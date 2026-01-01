TechMix ay isang nangungunang pandaigdigang kumpanya sa nutrisyon para sa kalusugan ng hayop, na nagbibigay ng mga produktong idinisenyo upang suportahan ang mga hayop sa mga panahong may matinding stress, tulad ng panganganak, pag-aawat sa gatas, biyahe, at mga sitwasyong may kaugnayan sa panahon. Sinasaklaw ng kanilang hanay ng produkto ang dairy, baka, baboy, at mga alagang hayop tulad ng aso at kabayo. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga materyal na pang-edukasyon na tumutulong sa mga magsasaka at mga distribution partner na maunawaan ang mga benepisyo at tamang paggamit ng kanilang mga produkto, layunin ng TechMix na mapabuti ang kalusugan at pagpapanatili ng mga alagang hayop sa buong mundo.
Upang mapunan ang puwang sa wika at pagkatuto sa pagitan ng TechMix at ng mga internasyonal nitong distribution partners, bumaling ang TechMix sa HeyGen upang makapaghatid ng lokal na angkop at nakakaengganyong video content na sumusuporta sa tuloy-tuloy na pag-aaral tungkol sa kanilang mga produkto.
Paglikha ng magkakaugnay at multilingguwal na sistema
Noon, nahirapan ang TechMix na turuan ang kanilang mga international partner, lalo na pagdating sa mga hadlang sa wika at kakulangan ng dynamic na mga educational tool. Umasa sila sa tradisyunal na paraan gamit ang mga dokumentong puro teksto at sabi-sabi, na kadalasan ay hindi nagbibigay ng malinaw na visual na gabay sa paggamit ng produkto. Kailangan ng TechMix ng paraan para matiyak na ang mga partner nila sa iba’t ibang bansa ay may access sa de-kalidad at lokal na angkop na mga training material.
“Ang hinahanap namin ay isang bagay na makakapag-engage sa aming mga international distribution partners, makakatanggal ng language barriers, at makakapagbigay sa kanila ng access sa kaalaman tungkol sa produkto sa isang nakakaaliw at propesyonal na format,” sabi ni John Sucansky, Marketing Coordinator sa TechMix.
Gamit ang HeyGen, sinimulan ng TechMix na i-transform ang kanilang mga kasalukuyang product at educational videos tungo sa dynamic at lokal na content gamit ang avatars at translations. Ang mga video na ito, na ibinibigay sa sariling wika ng kanilang mga partner, ay nagbibigay ng malinaw na impormasyon at mas pinahuhusay ang pag-unawa.
Napagtanto rin ng TechMix ang kahalagahan ng paggawa ng educational content na mas nakakaengganyo. Sa kanilang industriya, hindi sapat ang pagbibigay lang ng mga training na puro teksto. Kailangan nilang matiyak na nauunawaan ng kanilang distribution partners ang mga produkto at nararamdaman nilang ganado at may kumpiyansa na turuan ang kani-kanilang mga team.
“Alam namin na ang simpleng pagbibigay lang ng nakasulat na content ay hindi magiging epektibo para manatiling engaged ang mga partner namin,” sabi ni John. “Gamit ang mga avatar ng HeyGen, nakakapag-create kami ng content na informative, masaya, at interactive. Ginagawa nitong mas dynamic at mas buhay ang experience sa pag-aaral.”
Naiaangkop na mga avatar at daloy ng paggawa ng video
Dahil may mga distribution partner sila sa iba’t ibang bansa, kinailangan ng TechMix ng solusyon na magpapahintulot sa kanilang palawakin ang produksyon ng kanilang mga educational content. Gamit ang avatar tool ng HeyGen, kino-kunan ng team sa studio ang kanilang technical staff habang nagbibigay ng mga paliwanag tungkol sa partikular na gamit ng mga produkto, tulad ng paggamot sa stress-related na kondisyon ng mga guya. Pagkatapos, ginagawa itong mga video segment na avatars at isinasalin sa iba’t ibang wika gamit ang translation capabilities ng HeyGen.
“Sa paggamit ng mga avatar, natanggal na namin ang pangangailangan para sa live-action shoots, na hindi lang nakakatipid ng oras kundi nag-aalis din ng pressure sa mga staff namin na hindi komportable sa harap ng kamera,” paliwanag ni John. “Ngayon, ibinibigay na lang nila ang script, at kami na ang bahala sa lahat sa likuran.”
Kapag naisalin na, nakikipagtulungan ang team ng TechMix sa mga international partners para pinuhin ang content para sa bawat lokalidad, upang masigurong natural ang dating ng salin sa target na audience. Dahil sa platform ng HeyGen, nakakapaghatid ang TechMix ng mga nakaangkop na educational video sa kanilang mga partner, nakakatipid ng malaking oras at resources habang pinapanatili ang mataas na kalidad.
“Pinahintulutan kami ng HeyGen na makagawa ng isang repository ng mga educational video na madaling ma-access ng aming mga partner anumang oras. Binibigyan sila nito ng kumpiyansa at kaalamang kailangan nila para maibenta ang aming mga produkto sa kanilang sariling wika,” sabi ni John.
Binabago ang pandaigdigang komunikasyon ni TechMix sa mga kasosyo nito
Ang paggamit ng TechMix sa HeyGen ay nagpaunlad ng kanilang internal na mga workflow at tumulong na palakasin ang relasyon nila sa mga global distribution partner sa pamamagitan ng paggawa ng educational content na mas madaling ma-access, maintindihan, at maging kaengganyahan. Bilang resulta, mas kumpiyansa ngayon ang mga distributor sa kanilang kakayahang i-market at gamitin ang mga produkto ng TechMix, na nagdudulot ng mas mataas na benta at mas matibay na mga partnership.
Sa plano nilang palawakin ang paggamit ng HeyGen sa merkado ng U.S. at pagandahin ang karanasang pang-edukasyon para sa mga empleyado sa mga sakahan ng baka at baboy, inihahanda ng TechMix ang entablado para sa isang hinaharap kung saan ang kanilang mga internasyonal at lokal na koponan ay pinalalakas ng makabagong AI tools.
Mahahalagang Tampok:
- Interactive learning: Ang mga avatar ng HeyGen ay nagbibigay-daan sa masigla at nakakaengganyong pagsasanay para sa mga global distributor, tinitiyak na hindi lang sila pasibong tumatanggap ng impormasyon kundi aktibong nakikibahagi sa proseso ng pagkatuto.
- Nai-scale na lokalisasyon: Dahil sa multilingual na kakayahan ng HeyGen, madaling maiaangkop at mapapalawak ng TechMix ang kanilang training content para suportahan ang iba’t ibang pandaigdigang merkado.
- Pagiging nako-customize: Lubos na pinakikinabangan ng TechMix ang nako-customize na mga avatar at video workflow ng HeyGen, na nagbibigay-daan sa kanila na gumawa ng mga educational na content na tumutugma sa partikular na pangangailangan ng bawat target na audience.
Sa tulong ng HeyGen, nakapuwesto ang TechMix para baguhin kung paano ine-market at ginagamit ang mga produktong pangkalusugan ng hayop sa buong mundo. Sa paggamit ng mga AI-powered na communication tools, hindi lang pinapahusay ng TechMix ang karanasang pang-edukasyon para sa kanilang mga distribution partners, kundi nagtatayo rin ito ng mas matibay at mas episyenteng mga channel ng komunikasyon na nagtutulak ng tagumpay sa iba’t ibang merkado.