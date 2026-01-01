Itinatag noong 2016, Pray.com ang nangungunang app para sa panalangin at meditasyon, na nagsisilbing digital na destinasyon para sa pananampalataya.
Napansin ni Ryan Beck, CTO at Co-Founder ng Pray.com, na may malinaw na puwang sa paraan ng paggamit ng mga faith-based na organisasyon ng teknolohiya. “Nakikipagtulungan kami sa pinakamalalaking ministry at nonprofit sa buong mundo para tulungan silang maging digital at kumonekta sa mga bagong miyembro online,” sabi ni Ryan.
Mula pa sa simula, ang layunin ng Pray.com ay dalhin ang makabagong mga kasangkapan sa isang industriya na matagal nang nahuhuli sa digital adoption. Mabilis na umunlad ang layuning iyon tungo sa pagtuon sa artificial intelligence (AI). “Nang lumabas ang mga large language model at diffusion model, alam naming kailangan namin itong gamitin para sa aming mga ministry at nonprofit na katuwang upang mas lalo nilang mapalakas ang kanilang mensahe at epekto,” sabi ni Ryan. Doon nagsimulang makipagtulungan ang Pray.com sa HeyGen.
Ginagawang posible ang imposible gamit ang AI video
Bago gamitin ang HeyGen, ang antas ng pagsasalin at lokalizasyon na inaasahan ng Pray.com ay talagang hindi pa posible. Marami sa mga katuwang ng Pray.com ang nakapagtayo na ng mga paaralan, simbahan, at mga makataong organisasyon sa mga lugar na hindi nagsasalita ng English. Hindi pa kailanman nakapag-usap nang direkta ang mga founder na ito sa mga lokal na miyembro sa kanilang sariling wika.
“Hindi lang ito basta hamon; imposibleng mangyari,” sabi ni Ryan. “Wala sa mga organisasyong ito ang may mga kasangkapan o badyet para maisalin ang libo-libong video sa iba’t ibang wika at rehiyon.”
Hindi lang pinadali ng HeyGen ang proseso. Binuksan nito ang isang pintuang matagal nang nakasara. “Sa tulong ng AI translations, kaya na nilang makipag-usap sa kanilang mga komunidad sa iba’t ibang panig ng mundo nang hindi umaasa sa isang translator,” paliwanag ni Ryan. “Hindi pa kailanman naging posible ito noon.”
Isang tunay na makabagong sandali ang nangyari noong isang internal hackathon. Isang kasamahan nila sa Argentina ang nagsumite ng demo video na gumamit ng AI translation technology ng HeyGen para itampok ang isa sa ministry partners ng Pray.com—isang 75‑anyos na Texan—na nagsasalita ng napakalinaw na Spanish. “Ni isang salitang Spanish ay hindi niya talaga alam, pero tunog na tunog na siya,” pag-alala ni Ryan. “Ipinadala namin sa kanya ang video at talagang namangha siya.”
Ang sandaling iyon ang nagpasimula ng malaking pagbabago. “Isang mahiwagang sandali iyon, hindi lang para sa amin kundi para rin sa aming mga customer. Nakita nila mismo kung ano ang kayang gawin ng AI para sa kanilang misyon.”
Ang mga translation tools ng HeyGen ay naging pangunahing bahagi ng alok ng Pray.com. Isang pastor ang gumamit nito para magpadala ng sermon na isinalin sa Tagalog para sa pinsan ng kanyang asawa sa Pilipinas, na hindi pa niya kailanman narinig mangaral noon. “Naluha siya,” sabi ni Ryan. “Isang nakapagpapabagong-buhay na karanasan ito para sa kanilang dalawa.”
Para kay Ryan, higit pa sa mga kuwento lang ang mga ito. Patunay sila na tinutulungan ng HeyGen na punan ang mga puwang sa kultura, wika, at damdamin. “Totoong trabaho ang ginagawa ng mga organisasyong ito: mga food drive, pagtuturo ng kaalaman sa negosyo, mga ampunan. Sa tulong ng HeyGen, makakapagsalita na mismo ang mga founder sa mga taong direktang naaapektuhan nila. Ang ganitong klaseng koneksyon ay hindi talaga posible noon.”
Pinalalawak ang mensahe, isang tinig sa bawat pagkakataon
Mula nang gamitin ang HeyGen, nagawa ng Pray.com na lubos na palawakin ang mga serbisyong maibibigay nito sa mga customer nang hindi tumataas ang production costs at nang hindi na kailangan ng tulong mula sa labas. Kabilang sa mga pangunahing resulta ang mga sumusunod:
- Global na abot: Libo-libong faith-based na video ang ngayon ay isinasalin sa 8–30 wika sa loob lamang ng ilang minuto, hindi buwan.
- Kahusayan sa nilalaman: Ang dating inaabot ng ilang linggo ay maaari na ngayong magawa sa loob lamang ng ilang oras, na nagbibigay-daan sa mga lider na palawakin ang kanilang tinig nang hindi isinasakripisyo ang pagiging totoo.
- Emosyonal na epekto: Ang mga video message ngayon ay naipapanatili na ang emosyon, himig, at tono ng tagapagsalita kahit sa isang ganap na ibang wika.
Nakikita ito ni Ryan bilang simula pa lang. “Mula sa audio, nakarating na tayo sa full video translations. Hindi lang sabay gumagalaw ang mga avatar, naipapasa rin nila ang emosyon at natural na ritmo. Hindi ito parang sablay na dub. Pakiramdam mo totoo siya.”
Para sa kanya, ang pinakakasiya-siyang bahagi ay marinig ang mga lider ng ministeryo na nagsasabing, “Ako ang gumawa nito.” “’Yan ang binibigay ng HeyGen,” sabi niya. “Isang founder ang makakatingin sa libu-libong isinaling video at masasabi, ‘Ako ang gumawa niyan.’ Talagang kahanga-hanga ’yon.”
Ang payo niya para sa mga nagsisimula pa lang sa AI video? “Wala nang mga hangganan—pisikal man o sa wika. Kung isa kang content creator, lumaki na ang audience mo nang libo-libo.”
Sa tulong ng HeyGen, hindi lang nakakasabay ang Pray.com sa inobasyon; pinangungunahan nila ang isang kilusan na ginagawang mas abot-kamay, inklusibo, at makabuluhan ang pananampalataya sa buong mundo.