team.

Paano pinapahusay ng HeyGen ang paggawa ng leadership videos kumpara sa tradisyonal na mga pamamaraan?

Tinatanggal ng HeyGen ang pangangailangan para sa live na video shoots, magastos na production crews, at mahahabang oras ng pag-e-edit. Maaaring maghatid ang mga AI avatar ng mga mensahe sa propesyonal at pare-parehong paraan, na tinitiyak ang maagap at epektibong mga leadership video.

Maaari ko bang i-customize ang mga AI avatar para magmukhang katulad ng leadership team namin?

Oo! Pinapayagan ng HeyGen ang pag-customize ng avatar para umayon sa tono ng iyong brand at pagkakakilanlan ng iyong mga lider. Maaaring pumili ang mga lider ng mga avatar, i-adjust ang itsura, at magsulat ng mga personalized na leadership video para sa anumang audience.

Angkop ba ang HeyGen para sa mga video na gagamitin sa komunikasyon sa panahon ng krisis?

Oo naman. Pinapayagan ng HeyGen ang mga lider na mabilis na gumawa at magbahagi ng mga crisis communication video, para matiyak ang pagiging bukas at malinaw ng komunikasyon sa panahon ng mahihirap na sitwasyon.

Paano ko maa-update ang mga mensahe ng pamunuan kung magbago ang sitwasyon?

Sa HeyGen, mabilis at madali ang pag-update ng leadership videos. Baguhin lang ang script, i-adjust ang visuals, at gumawa ng panibagong bersyon sa loob ng ilang minuto—walang kailangang reshoot o mahabang post-production.

Maibabahagi ba ang HeyGen leadership videos sa iba’t ibang platform?

Oo, ang mga HeyGen video ay maaaring i-optimize para sa internal portals, investor presentations, email communications, websites, at social media upang maabot ang tamang audience.

Gaano kabilis akong makakagawa ng leadership update na video gamit ang HeyGen?

Binibigyang-daan ng HeyGen ang mga executive na makagawa ng propesyonal na leadership update videos sa loob lamang ng ilang oras, depende sa pagiging kumplikado ng content at sa pangangailangan sa customization.

Kailangan ko ba ng video production skills para magamit ang HeyGen para sa leadership updates?

Hindi naman. Ang intuitive na interface ng HeyGen ay nagpapadali ng paggawa ng video para sa mga business leader, HR teams, at corporate communicators nang hindi nangangailangan ng teknikal na expertise.

Anong mga uri ng mensahe sa pamumuno ang pinakanakikinabang sa HeyGen?

Ang HeyGen ay perpekto para sa mga update ng CEO, briefing para sa mga investor, town hall ng mga empleyado, komunikasyon sa panahon ng krisis, mga pagbabago sa organisasyon, at mga mensahe tungkol sa estratehikong direksyon—sa madaling salita, para sa anumang sitwasyon na nangangailangan ng malinaw at kapana-panabik na komunikasyon mula sa pamunuan.

Paano ako makakapagsimula sa paggamit ng HeyGen para sa mga leadership video?

Mag-sign up para sa HeyGen, tuklasin ang mga AI-powered na video tool nito, at simulan ang paggawa ng makabuluhang leadership updates para sa mga empleyado, investor, at stakeholder ngayon.

