I Love Happy Cats ay isang Belgium-based na educational platform na itinatag ni Anneleen Bru, isang certified cat behaviorist na may misyong pasayahin ang mga pusa. Sa pamamagitan ng mga online course, libro, at video content, binibigyan ni Anneleen ng kapangyarihan ang mga tagapag-alaga at propesyonal na nag-aalaga ng pusa na mas maunawaan ang asal ng pusa gamit ang gabay na praktikal at nakabatay sa siyensiya.
Pero naging mahirap ang pagpapalawak ng kanyang kaalaman sa iba’t ibang rehiyon at platform. Ang paggawa ng propesyonal at multilingguwal na video content ay matagal, magastos, at emosyonal na nakakapagod. “Isa akong negosyanteng maraming malalaking ideya,” sabi ni Anneleen. “Pero palagi akong naiipit sa praktikal na proseso at hindi ko ito mapabilis.”
Nagbago ang lahat nang madiskubre niya ang HeyGen. Binigyan ng platform si Anneleen ng mga kasangkapan para baguhin kung paano niya ginagawa, isinasalin, at inihahatid ang kanyang content, na nagbukas ng walang kapantay na lawak para sa kanyang negosyo.
Pagpapanatili ng imposibleng balanse ng oras at kalidad
Bilang nag-iisang negosyante, determinado si Anneleen sa kanyang misyon pero limitado siya ng oras, badyet, at mga pangangailangan sa produksyon. “Dati, sa studio lang kami nagfi-film ng lahat,” sabi ni Anneleen. “Gumagamit ako ng teleprompter, nag-aayos ng makeup, at paulit-ulit na binabasa ang script. Kapag nagkamali ako kahit isang beses, kailangan naming magsimula ulit.”
Kahit may tulong mula sa partner niya na nag-e-edit ng mga video, sobrang nakakapagod pa rin ang proseso. Isang 10-minutong video lang pwedeng umabot ng ilang oras sa pag-shoot at ilang araw sa pag-edit. “Nakakakita ang mga tao ng maikling video at iniisip nilang madali lang, pero sa likod niyan, linggo-linggo ang trabaho at kapag maliit lang ang negosyo mo, ibig sabihin niyan tumitigil ang lahat ng iba pang ginagawa mo,” sabi ni Anneleen.
Ang gastos sa paggawa ay hindi lang pera, kundi emosyonal din. “Naalala ko, minsan nag-shoot ako nang ilang oras tapos nalaman ko na hindi pala nagre-record ang camera,” sabi ni Anneleen. “Sa isa pang pagkakataon, may makeup ako sa ilalim ng mga mata ko buong araw. Kailangan naming itapon lahat at magsimula ulit.”
Higit sa lahat, halos imposibleng palawakin sa buong mundo gamit ang tradisyunal na paggawa ng video. Para maisalin ang mga content niya sa ibang wika, kailangan pang mag-hire ng mga tagasalin, mag-reshoot ng mga video, at mag-edit muli mula sa simula para sa bawat merkado. “Gusto kong lumampas sa Flemish o Dutch. Gusto kong maabot ang Japan, Brazil, at Germany. Pero hindi ko kayang gawin iyon mag-isa.”
Pagbubukas ng mga bagong posibilidad gamit ang mga avatar at awtomasyon
Nagsimula ang paglalakbay ni Anneleen kasama ang HeyGen dahil sa kuryosidad. “Nagsimula ako sa basic na video translation. Ina-upload ko lang ang mga existing kong English na video at gumagawa ng French at German na mga bersyon,” sabi ni Anneleen. “Nag-aalala ako na baka tunog robot sila, pero hindi. Yung boses, tono, at pati pagbigkas, parang ako pa rin.”
Dahil sa maagang tagumpay na ’yon, mas lalo pa siyang naengganyong mag-explore. Nagsimula siyang mag-eksperimento gamit ang mga avatar. “Na-realize ko na puwede akong mag-upload ng transcript, gumawa ng avatar video, at i-translate ito nang paulit-ulit nang hindi nagsisimula mula sa umpisa. Doon ko naintindihan: hindi lang ito basta tool. Isa talaga itong game changer.”
Isang gabi, bigla siyang natauhan. “Hindi ako nakatulog. Na-realize ko na puwede kong gawing mga kurso ang mga libro ko, at gawing mga video ang mga ideya ko. Puwede kong muling gamitin ang mga taon ng pinaghirapan ko at bigyan sila ng panibagong buhay. Doon ko nasabi: ‘Maaari kong sakupin ang mundo gamit ang Happy Cats.’”
Gamit ang HeyGen, ginawa ni Anneleen na multilingguwal na asset ang kanyang kursong binubuo ng 56 na video, isinalin sa French, German, Italian, Russian, Hungarian, Japanese, at iba pa. “Nagpadala ako ng mga test video sa mga native speaker,” sabi ni Anneleen. “Bumalik sila at sinabi, ‘Perpekto ito.’ Naunawaan nila ang lahat, pati na ang siyentipikong bokabularyo.”
Mas lalo pang napadali ng intuitive na interface ng HeyGen. “Sobrang simple lang. Gumagawa ako ng script, ina-upload ko, at tapos na. Pwede akong maglagay ng subtitles, mag-translate, at mag-revise lahat sa iisang lugar. Pag nasa queue na, pwede na akong gumawa ng iba.”
Pagkamit ng mas mabilis na produksyon gamit ang walang-hirap na mga workflow
Mula nang gumamit ng HeyGen, nakaranas ang I Love Happy Cats ng napakalaking pagbuti sa bilis, abot, at engagement.
- Mas pinaikling oras ng produksyon: Ang paggawa ng mga video mula simula hanggang matapos ay 5x na mas mabilis kaysa dati bago gamitin ang HeyGen.
- Naabot na ang pandaigdigang saklaw: Available na ngayon ang mga kurso sa French, German, Italian, Russian, Japanese, Hungarian, at Chinese.
- Matipid sa gastos: Dahil hindi na kailangan ng mga studio, tagasalin, o editor, nakakagawa na ngayon si Anneleen ng de-kalidad na propesyonal na content nang buo sa loob ng kanilang sariling kumpanya.
“Palagi kong sinasabi na may panahon bago ang HeyGen at may panahon pagkatapos ng HeyGen,” sabi niya. “Nang makita ko ang avatar ko na sinasabi ang isang bagay na ako ang sumulat, para akong nakatagpo ng kakambal ko. Ang surreal ng pakiramdam. Ginawa nitong mas kayang palawakin ang misyon ko.”
Ang payo niya sa iba? “Huwag palampasin ang pagkakataon. Kung may gusto kang sabihin sa mundo, tutulungan ka ng HeyGen na maiparating ito.”