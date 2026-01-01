Paano ginamit ng Publicis Groupe ang HeyGen para i-customize ang 100,000 thank you notes

INDUSTRIYA:Pang-enterprise
DEPARTAMENTO:Lokalizasyon
LOKASYON:🌍 Paris, France
Itinatag noong 1926, ang Publicis Groupe ay ngayon ang pangalawang pinakamalaking communications group sa mundo at nangunguna sa marketing, komunikasyon, at digital business transformation. Taun-taon, todo-bigay ang senior leadership group at gumagawa ng isang espesyal na pasasalamat na video para sa mga empleyado.

Para sa Publicis Groupe, ang 2023 ay isang taon ng maraming unang beses. Nagkaroon ito ng rekord na kita at naging nangungunang agency stock, na may 41% pagtaas sa presyo ng shares. Ito rin ang taon ng AI revolution, na nagsilbing napakahusay na kasangkapan kapag ginagabayan ng human creativity. Kaya naman, ginamit nila ang AI para makagawa ng pinakamagagandang thank you notes kailanman.

Gamit ang HeyGen’s Avatar Video, OpenAI, Azure, ElevenLabs, at iba pang mga tool, lumikha ang Publicis Groupe ng digital avatar ng kanilang CEO na si Arthur Sadoun at nagpadala ng 100,000 thank you notes sa bawat empleyado. Bawat video ay iniangkop para ipagdiwang ang kanilang mga interes at mga passion. Binago ng proyektong ito magpakailanman kung paano iniisip ng Publicis Groupe ang papel ng AI sa paglikha. Hindi ito tungkol sa teknolohiya. Tungkol ito sa pagpaparamdam sa bawat tao na sila ay napapansin.

