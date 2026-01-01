Ang iyong digital twin, sa mala-pelikulang galaw
Ang Seedance 2.0 ay ngayon naka-integrate sa buong HeyGen. Gumawa ng kumpletong mga video gamit ang iyong na-verify na Digital Twin na gumagalaw sa cinematic na footage, mag-generate ng mga b-roll na talagang kapansin-pansin mula sa isang prompt lang, at palawigin ang anumang eksena gamit ang eksaktong kontrol sa unang at huling frame. Propesyonal ang kalidad ng video, walang kailangang production crew.
Tatlong tool, isang platform. Pumili kung paano ka lilikha
Ang Seedance 2.0 ay naka-integrate sa tatlong magkakaibang tool sa loob ng HeyGen. Bawat isa ay ginawa para sa iba’t ibang creative workflow. Gamitin ang isa o pagsamahin ang tatlo.
Ilagay ang iyong Digital Twin sa mala-pelikulang Seedance footage
Sa Avatar Shots, makakagawa ka ng mga cinematic na eksena kung saan ang na-verify mong Digital Twin ang gumagalaw, nagge-gesture, at umaarte sa loob ng Seedance-generated na footage. Pumili ng kahit anong environment, anggulo ng kamera, o uri ng galaw, na may makatotohanang motion at pare-parehong itsura at kilos ng karakter sa bawat shot.
Makatotohanang galaw ng karakter
Paglalakad, paggalaw, at pagganap na may tunay na bigat at kapanipaniwala sa bawat eksena.
Pare-parehong pagkakahawig sa lahat ng mga kuha
Ang mukha, kasuotan, at biswal na pagkakakilanlan ay nananatiling pare-pareho mula sa unang frame hanggang sa huli, nang walang pagbabago ng anyo o pagkalabo ng mga detalye.
Maraming avatar sa iisang eksena
Maglagay ng maraming beripikadong Digital Twins sa iisang cinematic na eksena na may sabay-sabay na galaw para sa bawat karakter sa frame.
Anumang background, anumang uri ng kuha
May mga dolly move, crane shot, FPV, malalawak na establishing shot, at close-up na gumagamit ng cinematic na wika ng kamera na tumutugon sa iyong prompt.
Ligtas na ligtas ang iyong pagkakakilanlan. Hindi pinapayagan ng Seedance ang mga mukha ng tao sa pampublikong API nito. Ang first-party consent at identity verification infrastructure ng HeyGen ang dahilan kung bakit puwedeng lumabas ang iyong na-verify na Digital Twin sa mga video ng Seedance, kahit wala pang ibang platform na kayang mag-alok nito.
Mula sa isang prompt hanggang sa isang kumpleto at tapos na video
Kinukuha ng Video Agent ang iyong prompt at binubuo nito ang isang kumpletong video mula rito—script, istruktura, editing, at voiceover. Ang Digital Twin sa cinematic na Seedance footage ay awtomatikong pinaghahalo para makabuo ng tapos na video na handa nang i-publish.
Mula sa script hanggang sa tapos na video
I-type ang iyong prompt o i-paste ang iyong script at si Video Agent na ang bahalang gumawa ng istruktura, pumili ng mga shot, at maghatid ng tapos nang na-edit na video.
Hanggang tatlong minuto bawat video
Sapat na haba para makapaghatid ng malinaw na mensahe, pero maikli pa rin para mapanatili ang atensyon, na may mga cinematic na Seedance shot na awtomatikong pinagdudugtong.
Maraming avatar sa isang eksena
Nakaayos na para sa’yo ang structure, pacing, at editing, kaya maaari kang mag-publish diretso sa anumang channel nang hindi na kailangan ng dagdag na production work.
Naka-built-in na beripikadong pagkakakilanlan
Bawat video ay gumagamit ng iyong na-verify na Digital Twin at pinoprotektahan ng first-party consent infrastructure ng HeyGen.
Ginawa para sa dami nang hindi isinasakripisyo ang kalidad. Ang Video Agent ay dinisenyo para sa mga team at creator na kailangang gumawa nang tuloy-tuloy para sa iba’t ibang campaign, course, at channel.
