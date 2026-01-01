Paano kung ang web ay hindi lang nagbibigay ng impormasyon, kundi talagang umaantig sa’yo?
getitAI ay bumubuo ng persuasion layer para sa internet: mga story-driven na agent na nakabatay sa mga pinagkakatiwalaang creator na hindi lang basta nagsasalita—sila ay nagpi-pitch, gumagabay, at nagko-convert. Pinaandar ng mga avatar ng HeyGen, binibigyan ng mga agent na ito ang mga digital na karanasan ng bagong interface—isang interface na hitsura, pakiramdam, at daloy ay parang pakikipag-usap sa isang human expert.
Hindi lang ito tungkol sa mas maraming benta. Tungkol ito sa paggawa sa internet na hindi na parang vending machine, kundi parang isang tunay na pag-uusap.
“Hindi lang namin ina-optimize ang mga website. Iniisip namin silang muli bilang mga puwang ng kuwento—mga lugar kung saan ang mga kuwento ang gumagabay sa mga desisyon, at ang mga agent ang umaakay sa iyo sa bawat hakbang,” sabi ni Alain Denzler, Founder & CEO ng getitAI.
Ang paghahanap ng isang tumutugong avatar framework
Mula pa sa simula, alam na ng getitAI na hindi puwedeng tawaran ang tiwala at timing. Kung manghihikayat ang mga digital agent, kailangan nilang maramdaman na totoo sila—hindi lang sa itsura kundi pati sa kilos at galaw. Walang sabit na paghinto, pinagtagpi-tagping voiceover, o kahit anong nakakailang na dating.
Ang mga naunang avatar platform ay alinman sa pinapaboran ang kalidad kapalit ng bilis—o nag-aalok ng mabilis na tugon pero hindi photorealistic. Wala sa dalawa ang umubra. Hindi puwedeng sirain ng mismong medium ang kuwento.
“Hindi lang kami naghahanap ng mukha—kailangan namin ng isang bagay na expressive, mabilis, at madaling mabasa ang emosyon. Kailangang tumama ang kuwento, sa bawat pagkakataon,” sabi ni Alain.
Ang HeyGen ang unang platform na nag-alok ng kombinasyong kailangan ng getitAI: photorealistic na mga avatar, real-time na responsiveness, at isang developer-friendly na interface na kayang sumabay sa dynamic na storytelling.
Bakit naging nawawalang piraso ang HeyGen
Ang nagpanatangi sa HeyGen ay ang kakaibang kombinasyon nito ng photorealistic na pagbuo ng video at real-time na streaming avatars. Hindi lang ito tungkol sa pag-render ng avatars—tungkol ito sa pagpapanatili ng kapani-paniwala at tuloy-tuloy na interaksiyon kung saan hindi kailanman mararamdaman ng user na naghihintay sila sa software.
Bilang isa sa mga pinakaunang interactive avatar partners ng HeyGen, nakipagtulungan nang malapitan ang getitAI sa product team upang i-tune ang sistema para sa mas mahihirap at mas maseselang use cases: branching logic, flexible na user inputs, at emotionally intelligent na delivery.
“Medyo magulo noong una, pero sa huli, nalampasan din namin ang uncanny valley—at nakabuo kami ng isang bagay na parang totoong usapan,” sabi ni Alain.
Pagkalipas ng 18 buwang magkatuwang na pagtatrabaho, inimbitahan ang getitAI na ibahagi ang kanilang ginawa sa isang HeyGen community event. Sa entablado, diretsahang sinabi ni HeyGen Co-Founder Wayne Liang: “mas magaling gamitin ng getitAI ang teknolohiya namin kaysa sa amin mismo.”
Panghihikayat bilang isang plataporma
Bagama’t unang nakakuha ng traction mula sa mga consumer brand, mas malawak at pahalang ang ambisyon ng getitAI: gawing imprastraktura ang tiwala at pag-uusap—isang bagay na puwedeng gumana saanman ginagawa ang mga desisyon.
Mula sa SaaS onboarding hanggang edukasyon, pananalapi, at healthcare—kahit saan na kailangan ng gabay sa pagdedesisyon, puwedeng pumasok ang isang mahusay na na-train na agent. Opsyonal ang vertical. Hindi opsyonal ang human touch.
Ginagawang nakikita ng mga avatar ng HeyGen ang mga agent na ito. Ginagawang kapani-paniwala ng getitAI ang mga ito.
Magkasama, inilalatag nila ang pundasyon para sa isang bagong uri ng interface—kung saan hindi nagtatapos ang kuwento sa CTA, kundi dumadaloy sa bawat click, swipe, at tanong.
Ang epekto: Pakikipag-ugnayan na talagang kumikilos sa mga tao
Ang mga session kasama ang getitAI + HeyGen agents ay umaabot na ngayon nang karaniwan sa higit 2.5 minuto—ilang ulit na mas mahaba kaysa tipikal na engagement windows. Ang mga resulta ay hindi lang mas mahabang pakikipag-ugnayan, kundi mas malalim na interaksiyon: nagtatanong ang mga user, nakakatanggap ng nakaangkop na mga sagot, at nananatiling nasa tamang daloy.
Ang conversion rate para sa mga interaksiyong iyon ay nasa pagitan ng 13–21%. Pero ang mas kawili-wiling pagbabago? Tumitigil na ang user sa simpleng pagba-browse—at nagsisimula nang maging bahagi mismo ng kuwento.
“Ang internet ay lumipat mula sa mga pahina papunta sa mga feed. Ngayon, lumilipat na ito mula sa mga feed papunta sa mga karakter. Binubuo namin ang sistemang nasa likod ng pagbabagong iyon,” sabi ni Alain.
Ano ang susunod
Habang naghahanda ang getitAI na ilunsad ang Creator Agent Marketplace nito, nananatiling mahalagang bahagi ng stack ang HeyGen. Malapit nang makapag-deploy ang mga negosyo ng mga sinanay na agent—kumpleto sa boses, tono, at istilo ng pagkukuwento—na kasing dali lang ng pagdaragdag ng Stripe checkout.
Para sa HeyGen, patunay ito kung ano ang nangyayari kapag ang mga avatar ay tumitigil sa simpleng pagbasa ng script at nagsisimulang gumabay sa mga desisyon. Para naman sa getitAI, ito ang susunod na hakbang tungo sa isang web na pinapagana hindi ng mga click—kundi ng usapan.