Lampasan ang mga hangganan at hadlang sa wika.
Ang World Economic Forum ay ang pandaigdigang organisasyon para sa kooperasyon sa pagitan ng pampubliko at pribadong sektor, na nagbibigay ng isang global, walang-kinikilingan, at hindi‑pangkalakal na plataporma para sa makabuluhang ugnayan sa pagitan ng iba’t ibang stakeholder. Sa kamakailang World Economic Forum sa Davos, Switzerland, ginamit ng Pangulo ng Argentina na si Javier Milei ang HeyGen’s Video Translation upang isalin nang real-time ang kanyang talumpati mula sa Spanish tungo sa iba’t ibang wika, kabilang ang English, French, Mandarin, at Arabic.
Sa tulong ng HeyGen, naihatid ni Javier Milei ang buong talumpati niya sa sarili niyang punto at boses, nang walang dubbing, sa isang pandaigdigang audience, na lampas sa mga hangganan ng mga bansa at mga hadlang sa wika. Di tulad ng tradisyunal na dubbing, kayang gawin ng HeyGen ang eksaktong lip-sync at itugma ang punto, boses, at tono ng tagapagsalita nang walang delay sa mahigit 175 na wika.