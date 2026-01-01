Nahihirapan ang mga kumpanya sa B2B SaaS space na i-activate ang mga user at gawing paying customers ang mga trial nang hindi umaasa sa manual na product support. Ang mga kasalukuyang paraan ay masyadong magastos dahil sa dami ng kailangang tao, masyadong passive tulad ng mga chatbot, o masyadong static tulad ng mga product video. Dahil dito, na-frustrate ang CEO at founder na si Roman Geugelin at gusto niyang gumawa ng solusyon na kayang tumbasan ang bisa ng isang personal na demo pero awtomatado ang proseso. Kaya niya nilikha ang Pyne, ang kauna-unahang in-product digital demoing platform.
Binibigyan ng kapangyarihan ng Pyne ang mga SaaS company na makamit ang 10x na mas mataas na engagement sa kanilang product education, na nagreresulta sa hindi pa nararanasang pagtaas sa activation, time to value, at self-serve revenues. Para magawa ito, ginagamit ng Pyne ang API ng HeyGen para lumikha ng mga AI-generated demo agent na gumagabay sa mga user sa loob ng produkto at hinahayaan silang pumili ng sarili nilang onboarding journey.
“Hindi na epektibo ang mga kasalukuyang paraan para i-engage ang mga user sa mga SaaS product. Kahit ano pa ang gawin ninyo, kung tradisyonal na in-product tours man ’yan o educational videos, nagki-click away ang mga tao at hindi nila ito tinatapos,” sabi ni Roman. “Sa tulong ng HeyGen, ang mga demo na ginagawa ng aming mga customer ay may 10x na mas mataas na completion rate kumpara sa ibang onboarding tools.”
Paglikha ng pinaka-makataong landas tungo sa pag-ampon ng mga digital na produkto
Kadalasan, gumagamit ang mga customer ng Pyne ng product-led growth (PLG) na diskarte para makakuha at magpalawak pa ng mga customer nila. “Ang pag-scale ng gabay at pag-aalalay sa customer nang hindi kasabay na lumalaki ang gastos ay lalo nang mahalaga para sa mga kumpanyang may mataas na growth ambitions at may komplikadong produkto, kung saan kailangang maintindihan ng mga user ang kuwento sa likod ng produkto at kung paano ito gamitin. Sinasanay ng mga customer namin ang mga Pyne avatar gamit ang pinaka-madalas na ginagamit na sales at CS playbooks para eksaktong makamit iyon,” sabi ni Roman.
“Ang tradisyonal na mga demo ng produkto at onboarding ay gumagamit ng mga nakasulat na gabay, pero ipinapakita ng maraming taong karanasan sa mga tool na ito na hindi nila tunay na nae-engganyo ang mga tao. Alam natin mula sa mga behavioral model na mas nagiging maingat ang mga tao kapag nakikinig sila sa kapwa tao,” sabi ni Roman. “Naniniwala kami na ang mahusay na onboarding at pag-activate ng user ay nangyayari kapag may personal o human touch. Doon mo nabubuo ang koneksyon at katapatan ng iyong mga user at customer.”
Isang problema ay maraming edukasyon tungkol sa produkto ang nangyayari sa labas mismo ng produkto. Ginagawa ni Pyne na mangyari ang edukasyong ito sa loob ng produkto gamit ang video. Ang problema, matagal ang proseso ng pag-update ng video content.
“Ang pagre-record ng mga product video nang paisa-isa ay sobrang matrabaho. Alam naming epektibo ito at nakakatulong sa conversions, pero ang paggawa at pag-update ng mga video kapag may nagbabago ay mabigat na gawain, lalo na kung gusto mong maging agile sa content,” sabi ni Roman.
Sa Pyne, puwedeng mag-explore ang mga user ng isang produkto na parang may pinakamagaling na product expert na nasa tabi nila. Tinutulungan nitong gawing simple para sa mga kumpanya ang mga komplikadong product experience, i-onboard ang bawat user na may personal na pag-aasikaso, at i-scale ang kanilang onboarding at activation processes. Pero para tunay na maihatid ang human touch, kinailangan ni Pyne ang mga avatar na pinakamalapit sa totoong tao.
Pagpili ng AI video platform na may API
Nang naghahanap sila ng avatar solution para sa AI-generated demo agent feature nila, sinubukan ni Pyne ang Synthesia at iba pang mga kumpanya. Tinest ni Roman kung aling mga avatar ang pinakamagandang gumana at inalis ang mga wala pang API.
“Gusto naming magawa ng mga customer namin na ma-update agad ang mga demo nila sa pamamagitan ng platform namin. Para magawa ’yon, kailangan maging seamless ang experience, kaya kinailangan naming bigyan sila ng API,” sabi ni Roman. “Ang halaga ng API ay tinitiyak nitong kaunti lang ang friction sa pagitan ng pag-enable ng use case na gusto ng customer—na mag-experiment sa onboarding at activation flows—at ng platform namin. Kaya namin pinili ang HeyGen.”
Ang API ng HeyGen ay walang kahirap-hirap na iniintegrate ang mga avatar video, interactive avatar, at localization sa anumang digital na karanasan. Ginagamit ito ng Pyne para sa mga feature ng produkto na nagbibigay-daan sa mga user na baguhin ang mga script para ma-update ang mga demo sa loob ng ilang segundo, isalin ang mga flow sa iba’t ibang wika, at mag-upload ng mga avatar nang isang beses lang para sa lahat ng susunod na video. Hindi na kailangan ng reshoot o production team.
Pinili rin ni Pyne ang HeyGen dahil ito ang may pinakamataas na kalidad at pinaka-mukhang totoong mga avatar sa merkado, at ito rin ang pinakamadaling gamitin.
“Pumupunta ang mga customer namin sa produkto, nakikita nila ang mga AI avatar at sinasabi, ‘Wow, ang kakaiba nito, at ang sarap panoorin,’” sabi ni Roman. “Mas mataas na ngayon ang attention span ng end user at mas mabilis silang makaka-consume ng mas maraming impormasyon.”
Pagpapagana sa mga user sa bawat yugto ng customer lifecycle
Sa HeyGen-powered na platform ng Pyne, magagawang pataasin ng mga kumpanya ang adoption, conversion, at engagement ng kanilang user base, kabilang ang mga sumusunod:
- Mas mabilis na onboarding at nakikita ang 4x na mas mabilis na oras hanggang sa makamit ang halaga
- Pagtaas ng engagement nang 10x kumpara sa tradisyonal na mga product tour
- Pagpapahusay ng conversion nang hanggang 2.3x
- Mas napapanatili ang mga user nang 3x na mas mahusay
“Ang tunay na ibinigay sa amin ng HeyGen ay isang bagong format na nagbibigay-daan sa amin na makipag-ugnayan sa mga user sa paraang hindi talaga posible noon,” sabi ni Roman. “Maaari na naming pagsamahin ang pinakamainam sa paraan kung paano kasalukuyang ine-onboard ng mga tao ang ibang tao at kung paano kayang i-onboard ng teknolohiya ang mga tao ayon sa sarili nilang kagustuhan.”