Gumawa ng cinematic na b-roll mula sa isang prompt o reference image
Ang AI Video Generator ay nagbibigay sa iyo ng direktang access sa Seedance 2.0 para sa text-to-video at image-to-video na paggawa. Ilarawan ang isang eksena, mag-upload ng reference, at makakuha ng de-kalidad na cinematic na footage na may eksaktong kontrol sa unang at huling frame.
Teksto tungo sa cinematic na b-roll
Ilarawan lang ang anumang eksena at awtomatikong lilikha ang Seedance ng mala-pelikulang footage na may antas-direktor na kontrol sa kamera at eksaktong pisikal na galaw.
Larawan na gagamiting sanggunian para sa footage
Mag-upload ng larawan ng produkto, lokasyon, o anumang visual na sanggunian at panatilihin ang hitsura, dating, at paksa na pare-pareho sa bawat frame.
Kontrol sa unang at huling frame
Itakda nang eksakto kung saan nagsisimula at nagtatapos ang isang eksena, at hayaang buuin ng Seedance ang lahat ng nasa pagitan nang may tuloy-tuloy at walang putol na biswal na daloy.
Studio-quality na footage, isang prompt lang
Gumawa ng b-roll na parang kinunan on location kasama ang buong crew, gamit ang dynamic lighting, realistic physics, at cinematic na galaw ng kamera.
Ang cinematic na b-roll ay hindi na usapin ng budget. Isa na itong prompt. Kapag tumaas ang pamantayan, i-edit mo ang iyong pagkamalikhain. Gamitin ang Seedance 2.0 para buuin ang imposible sa bawat frame.
Cinematic na video para sa bawat pangangailangan
Mula sa kumpletong branded na mga video hanggang sa mga social content na talagang nakakahinto ng pag-scroll, binibigyan ka ng Seedance 2.0 sa loob ng HeyGen ng propesyonal na kalidad ng footage para sa anumang format at audience.
Mga video ng brand at produkto
Gumawa ng kumpletong branded na mga video gamit ang iyong Digital Twin na nagpe-present sa mga cinematic na kapaligiran. Perpekto para sa pitch decks, paglulunsad ng produkto, at mga anunsyo ng kumpanya, na may production quality na akma at tugma sa iyong brand.
Nilalaman para sa social media at mga patalastas
Gumawa ng cinematic na b-roll at mga kuha ng avatar na talagang nakakahinto ng pag-scroll. Ilagay lang ang mga reference sa produkto, lokasyon, o istilo at bubuo ang Seedance ng footage na eksaktong tugma sa iyong creative brief.
Pagsasanay at edukasyon
Gumawa ng kumpletong training modules at educational content gamit ang iyong Digital Twin. Isang prompt lang ang kailangan para makabuo ng isang structured, fully edited na video na hanggang tatlong minuto ang haba, handang i-embed sa anumang LMS o learning platform.
Pamumunong pangkaisipan at personal na tatak
Mag-publish nang tuloy-tuloy nang hindi kailangang humarap sa camera sa bawat pagkakataon. Ang iyong verified na Digital Twin ang maghahatid ng mensahe mo sa cinematic na mga setting, na may realism at presensya na inaasahan ng audience mula sa iyong personal na brand.
Mga demo at pagpapakita ng produkto
Mag-upload ng product photo at gumawa ng cinematic footage na umiikot dito. Dynamic na ilaw, realistic na galaw, iba’t ibang anggulo. Scroll-stopping na product content kahit walang studio, photographer, o malaking production budget.
Nilalaman para sa maraming tao at mga panel
Maglagay ng maraming verified avatars sa iisang cinematic na eksena. Perpekto para sa mga usapan, panayam, at panel-style na content na may pare-parehong itsura at sabay-sabay na galaw ng bawat karakter sa frame.
Anuman ang gusto mong gawin, magagawa mo na ngayon.
Ang Seedance 2.0 ay gumagana sa pamamagitan ng Avatar Shots, Video Agent, at ang AI Video Generator. Ang pinaka-cinematic na AI video model sa mundo ay nasa loob na ngayon ng bawat tool na ginagamit mo sa paglikha. Rated #1 para sa realism sa G2. Ang iyong Digital Twin, ang iyong beripikadong pagkakakilanlan, ang iyong kuwento.