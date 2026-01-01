HeyGen MCP:
Pagbuo ng video
para sa anumang AI agent
Ikonekta ang HeyGen sa Claude Web, Claude Code, Gemini CLI, Cursor, at iba pa gamit ang Model Context Protocol (MCP). Gagamitin ng iyong agent ang kasalukuyan mong HeyGen plan para gumawa, mag-manage, at kumuha ng mga video. Walang karagdagang singil.
Ginagawang katutubong kakayahan ng agent ng HeyGen MCP ang video
Kasama na ang mga AI agent sa iyong workflow. Ginagawang posible ng MCP server ng HeyGen ang propesyonal na paggawa ng video para sa anumang MCP-compatible na agent. Hindi hiwalay na hakbang, hindi hiwalay na integrasyon.
Walang dagdag na trabaho sa integration
Kumonekta sa buong video capabilities ng HeyGen nang hindi na kailangang gumawa o mag-maintain ng anumang API integrations. Wala nang change logs na kailangang bantayan.
Gumagana kung saan ka na nagtatrabaho
Gumagamit ka na ba ng Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI, o Cursor? Kumokonekta ang HeyGen sa mga tool na ginagamit ng team mo araw-araw.
Ligtas bilang default
OAuth authentication na direktang naka-link sa iyong HeyGen account. Walang API keys na kailangang i-rotate o ilantad. Iyong mga video, iyong account, iyong credits.
Ang iyong mga avatar at boses
Anumang custom avatar o boses na available sa iyong HeyGen account ay maa-access sa pamamagitan ng Remote MCP, kabilang ang mga branded asset.
Higit sa 175 wika at diyalekto
Maaaring gumawa ang mga ahente ng multilingual na video content gamit ang AI-powered na lip sync at pagsasalin, sa malakihang produksyon at on demand sa mahigit 175 na wika at diyalekto.
Walang karagdagang singil
Ang pagbuo ng video ay gumagamit ng credits na kasama sa kasalukuyan mong HeyGen plan. Available ito sa lahat ng plan, kabilang ang mga libreng account.
May mga tanong ka? Narito ang mga sagot namin
Kailangan ko ba ng API key?
Hindi. Gumagamit ang Remote MCP ng OAuth authentication na naka-link sa iyong HeyGen account (Web Plan). Hindi kailangan ng API key.
May karagdagang bayad ba ang MCP ng HeyGen?
Hindi. Ang pagbuo ng video ay gumagamit ng premium credits na kasama na sa kasalukuyan mong HeyGen plan. Walang hiwalay na singil para sa API o karagdagang bayarin.
Aling mga HeyGen plan ang sumusuporta sa MCP?
Available ang MCP sa lahat ng HeyGen plans. Para sa mas mabigat na paggamit, inirerekomenda ang pag-upgrade sa Creator plan o mas mataas pa.
Pwede ko bang gamitin ang sarili kong mga avatar at boses?
Oo. Anumang avatar o boses na available sa iyong HeyGen account, kabilang ang mga custom-built na asset, ay maa-access sa pamamagitan ng HeyGen MCP.
Ano ang pinagkaiba nito sa HeyGen API?
Ang HeyGen API ay nagbibigay sa iyo ng direktang REST endpoints para sa programmatic control. Ibinabalot ng Remote MCP ang mga kakayahang iyon para magamit ng mga AI agent sa paraang conversational nang hindi mo kailangang magsulat ng integration code.