Miro, ang Innovation Workspace na itinatag noong 2011, ay muling humubog sa paraan ng pakikipagtulungan para sa mahigit 90 milyong gumagamit sa buong mundo. Kasinglawak ng walang hanggang canvas na iniaalok nito ang naging epekto nito. Ang base ng mga customer ng Miro ay binubuo ng mahigit 250,000 kumpanya, na may malakas na presensya sa mga enterprise at Fortune 500 na brand tulad ng Nike, IKEA, at Deloitte.
Habang umuunlad ang Miro mula sa simpleng whiteboarding tungo sa pagiging isang end-to-end collaboration platform—na niyayakap ang generative AI, mga prototyping tool, scalable na mga template, at malalalim na integration—kailangang sumabay ang lawak at lalim ng mga learning material. Para kay Steve Sowrey, learning media designer ng Miro, napakahalaga ng paggawa ng malinaw at nakakaengganyong educational content para sa tagumpay ng mga customer. Kailangan nina Steve at ng kanyang team ng isang scalable at episyenteng paraan para gumawa ng educational content nang hindi isinusuko ang kalidad o konsistensi. Doon sila bumaling sa HeyGen.
Pagsabay sa roadmap ng produkto
Tinitiyak ng educational team na ang mga feature ay hindi lang inilulunsad kundi tunay na naipapatupad, sa pamamagitan ng paggawa ng mga video at tutorial na nagsasalin ng pagiging kumplikado tungo sa malinaw na halaga. Habang lumalawak ang Miro sa enterprise space, napakahalaga na ang mga user ay may mga video asset para ma-onboard ang mga kasamahan at mapalakas ang kolaborasyon. At para maabot ang pandaigdigang merkado, susi ang lokalizasyon.
Habang umuunlad ang produkto ng Miro, ganoon din tumataas ang mga pangangailangan sa team ni Steve. Ang paggawa ng de-kalidad na mga video sa iba’t ibang wika at format ay naging mas matindi sa oras at resources. Hindi na nakakasabay ang tradisyonal na mga paraan sa mabilis na roadmap, at ang pag-outsource ay may mataas na gastos at mababagal na turnaround. Para kay Steve, naibigay ng HeyGen ang kinakailangang bilis habang pinapanatili pa rin ang mataas na pamantayan sa kalidad. Sa HeyGen, nakamit ng Miro ang 10x na pagbilis sa produksyon ng video at 5x na pagtaas sa kabuuang kapasidad sa paggawa ng video, nang hindi nangangailangan ng karagdagang headcount.
Isang bagong paraan para maabot ang kanilang pandaigdigang user base
Sa mahigit tatlong dekada ng karanasan sa video industry, nasaksihan na ni Steve ang napakaraming pagbabago, pero wala pang kasing makapangyarihan ng HeyGen, dahil binabago nito ang paraan ng aming pagtatrabaho.
Bago gamitin ang HeyGen, dumadaan sa maraming hakbang at iba’t ibang team ang paggawa ng mga educational video ni Miro: pagsusulat ng script, pag-schedule ng oras sa studio, pagkuha ng mga talent, at pagpapadala ng footage sa post-production team. Kapag may nagbago sa gitna ng proseso—tulad ng pagbabago sa UI, bagong icon, in-update na kopya, o kahit simpleng gupit ng buhok—kailangan nilang mag-reshoot at nagkakaroon ng mga delay.
Lubos na pinasimple ng mga avatar ng HeyGen ang prosesong iyon. Ngayon, puwedeng baguhin ang mga script agad-agad nang hindi na kailangang bumalik sa studio. Gamit ang HeyGen, si Steve at ang kanyang team ay puwedeng mag-update lang ng transcript sa loob ng platform at halos kaagad makabuo ng video kung saan ang avatar na ang naghahatid ng na-update na script. Napakahusay ng pagkakatugma ng output sa orihinal na boses at delivery kaya halos hindi mapansin ng mga manonood ang pinagkaiba. Dahil lang sa ganitong flexibility, nabawasan na ng ilang araw, minsan pati linggo, ang kanilang production timeline. “Dahil napakatumpak ng voice features ng HeyGen sa pagtulad sa aming talent, kaya naming i-update ang kanilang mga linya anumang oras nang hindi na kailangang bumalik sa studio,” dagdag ni Steve.
Higit pa sa bilis, nagbukas talaga ng panibagong mga oportunidad ang mga translation tools ng HeyGen. Naalala ni Steve, “Bago ang HeyGen, masyadong komplikado ang proseso para maabot ang iba’t ibang bansa na may iba’t ibang wika, maliban na lang sa paglalagay ng subtitles.” Ngayon, madaling mai-translate ng Miro ang kanilang mga video sa 7 iba’t ibang wika, kumpleto sa eksaktong lip-sync at natural na himig ng boses. Ginagamit din ito sa loob ng kumpanya. Naalala ni Steve ang isang pagkakataon na isinalin nila sa Dutch ang isa sa kanilang internal testing videos, at kumbinsido ang mga empleyado na ang nagpe-present sa video ay isang native na Dutch speaker.
Paglikha ng mga video na kasing bilis ng Miro
Hindi lang pinahusay ng HeyGen ang produksyon: tinulungan din nitong baguhin kung paano nagtuturo, naglo-localize, at nag-i-scale ng content ang Miro nang nakaayon sa paglago ng kanilang produkto. Ang mga proyektong dati’y nangangailangan ng malawak na koordinasyon at ilang linggong turnaround ay maaari na ngayong matapos sa maliit na bahagi ng dating oras. Kapag masisikip ang mga timeline o may mga pagbabagong nangyayari sa huling sandali, kayang i-update ng team ni Steve ang content nang hindi napuputol ang daloy ng trabaho, at makapag-deliver ng malinaw, de-kalidad na mga video na sumusuporta sa feature adoption para sa 90 milyong user ng Miro.
“Sa tech, laging mabilis ang galaw ng mga bagay. Pagdating namin sa post-production, kadalasan may nagbabago na—isang button, isang icon, isang logo. Bago ang HeyGen, ibig sabihin niyon kailangan naming mag-reshoot—ngayon, ina-update na lang namin ang script habang nasa production pa, at nakatipid kami ng mga araw, kung hindi man mga linggo, sa oras ng production.” –Steve Sowrey, Learning Media Designer, Miro
Ang bagong liksiyang ito ay nagpalawak din kung sino ang maaaring makibahagi sa paggawa ng content. Ang mga manunulat na dati’y nakatuon lang sa pagsulat ng script ay sila na ngayong gumagawa ng buong draft ng video, isang pagbabagong nagbura sa tradisyonal na hangganan ng mga tungkulin at nagparami sa kapasidad ng produksyon ng team nang hindi kinakailangang magdagdag ng bagong tauhan.
Ang realism at katumpakan ng mga avatar ng HeyGen ay nagtaas ng pamantayan sa kalidad, hindi ito ibinaba. Patuloy na pinapakinis ni Steve ang tono at diin gamit ang mga voice engine at maiingat na pag-aayos—tinitiyak na ang huling produkto ay halos hindi na maipagkaiba sa mga live na recording. Simple lang ang personal niyang sukatan: kung hindi namamalayan ng manonood na avatar ito, tama ang pagkakagawa ng trabaho.
Sa mas mataas na antas, nagbibigay-daan ang HeyGen sa Miro na maghatid ng pare-pareho, lokal na nakaangkop, at propesyonal na mga video sa malakihang produksyon, na sumusuporta sa mas malalawak na layunin ng kumpanya para sa enterprise adoption, pandaigdigang accessibility, at mas mabilis na onboarding.