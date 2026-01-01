Programa ng HeyGen Ambassador
Ang HeyGen Ambassador program ay isang piling oportunidad na batay sa aplikasyon para sa mga natatanging negosyante, marketer, guro, at mga creator na nakatuon sa kaalaman upang maging mga pinuno sa hinaharap ng AI-powered na paggawa ng video.
Pangkalahatang-ideya ng programa
Inaanyayahan namin ang isang piling grupo ng mga visionary upang maging mga Ambassador. Mapapabilang ka sa isang samahan ng mga malikhaing innovator na muling humuhubog sa paraan ng pakikipagkomunikasyon ng mundo. Tutulungan mong palaguin ang komunidad, pag-alabin ang mga ideya, at hubugin kung ano ang susunod na darating.
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
Ano ang gagawin mo
Magdaos ng mga nakaka-inspire at makatotohanang pagtitipon
Mula sa mga AI video workshop hanggang sa mga social networking event, pagtipunin ang mga innovator sa iyong komunidad upang sama-samang tuklasin ang kinabukasan ng visual storytelling.
Ipakilala at i-rekomenda ang HeyGen sa iyong network
Tulungan ang iyong mga kasamahan, mga team, at buong organisasyon na makahanap ng praktikal na paraan para isama ang AI video sa kanilang mga proseso sa negosyo, edukasyon, at paglikha.
Pangunahan ang masiglang lokal o virtual na mga komunidad
Bumuo ng mga lokal na grupo ng mga creator, technologist, at storyteller na sabik mag-explore ng AI video nang magkakasama sa pamamagitan ng regular na meetups, online forums, o mga collaborative na proyekto.
Lumikha at magbahagi ng makabagong content
Gamitin ang mga pinakabagong feature ng HeyGen para ipakita kung ano ang posible at magbigay-inspirasyon sa iba na mag-innovate, habang ibinabahagi mo ang iyong feedback sa HeyGen product team.
Ang pagiging ambassador ay hindi lang nagbigay sa akin ng mga bagong malikhaing kasangkapan, kundi pati na rin ng isang plataporma para bigyang-lakas ang iba at ipakita kung paano kayang gawing mas abot-kamay para sa lahat ang storytelling, edukasyon, at pagnenegosyo gamit ang AI.
Mga Benepisyo
Propesyonal na pagkilala
Tumanggap ng propesyonal na pagkilala gamit ang opisyal na Ambassador badge na maaari mong ibahagi sa social media.
Karanasan sa pamumuno
Karanasang pamumunong makapagpapaganda ng iyong resume sa paggawa ng AI video at pagbuo ng komunidad.
Mga grant para sa pag-sponsor
Mag-apply para sa mga grant upang pondohan ang iyong mga AI video workshop at event.
HeyGen credits
Makatanggap ng libreng HeyGen generative credits para makagawa ka pa ng mas maraming video.
Eksklusibong pagiging kasapi
Eksklusibong pagiging miyembro sa isang pribadong komunidad ng Ambassador para sa networking at suporta.
Mga pagkakataong maipakita
Mga pagkakataong ma-feature sa HeyGen sa iba’t ibang blog, social media, at newsletter.
Mga pagkakataon sa pagsasalita
Mga imbitasyon na dumalo o magsalita sa mga eksklusibong HeyGen na kaganapan, online at in-person.
Direktang pag-access sa HeyGen team
Magkaroon ng direktang access sa HeyGen team
Magbigay ng feedback sa produkto
Mga pagkakataon para makapagbigay ang mga user ng feedback tungkol sa mga produkto at feature.
Mag-apply ngayon
Naghahanda kami ng isang maliit pero mataas ang impact na grupo ng mga Ambassador. Kung handa ka nang maging lider sa AI video creation space, mag-apply ngayon. Sinusuri ang mga aplikasyon nang tuloy-tuloy at karaniwang natatapos sa loob ng 4 na linggo mula sa pagsumite.