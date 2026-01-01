Mabilis na maiparating ang mahahalagang impormasyon.
Nagbibigay ang The Weather Network ng impormasyon tungkol sa panahon 24 oras sa isang araw, 365 araw sa isang taon sa mahigit 40 milyong user bawat buwan sa iba’t ibang merkado. Dahil nakabatay sa lokasyon ang panahon, kinailangan ng The Weather Network ng paraan para makapaghatid ng mas lokal na mga ulat ng panahon sa bawat komunidad.
Para magawa iyon, lumikha ang The Weather Network ng kanilang unang AI-assisted avatar gamit ang HeyGen. Hindi nito pinapalitan ang mga weather presenter on-air, ngunit nagbibigay-daan ito sa kanila na gumamit ng mga avatar sa mga sponsored message. Sa malinaw na pahintulot mula sa kanilang mga meteorologist, magagamit ng kumpanya ang AI para maghatid ng mas hyper-local na mga forecast sa mas malawak na saklaw at magbigay ng pagkakataon sa mga komunidad at lokal na ekonomiya na makapaghanda at makapagresponde sa mga kaganapang may kinalaman sa panahon.
“Ang mga kumpanya sa sektor ng weather media at information services ay nasa perpektong posisyon para samantalahin ang pambihirang kapangyarihan ng AI upang mas mahusay na maiparating ang mga impormasyong makapagliligtas ng buhay, magkuwento sa paraang nakaaaliw, at tulungan ang mga tao sa kanilang mga desisyon sa araw‑araw,” sabi ni Nana Banerjee, Pangulo at CEO ng Pelmorex Corporation.