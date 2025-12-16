HubSpot ay isang AI-powered na customer relationship management (CRM) platform na ginagamit ng mga marketing, sales, at service team sa buong mundo. Sa layuning pangunahan ang paggamit ng AI sa buong organisasyon at customer base nito, malaki ang naging investment ng HubSpot sa pag-unawa kung paano mababago ng AI ang mga workflow, mababawasan ang production friction, at matutulungang mas lalo pang lumago ang mga team.
Para kina Nelson Chacón Guzman, Marketing and Audience Development, at Oscar Eduardo Estrada, Video AI Technology Specialist, ang trabaho nila ay sumusuporta sa isa sa mga pangunahing prioridad ng HubSpot: tulungan ang mga customer na maintindihan at magamit nang husto ang mga bagong AI tools habang ang kumpanya mismo ang nagmomodelo ng ganitong adoption mula sa loob. Para maabot ang layuning iyon, kinailangan nilang tugunan ang isang malaking balakid: ang hamon ng paglikha, pag-update, at pag-localize ng video sa bilis na kailangan ng negosyo.
Nagbago ang lahat nang magsimulang gumamit ng HeyGen ang team. Tinulungan ng platform ang HubSpot na pabilisin ang produksyon, mag-edit ng mga video sa loob ng ilang minuto, agad na isalin ang content, at bigyan ng kapangyarihan ang mas marami pang internal na team na gumawa ng mga propesyonal na video.
Pag-alis sa mga sagabal ng tradisyunal na paggawa ng video
Bago gamitin ang HeyGen, nahirapan ang team dahil sa pinakamalaking hadlang sa paggawa ng video: oras.
“Ang pinakamalaking hamon na kinaharap namin bago gamitin ang HeyGen ay oras ng mga tao,” sabi ni Oscar. “Kapag kailangan naming baguhin ang sinabi ng isang tao sa isang video, umaabot iyon ng ilang araw dahil kailangan pa naming iayon ang iskedyul hindi lang ng talent, kundi pati ng crew na nagfi-film ng video.”
Hindi lang ito simpleng abala. Direktang naapektuhan nito ang mga iskedyul ng pag-deliver.
“Ang maliliit na pagbabago sa post-production ay nauuwi sa posibleng ilang araw na delay para sa isang proyekto,” dagdag ni Oscar.
Nagpakilala ang lokalisasyon ng karagdagang antas ng pagiging kumplikado. Ang paggawa ng multilingual na content ay nangangailangan ng mahahabang oras para sa pagsasalin. “Minsan kailangan mong maghintay nang isang linggo o dalawang linggo para maisalin ang ilan sa mga transcript ng video na ito,” sabi ni Nelson.
Para sa isang global na brand na madalas maglunsad ng mga bagong produkto, ang tigas at kabagalan ng tradisyonal na proseso ng paggawa ng video ang humaharang sa bilis, konsistensi, at kalidad. Kailangan ng team ng solusyon na kayang makasabay nang kasingbilis ng pag-evolve ng mga pangangailangan sa content ng HubSpot.
Mula sa magulong mga workflow hanggang sa agarang paggawa ng video
Naging plataporma ang HeyGen na nag-alis sa mga limitasyong ito at nagbukas ng mga bagong malikhaing posibilidad.
Mula sa unang paggamit pa lang, nakita na ng team ang potensyal nito. “Sobrang namangha ako kung gaano ito kapakatotohanan at kung gaano kalapit sa isang tapos na, final na produkto ang nagagawa mo sa unang beses mo pa lang itong gamitin,” sabi ni Nelson.
Dahil napakadaling gamitin, naging napakakinis ng pag-adopt nito sa iba’t ibang team. “Ang gusto ko sa HeyGen ay kung gaano ito kasimple gamitin. Talagang binabawasan ng user interface ang anumang sagabal at ginagawa nitong posible para sa kahit sino, kahit wala pang karanasan sa paggawa ng video, na makagawa ng mga video gamit ang sarili nilang avatar,” sabi ni Oscar.
Ang ganitong accessibility ay nagbigay‑kapangyarihan sa mas maraming tao sa HubSpot na makagawa ng propesyonal na content nang hindi gaanong umaasa sa production teams. Pinayagan din nitong subukan ang mga eksperimento na dati’y mahirap gawin, tulad ng pag‑pares ng mga blog post sa mga instant na ginagawang video.
