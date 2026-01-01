Vision Creative Labs ay isang nangungunang global na kumpanya sa paggawa ng avatar videos, na nagbibigay‑daan sa mga kompanyang pinansyal na makipag‑ugnayan sa malawak na saklaw gamit ang video, makamit ang mas mataas na engagement, at pataasin ang kanilang ROI. Nakita ni Roger Hirst, Co‑Founder, ang isang pangunahing problema sa financial communications: ang pagkakahiwalay sa pagitan ng mga gumagawa ng video at ng industriya ng pananalapi. “Gusto ng mga propesyonal sa finance ang video, pero madalas hindi nila alam kung paano ito gawin. Samantala, ang mga creative naman ay kadalasang hindi lubos na nakakaunawa sa finance,” sabi ni Roger.
Nakatuon sa paggawa ng nakakaengganyong content sa malakihang antas para sa mga kumpanyang nasa tradisyunal at decentralized na pananalapi, pinagsama nina Roger at ng kanyang Co-Founder na si Damien Horner ang kanilang kadalubhasaan sa pag-unawa sa merkado at malikhaing pananaw. Magkasama nilang layuning iangat ang financial video storytelling, binabago ang mga tuyong, puno-ng-datos na paksa tungo sa mga kuwentong tumatagos sa parehong mga propesyonal at karaniwang manonood.
Pero ang paggawa ng ganoong uri ng content sa malaking sukat ay naging isang hamon. Kailangan ng mga kliyente ng daan-daan, minsan libu-libong video bawat taon, kadalasan ay personalized o naka-localize, at gusto nila itong makuha nang mabilis. Binago ng HeyGen ang laro.
Pagpapalawak ng saklaw nang hindi isinusuko ang kalidad
Bago ang HeyGen, hinarap ng Vision Creative Labs ang isang pangunahing balakid: gusto ng mga kliyente nila ng mas maraming video content, pero dahil sa sobrang taas ng production costs, hindi ito naging posible. Marami ang napilitang limitahan ang paggawa nila sa isa o dalawang video lang kada taon, at hindi nila ma-scale ang messaging nang hindi sumasabog ang budget. “Ang maganda sa AI ay kaya nitong i-scale ang video production,” sabi ni Roger.
Nagbukas ang HeyGen ng panibagong antas ng flexibility para sa Vision Creative Labs, na nagbibigay-daan sa kanila na gawing kapana-panabik na video content ang mga materyales ng kliyente gaya ng research reports, PDFs, at maging mga internal email. Ang tunay na malaking pagbabago ay kung gaano ito kadaling gawin at kung gaano kaepektibo ang proseso. Naging boses mismo ng kanilang mga produkto ang mga kliyente, nakakapaghatid ng tunay at pulidong mga video nang hindi kinakailangan ang tradisyonal na haba ng oras o laki ng gastos. “Before HeyGen, that just wasn’t possible without huge production teams and cost,” sabi ni Roger.
Naging pangunahing bentahe ang pagiging simple at mabilis ng HeyGen. Sa kaunting pagsisikap, nagagawa na ngayong makapag-produce ng Vision Creative Labs ng dose-dosenang de-kalidad na video sa isang araw mula sa iisang shoot. Dahil sa ganitong scalability, naging praktikal at pang-araw-araw na kasangkapan sa komunikasyon ang video para sa mga kliyenteng dati’y itinuturing itong masyadong magastos sa resources.
Isang hindi malilimutang sandali ay noong ginamit ni Roger ang HeyGen para gumawa ng digital twin ng sarili niya. "May serye kami na tinawag na 'The Man from Macro,' at na-realize ko na puwede pa rin akong gumawa ng mga episode na ito kahit saan—nasa beach man ako, may tequila sa kamay. Doon ko talaga naramdaman ang magic na iyon."
Binuksan ng mga kakayahan sa pagsasalin ng HeyGen ang mga bagong pandaigdigang oportunidad. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagawa ng Vision Creative Labs na gumamit ng iisang video script at maihatid ito nang epektibo sa iba’t ibang rehiyon. Dahil dito, nagawa ng mga kliyente na palawakin ang abot ng kanilang research at insights nang hindi na kailangang mag-record muli o magsalin nang mano-mano.
Pagpapalaya sa mga gastos, kahusayan, at malikhaing enerhiya
Mula nang gamitin ang HeyGen, malaki ang itinaas ng output ng Vision Creative Labs nang hindi isinusuko ang kalidad o kontrol.
- Nilalaman sa malakihang antas: Nagbigay-daan sa mga kliyente na makapag-produce mula 1–2 video kada taon tungo sa 50–60 kada araw gamit ang mga avatar at scripted na content.
- Multilingual na abot: Ginamit ang translation ng HeyGen para maabot ang mga global na audience mula sa iisang source.
- Malikhain na kahusayan: Nagbigay ng mas maraming oras para sa estratehikong pagkuwento sa pamamagitan ng pag-alis ng mga hadlang sa lohistika ng produksyon.
Napakaganda ng naging reaksyon mula sa mga kliyente at kasamahan. "Nagpakita ako ng video sa mga kaibigan at sabi ko, ‘Iyan ang avatar ko.’ Nagulat sila. ‘Hindi mo ba talaga yan kinunan?’ At doon nila na-realize na napakalaki ng mga puwedeng gawin."
Ang pinakamahalaga, pinalaya ng platform ang malikhaing enerhiya. Sa pagtanggal ng mga hadlang sa produksyon, nakapagpokus si Roger nang buo sa pagbuo ng mga nakakaengganyong market narratives mula saan mang lokasyon. Ang mga bagay na dati’y nangangailangan ng isang kumpletong studio ay maaari na ngayong gawin mula sa loob ng kotse, sa tabing-dagat, o saanman sa mundo, na nagbibigay ng walang kapantay na kalayaang malikhain.
Ano ang payo niya sa mga baguhan? "Subukan mo lahat. Magsimula ka sa isang simpleng larawan mo, gamitin mo ang translation function, at ipakita mo sa mga kaibigan mo. Pare-pareho lagi ang reaksyon; ‘Ikaw talaga ’yan?’"
Pinapahintulutan ng HeyGen ang Vision Creative Labs na mag-scale nang matalino, maglingkod sa mga kliyente sa buong mundo, at panatilihin ang pagkukuwento sa puso ng bawat mensaheng pinansyal.