Sa loob ng mahigit apat na dekada, Videoimagem ay nangunguna sa paggawa ng corporate videos sa Brazil. Nakabuo ang ahensya ng matibay na reputasyon sa paglikha ng de-kalidad na content para sa training, internal communications, paglulunsad ng produkto, at mga corporate summit. Habang nagbabago ang inaasahan ng mga kliyente, napansin ng Videoimagem ang tumitinding pangangailangan para sa mas personalisado, interactive, at madaling i-scale na content.
Sa simula, gumamit ang ahensya ng iba pang AI-powered na mga video tool para gumawa ng personalized na content, pero nakaranas sila ng mga limitasyon sa kalidad ng avatar, natural na tunog ng boses, at kakayahang mag-scale. Dahil sa mga hadlang na ito, nahirapan silang mag-deliver ng de-kalidad at kapana-panabik na mga video na kailangan ng kanilang mga kliyente.
Kinailangan ng Videoimagem na gumawa ng malakihang personalized na video content habang tinitiyak ang isang seamless na karanasan para sa mga kliyente nito, kaya’t lumapit ito sa HeyGen.
Paglulunsad ng mga personalized na video campaign para sa AB InBev gamit ang HeyGen
Ginamit ng Videoimagem ang platform ng HeyGen para maglunsad ng mga personalized na video campaign para sa AB InBev, partikular na naka-target sa mga customer sa BEES at Zé Delivery apps. Nilalayon ng mga campaign na ito na palalimin ang relasyon sa mga customer sa pamamagitan ng personalized at nakakaengganyong content na tampok ang mga sikat na personalidad sa Brazil.
Para sa BEES app ng AB InBev, na nag-uugnay sa kumpanya sa mga business customer tulad ng mga bar at supermarket, gumawa ang Videoimagem ng mahigit 50,000 na personalized na video. Kasama sa mga video na ito ang mga iniangkop na promotional content, kung saan tinatawag ang mga customer sa kanilang pangalan at ipinapakita sa kanila ang nilalamang may kaugnayan sa kanilang kasaysayan ng pagbili.
Para sa kampanya ng Zé Delivery, na nakatuon sa mga indibidwal na consumer, gumamit ang Videoimagem ng mga avatar ng kilalang dating manlalaro ng soccer na kumakatawan sa malalaking koponan sa Rio de Janeiro. Ipinagdiwang ng mga personalisadong video na ito ang paboritong koponan sa sports ng mga customer, na lumilikha ng emosyonal na koneksyon. “Narinig namin mula sa kanila… na higit tatlong beses ang engagement kumpara sa wala ang personalisadong video,” ibinahagi ni Mathias. Sa unang produksyon ng mahigit 3,000 video, ipinakita ng kampanya ang napakalaking potensyal para sa pag-scale.
Pagbibigay-daan sa Videoimagem na i-scale ang produksiyon ng mga personalisadong video
Ang advanced na video personalization platform ng HeyGen ang nagbigay ng perpektong solusyon. Sa pamamagitan ng pag-integrate ng HeyGen API, na-upgrade ng Videoimagem ang kanilang video production gamit ang realistic na avatars at lifelike na voice cloning capabilities, na napakahalaga para maabot ang mataas na engagement levels na hinihingi ng kanilang mga kliyente. Gaya ng paliwanag ni Mathias Eichbaum, isang Partner sa Videoimagem, “Mas maganda talaga ang kalidad ng avatar kumpara sa mga opsyon na nagamit o nakita na namin,” na binibigyang-diin ang mga superior na feature ng platform.
Ang integrasyon ng HeyGen’s API sa mga tool tulad ng Eleven Labs ay nagbigay-daan sa Videoimagem na mapadali ang voice cloning at makagawa ng libu-libong personalized na video nang hindi isinasakripisyo ang kalidad, kaya naging perpektong pagpipilian ito para sa malakihang mga kampanya. Ang kolaborasyon sa pagitan ng Videoimagem at HeyGen ay kinilala sa pamamagitan ng maagap at hands-on na suporta, na tumulong sa Videoimagem na malampasan ang mga hamon at ma-optimize ang platform para sa kanilang mga partikular na pangangailangan.
Pagpapalakas ng engagement at koneksyon sa mga customer
Kahanga-hanga ang naging resulta ng mga personalized na video campaign. Mahigit tatlong beses ang itinaas ng engagement rate ng mga video kumpara sa mga hindi-personalized na campaign. Iniulat ng mga kliyente ang malaking pagbuti sa pakikipag-ugnayan ng mga user, na nagpapatunay na mas epektibo ang personalized na content sa pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa mga customer.
Partikular na humanga si Mathias sa walang sablay na pag-execute ng mga campaign, at sinabi niya, “Sobrang na-impress kami…wala talagang naging problema. Lahat maayos, walang error o bug.” Ang kalidad ng mga avatar, ang natural na tunog ng mga boses, at ang pangkalahatang reliability ng platform ay naging susi para masigurong tumalab nang husto ang mga campaign na ito sa kanilang audience.
Maganda ang naging pagtanggap ng mga customer at mga kliyente ng Videoimagem sa mga personalized na video, at pinuri nila ang kakayahang gumawa ng malakihang mga kampanya nang hindi isinusuko ang kalidad o engagement. Sa paggamit ng platform ng HeyGen, nakapaghatid ang Videoimagem ng mas personal at mas makabuluhang karanasan sa komunikasyon, na nagtakda ng bagong pamantayan sa video marketing.
Ang hinaharap ng personalized na video gamit ang HeyGen
Ang makabagong AI technology ng HeyGen ay lubos na nagbago sa paraan ng Videoimagem sa paggawa ng personalized na mga video, na tumutulong maghatid ng napaka-engaging na content sa malakihang antas. Sa pagresolba sa mga dating hamon tungkol sa kalidad ng avatar, pagiging natural ng boses, at kakayahang mag-scale, nagawa ng Videoimagem na tulungan ang kanilang mga kliyente na makakonekta sa mga customer sa mas malalim at mas personal na paraan.
Sa pagtanaw sa hinaharap, planong palawakin ng Videoimagem ang paggamit nito ng platform ng HeyGen upang maabot ang mas malawak pang mga audience, na lalo pang nagpapatibay sa posisyon nito bilang isang nangunguna sa paglikha ng personalized na video content. “Tinutulungan kami ng HeyGen na maabot ang mga tao sa mas personal na paraan, at dahil doon mas nakakakonekta kami sa kanila,” sabi ni Mathias.
Sa pamamagitan ng kolaborasyong ito, hindi lamang napahusay ng Videoimagem ang pakikipag-ugnayan sa mga customer, kundi nakapagbukas din ito ng mga bagong posibilidad para sa personalized na video marketing, na lalo pang nagpapatibay sa papel ng HeyGen bilang isang pangunahing tagapagpaandar sa hinaharap ng digital communications.