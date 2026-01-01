Ratava ay isang AI media agency na pinagsasama ang tradisyunal na filmmaking sa AI avatars at generative tools upang lumikha ng mga video para sa B2B communications, marketing, sales, at internal messaging. Pinamumunuan ng mga creative director na sina Maximus Jenkins at Kaleb Manske, nakikipagtulungan ang Ratava sa mga kliyente mula sa mga marketing agency, brokerage, at franchise na lahat ay nangangailangan ng dynamic at high-volume na video content nang hindi kinakailangan ang mabigat na gastos at proseso ng tradisyunal na produksyon.
Bago i-integrate ang HeyGen, madalas makaranas ng paulit-ulit na bottlenecks ang Ratava. Bawat shoot ng kliyente, lalo na kapag kasama ang mga executive, ay nangangailangan ng eksaktong pag-schedule, maraming take, at malawak na koordinasyon. “Kapag nagsho-shoot kami kasama ang isang CEO, kailangan namin na perpekto na ang lahat sa araw na ’yon,” sabi ni Maximus. Kapag may hindi na-capture nang tama, wala talagang madali o praktikal na paraan para balikan ito. Madalas kapos sa oras ang mga executive, hindi komportable sa harap ng camera, o hindi available para sa reshoots, kaya isang nawalang pagkakataon lang ay puwedeng magpatigil sa buong proyekto.
Lalo pang lumala ang hirap dahil sa mismong production process. Dahil limitado ang mga araw ng shoot, sobrang sikip ng mga deadline, at ang mga taong kinakabahan o nahihiya sa camera ay bumabagal ang takbo ng trabaho. Mas lalo pang humahaba ang mga proyekto sa post-production, kaya ang hirap maglabas ng bago at sariwang content nang mabilis. “Isa sa pinakamalaking hamon ay ang simpleng pagpapaharap lang ng isang tao sa camera,” paliwanag ni Maximus. Para sa mga kliyenteng kailangan ng tuloy-tuloy at personalized na video output, halos imposibleng mag-scale dahil sa mga limitasyong ito.
Pagbuo ng magagamit-muling library ng mga avatar para makalikha nang malakihan
Binago ng HeyGen ang lahat para sa Ratava. Sa pamamagitan ng isang beses lang na pagkuha sa mga executive at pagbuo ng isang library ng mga avatar, nagawa ng Ratava na gumawa ng bagong content on demand nang hindi na kailangang magsagawa ng panibagong shoot, kahit pa makalipas ang mga araw, buwan, o kahit taon. “Ngayon, makakagawa kami ng library na may 15 hanggang 30 avatar at makakagawa ng bagong content anumang oras nila kailangan,” ibinahagi ni Maximus. Ang dating limitado sa mga hadlang ng live filming ay naging isang bukas at flexible na sistema para sa tuloy-tuloy na produksyon ng video.
Lalong lumawak ang saklaw ng paglikha. Ang mga video pitch ay nag-evolve mula sa simpleng static na deck tungo sa mga dynamic na presentasyon na may mga executive avatar. Muling naisip ang event marketing gamit ang mga personalized na hype video bago ang mga conference, live na avatar-based na speaker intro habang nagaganap ang mga event, at mga recap video pagkatapos na pinagsasama ang avatar footage at real-time na mga kuha. Sa halip na mga one-off na produksyon, nagagawa na ngayong maghatid ni Ratava ng tuloy-tuloy na mga campaign sa malakihang antas.
Para kay Maximus, personal at propesyonal ang naging epekto. Nagsimula siya sa tradisyunal na paggawa ng pelikula, at nakita niya ang AI bilang isang pwersang nagde-demokratisa: “Binibigyan ako ng AI ng kakayahang gawin ang mga bagay na hindi ko kailanman nagawa noon, dahil sobrang mahal, sobrang matagal gawin, o masyadong teknikal. Ngayon, kaya ko nang gumawa ng mga video na may skydiving effects at iba’t ibang wika sa buong mundo nang hindi kailangan ng milyon-milyong dolyar o isang buong production crew.”
“Binibigyan kami ng HeyGen ng paraan para bigyan ng boses ang mga kliyente namin, lalo na iyong mga hindi komportable sa harap ng kamera. Iyan ang puso ng storytelling, at ngayon kahit sino na ang puwedeng gumawa niyan,” sabi ni Kaleb. Ibinida rin niya kung gaano kasimple gamitin ang platform: “Bilang video editor, wala talagang learning curve. Pero kahit isang baguhan sa video, puwede nang tumalon agad at magsimulang lumikha. Ita-type mo lang ang script mo, at tuloy-tuloy ka na.”
Pinatutunayan ang kapangyarihan ng AI sa pamamagitan ng mga personal at propesyonal na tagumpay
Mula nang gamitin ang HeyGen, naitaas ni Ratava ang paggawa ng content para sa lahat ng pangunahing use case, nakakatipid ng oras at nakabubuo pa ng mga bagong malikhaing oportunidad.
- Bilis sa malakihang produksyon: Malaking nabawasan ang oras ng paggawa ng mga interview-style na video—mula sa ilang linggo hanggang isang araw na lang. “Tapos na kami at sinasabi namin, ‘Ginawa ko ’to ngayong araw.’ Hindi pa ’yon nangyari dati,” sabi ni Kaleb.
- Global reach: Ginamit ang pag-localize ng wika para makapag-expand sa mga merkadong nagsasalita ng Spanish at French kahit walang native na kasanayan. “Maaari akong mag-pitch sa mga tagapagsalita ng Arabic o French kahit hindi ko alam ang wika,” dagdag ni Maximus.
- Mas malalim na personalisasyon: Tumaas ang video open rates sa outreach campaigns mula 10% hanggang 30–40% dahil sa personalized na avatar messaging.
Dumating ang mahiwagang sandali para kay Maximus nang makita niya mismo kung gaano kaganda ang lip-syncing quality ng HeyGen. “In-upload ko ang boses ko at pinanood ko ang avatar ko na nagsasalita gamit ang mukha ng kliyente ko, at sobrang perpekto ng itsura.” Para kay Kaleb, iyon ay ang pagpapadala ng “good morning” na video sa nanay niya. “Sumagot siya, ‘I love you too,’ at wala siyang kaalam-alam na AI iyon. Doon ko na-realize kung gaano ito katotoo.”
Mula noon, naging pundasyon na ang HeyGen ng business model ng Ratava. Inintegrate nila ito sa kanilang CRM, kaya nakakapagpadala na sila ng awtomatikong, lokal na nakaangkop na mga video. “98% ng mga video namin ngayon ay may HeyGen avatars sa isang paraan o iba,” sabi ni Maximus. “Naging bahagi na ito ng toolkit namin, parang mga aktor na puwede naming gamitin kahit kailan.”
Habang patuloy na lumalaki ang Ratava, nananatiling sentro sa kanilang pananaw ang HeyGen: bigyan ng kapangyarihan ang mga kliyente na makapagkuwento nang mas maganda, mas mabilis, at sa mas mababang gastos kumpara sa tradisyunal na paraan. “Itinayo namin ang negosyo namin gamit ang HeyGen,” sabi ni Maximus. “Sapat na ang mga resulta bilang patunay.”