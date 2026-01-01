Ikonekta ang HeyGen sa mga API at MCP client
Kung nag-a-automate ka ng mga gawain, nagbibigay-kakayahan sa mga ahente, o gumagawa ng mga custom na solusyon, sabay-sabay gumagana ang lahat para makalikha at makapaghatid ng AI video sa malakihang antas.
Apat na paraan para i-integrate ang HeyGen
Direktang Integrasyon
Ikonekta ang HeyGen direkta sa iyong mga tool. Walang kailangang code. I-click lang at mag-authenticate.
Mga Agent Platform
Hayaan ang iyong AI agent na awtomatikong gumawa ng HeyGen videos, on demand o bilang bahagi ng isang workflow.
Gumagana sa mga AI Workflow
Ang iyong mga kasalukuyang tool ay nagpapadala ng data sa HeyGen sa loob ng isang AI agent. Walang kailangang setup. I-load mo lang silang sabay-sabay.
Gumawa gamit ang HeyGen
Ganap na programmatic access para sa mga developer na bumubuo gamit ang HeyGen's API, MCP server, at Skills.
Adobe Express
Gawing mga makabagbag-damdaming video ang iyong magagandang larawan at disenyo mismo sa loob ng Adobe Express.
Autohive
Gawing AI agents ang mga paulit-ulit na gawain para awtomatikong i-manage ang mga video workflow sa HeyGen. Hindi kailangan ng coding.
Canva (API)
Gawing AI-powered avatar videos ang mga static na Canva design nang hindi umaalis sa Canva.
ChatGPT
Gumawa ng video script sa ChatGPT at agad itong gawing tapos na na HeyGen video.
Claude (Anthropic)
Idagdag ang HeyGen bilang isang native na tool sa Claude. Gumawa ng avatar videos mula sa anumang usapan o agentic workflow.
Clay
I-automate ang paggawa ng mga personalisadong sales at marketing video nang maramihan mula sa mga Clay sequence.
Cursor
Gumawa ng mga demo video, walkthrough, at narration para sa mga dokumento mismo sa iyong AI coding environment.
Gamma
Binabasa ng agent ang Gamma deck, kinukuha ang nilalaman nito, ipinapadala ito sa HeyGen Video Agent, at gumagawa ng video na may avatar na nagna-narrate.
Hubspot (API)
Gumawa at magpadala ng personalisadong AI videos direkta sa loob ng mga HubSpot workflow at email campaign.
FlowShare
Gawing mga AI-powered na training at onboarding video ang iyong step-by-step guides nang awtomatiko.
Gumawa
Bumuo ng advanced na multi-step automations sa Make gamit ang HeyGen na video generation platform.
Manus
Idagdag ang HeyGen bilang MCP-callable tool sa Manus para ma-trigger ang pagbuo ng video bilang isang hakbang sa loob ng anumang autonomous na workflow.
Slack
Binabasa ng agent ang isang Slack thread, ipinapasa ang konteksto sa HeyGen, gumagawa ng video update, at ipinopost ito pabalik sa channel.
Trupeer
Magdagdag ng human touch sa iyong screen recordings at agad na gawing video ang text gamit ang AI avatars ng HeyGen.
Vimeo
I-sync nang direkta ang iyong HeyGen videos sa naka-map na mga Vimeo folder, na may opsyon na i-enable ang awtomatikong pag-sync.
Zapier
Ikonekta ang HeyGen sa higit sa 8,000 apps. I-trigger ang paggawa ng video mula sa anumang event sa iyong workflow.
May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot
Ano ang iba’t ibang paraan para mag-integrate sa HeyGen?
Nag-aalok ang HeyGen ng tatlong paraan ng integrasyon: MCP para kumonekta sa mga AI assistant tulad ng Claude nang hindi na kailangang mag-manage ng mga API, Skills para palawakin ang kakayahan ng mga AI coding agent tulad ng Claude Code at Cursor, at Direct API para sa ganap na programmatic na kontrol sa paggawa ng mga video.
Paano gumagana ang authentication para sa bawat integration path?
Gumagamit ang MCP ng OAuth — nag-a-authorize ang mga user sa pamamagitan ng consent screen, kaya hindi na kailangan ng API keys. Parehong gumagamit ang Skills at Direct API ng API key na ipinapasa sa X-Api-Key header, na ginagawa sa Settings → API sa iyong HeyGen dashboard.
Kailangan ko ba ng API key?
Hindi. Ang Remote MCP ay gumagamit ng OAuth authentication na naka-link sa iyong HeyGen account (Web Plan). Hindi kailangan ng API key.
May karagdagang bayad ba ang MCP ng HeyGen?
Hindi. Ang pagbuo ng video ay gumagamit ng premium credits na kasama na sa kasalukuyan mong HeyGen plan. Walang hiwalay na singil para sa API o karagdagang bayarin.
Aling mga HeyGen plan ang may suporta sa MCP?
Available ang MCP sa lahat ng HeyGen plans. Para sa mas mabigat na paggamit, inirerekomenda ang pag-upgrade sa Creator plan o mas mataas pa.
Maaari ko bang gamitin ang sarili kong mga avatar at boses?
Oo. Anumang avatar o boses na available sa iyong HeyGen account, kabilang ang mga custom-built na asset, ay maa-access sa pamamagitan ng HeyGen MCP.
Ano ang pinagkaiba nito sa HeyGen API?
Ang HeyGen API ay nagbibigay sa iyo ng direktang REST endpoints para sa programmatic control. Ibinabalot ng Remote MCP ang mga kakayahang iyon upang magamit ng mga AI agent ang mga ito sa paraang conversational nang hindi mo kailangang magsulat ng integration code.