“Isa sa mga bagay na matagal na naming gustong gawin ay gumawa ng mga video na ipapareha sa bawat blog article na meron kami,” sabi ni Nelson. “Ngayon, ilalagay na lang namin ang URL at sa loob lang ng ilang minuto, makakagawa ka na ng script at handa na ang unang bersyon para ipadala sa editor.”
Ngayon, kahit sino ay kayang gawin ang mga bagay na dati’y nangangailangan pa ng espesyal na mga team at mahabang panahon ng koordinasyon.
Binigyan din ng HeyGen ang HubSpot ng kakayahang baguhin ang mga video kahit tapos na silang mai-shoot.
“Sa HeyGen, nagagawa naming i-edit ang mga video ilang minuto lang matapos silang malikha,” sabi ni Oscar.
Binago nito kung paano tinatrabaho ng team ang mga timeline at binigyan sila ng kumpiyansa na mabilis na makapag-adjust. “Kung may anumang kailangang baguhin pagkatapos magawa ang video, maipapatupad namin iyon nang may kumpiyansa gamit ang HeyGen nang hindi nag-aalala sa posibleng mga delay.”
Paglikha ng tuluy-tuloy at multilingguwal na nilalamang tumatatak
Isa sa mga pinaka-makabuluhang benepisyo ng HeyGen para sa HubSpot ay ang kakayahan nito sa translation at localization. Inilarawan ni Nelson ang karanasan ng unang beses niyang makita ang multilingual na content:
“Naramdaman kong napakalaki ng nagawa ko nang makita ko ang unang bersyon ng isang video na karaniwan mong pinapanood sa English. Napakalakas ng dating nang makita ko ito sa natural na wika.”
Mas nakakagulat pa ang pagiging makatotohanan nito. “Alam mong hindi marunong magsalita ng kahit isang salitang Spanish ang tao, pero maririnig mo siyang magsalita ng Spanish na parang native speaker — talagang nakakagulat,” sabi ni Nelson.
Para sa isang kumpanyang naglilingkod sa mga customer sa iba’t ibang wika at rehiyon, ang ganitong antas ng pagiging totoo ay tunay na nagdulot ng malaking pagbabago.
Sa panig ng mga customer, may napansin si Oscar na hindi inaasahan: hindi sila nag-react kahit kaunti, at mabuti iyon. “Ang pinaka-nakakagulat na interaksyon ay kapag walang interaksyon, dahil doon mararamdaman na parang kayang mag-blend nang walang kahirap-hirap ang HeyGen.”
Kung hindi matukoy ng mga customer kung aling mga bahagi ng video ang muling kinunan, isinalin, o binago gamit ang AI, maaaring mag-evolve ang content nang kasing bilis ng mga product update ng HubSpot.
Pinapalakas ang mas marami pang koponan na lumikha at magpabago gamit ang video
Higit pa sa kalidad at bilis ng content, pinalaya ng HeyGen ang mga team ng HubSpot para makapagtrabaho nang mas malikhain at mas may sariling pagpapasya.
“Nakaka-excite na makagawa ng propesyonal na content nang walang tulong mula sa labas. Sobrang nababawasan nito ang mga hadlang sa paggawa ng mga video,” sabi ni Oscar. “Binibigyan nito ng kapangyarihan ang sinumang gustong magkuwento nang mahusay na talagang makapagkuwento nang mahusay.”
Para kina Nelson at Oscar, ang demokratikasyong ito ang lugar kung saan pinakamalapit na umaayon ang HeyGen sa misyon ng HubSpot. Ang pagtulong sa mga customer na lumago nang mas mahusay ay nangangahulugang pagtulong sa mga internal na team na kumilos nang mas mabilis, makagawa nang mas marami, at maibahagi ang kanilang mga natutunan sa proseso.
Gaya ng sabi ni Oscar: “Ang dami talagang iba’t ibang produkto ng HeyGen, at palagi pa silang naglalabas ng mga bagong update. Talagang binubuksan nito ang napakaraming posibilidad para mag-eksperimento at makita kung nasaan ang mga hangganan.”