Matagal nang nasa unahan si Reid Hoffman pagdating sa inobasyon at teknolohiya. Bilang co-founder at founding CEO ng LinkedIn, partner sa Greylock, at host ng iba’t ibang podcast tungkol sa AI at etika, ginugol ni Reid ang maraming taon sa pag‑explore kung paano kayang palakasin—hindi palitan—ng artificial intelligence ang kakayahan ng tao. Noong 2024, nagtanong siya ng isang matapang na katanungan: Maaari ba akong lumikha ng isang digital twin ng sarili ko bilang kasangkapan para sa pagpapalago ng komunikasyon, pagkamalikhain, at presensya?
Ang tanong na ito ang nagbunsod sa paglikha ng Reid AI, ang kanyang AI-powered na digital twin na sinanay gamit ang mahigit dalawang dekada ng pampublikong pag-iisip ni Reid sa pamamagitan ng mga libro, podcast, panayam, talumpati, at artikulo. Ang eksperimentong ito, na pinangunahan ng matagal nang producer na si Margaret Burris, AI specialist na si Parth Patil, creative strategist na si Ben Relles, at ni Reid mismo, ay nangangailangan ng higit pa sa isang voice model. Kailangan nila ng paraan para bigyang-buhay ang digital twin ni Reid—biswal, dinamiko, at sa malakihang antas. Doon sila bumaling sa matatag na interactive avatar feature ng HeyGen.
Pinalalawak ang abot sa pamamagitan ng responsableng synthetic media
Dalawa ang pangunahing layunin ng team: una, tuklasin kung paano maaaring gumamit ang isang pinagkakatiwalaang pampublikong personalidad ng AI sa isang malinaw at etikal na paraan; at pangalawa, palawakin ang kakayahan ni Reid na makipagkomunika sa iba’t ibang platform, wika, at audience nang hindi kinakailangan ang kanyang palagiang pisikal na presensya.
Para makamit ito, ginagamit ng Reid AI ang HeyGen sa ilang mahahalagang paraan. Regular na lumalabas ang avatar ni Reid sa kanyang mga social channel, nagbabahagi ng napapanahong mga insight at komento sa sarili niyang boses at istilo. Kapag hindi available si Reid na dumalo sa mga conference o speaking engagement, ang kanyang digital twin ang pumapalit para magbigay ng keynote at sumagot sa mga tanong ng audience gamit ang interactive na kakayahan ng HeyGen.
May sentral na papel ang HeyGen sa paggawa sa Reid AI na hindi lang functional, kundi expressive at madaling i-scale. Sa loob lang ng ilang minutong training footage, nakagawa ang team ng isang makatotohanang avatar na may dynamic na mga ekspresyon, natural na paghahatid ng boses, at eksaktong lip sync sa 9 na wika. “Sa HeyGen, maaari nang lumabas si Reid sa 9 na magkaibang wika, lahat may eksaktong lip sync at tamang tono,” sabi ni Margaret. “At gamit ang mga subtitling tool, maaari naming iangkop ang parehong content na iyon para sa iba’t ibang format at audience nang walang kahirap-hirap.”
Hindi lang kung ano ang naihahatid nila—kundi kung paano. “Dati hiwa-hiwalay kami—development, scripting, filming, editing,” paliwanag ni Margaret. “Ngayon, makakagawa na ako ng draft gamit ang GPT ng Reid AI, ilalagay ko ito sa HeyGen, at magkakaroon na kami ng na-review at handa nang i-publish na video sa loob ng wala pang isang oras.” Dahil sa ganoong liksi, mabilis silang makakatugon sa press, mga event, at mga pangyayari sa social media, nang hindi na kailangan ng studio o production crew.
Isang responsableng, nasusukat na modelo para sa digital na pagkakakilanlan
Mula sa mga keynote stage hanggang sa mga internal meeting, binabago ng Reid AI ang kahulugan ng “pagharap.” Na-deploy na ng team ang avatar sa mahigit 20 live event, kung saan si Reid AI ang sumasagot sa mga tanong ng audience nang real-time at pati ang mga creator nito ay nagugulat kung gaano ito ka-natural tumugon.
Gayunpaman, malinaw ang isang bagay para sa team: mahalaga ang pagiging transparent. Bawat paggamit ng Reid AI ay malinaw na nakalagay at ipinapahayag bilang ganoon. “Napakalaki ng potensyal nito,” sabi ni Ben. “Pero kailangan nating maging maingat at sinasadya sa paraan ng paggamit natin dito. Hindi layunin na lokohin ang kahit sino. Ang layunin ay palawakin ang boses at pamumunong intelektuwal sa isang makabuluhang paraan.”
Para kay Reid Hoffman, ang proyekto ay palaging tungkol sa pag‑eksplora kung paano mapapalawak ng AI ang kanyang presensya sa makabuluhan at kapaki‑pakinabang na mga paraan. Sa tulong ng HeyGen, ang ideyang iyon ay umusad mula konsepto tungo sa aktuwal na pagpapatupad, na nagbibigay-daan sa isang digital twin na tumutulong na ngayon sa real-time na komunikasyon, malikhaing pagpapahayag, at mas malawak na pag-access sa kanyang mga kaisipan.
“Nakakamangha pa rin sa akin kung gaano kabilis kaming nakalipat mula sa ilang minutong footage tungo sa isang digital twin na kayang magsalita, tumugon, at palawakin ang presensya ni Reid sa buong mundo,” sabi ni Ben. “Nasa simula pa lang tayo at napakalaki ng potensyal nito. Nasasabik akong matuklasan kung ano ang kayang gawin ng mga interactive Avatar habang patuloy tayong nag-eeksperimento.”