ELB Learning ay isang full-service na provider ng propesyonal na serbisyo at learning tech na tumutulong sa mga organisasyon na ilipat ang pag-aaral online at pagandahin pa ito. Si Rich Vass, Senior Vice President of Global Learning, ang namumuno sa operasyon ng ELB sa U.S. at India para sa services team, na nakatuon sa custom learning, advisory strategy, at pag-deploy ng learning technology.
Kasama sa listahan ng mga kliyente ng ELB ang humigit-kumulang 90% ng Fortune 100. Gumagawa sila ng lahat mula sa mga VR training tool at mga asset library hanggang sa mga AI‑driven na micro‑learning platform. Habang nagiging sentro ng pagkatuto ang video, kinailangan ng ELB ng mas matalino at mas mabilis na paraan para gumawa ng scalable at mataas‑na‑kalidad na content. Diyan pumasok ang HeyGen.
Pagresolba sa mga hadlang sa tradisyunal na video workflows
Sa loob ng mahigit isang dekada, gumawa ang mga team ng ELB Learning ng mga explainer video, talking-head segment, at motion graphics gamit ang tradisyonal na mga tool tulad ng Adobe After Effects at Camtasia. Gaya ng sabi ni Rich, “napakahalagang medium ang video para sa pagkatuto.” Gayunpaman, nanatiling matrabaho at hindi flexible ang proseso.
Ang paggawa ng mga video sa tradisyonal na paraan ay kinabibilangan ng pagsusulat ng script, pag-shoot, pag-edit, at paggawa ng graphics, na magastos sa oras at lakas ng tao. Ang pagsasalin ng content sa iba’t ibang wika ay nangangailangan ng muling paggawa ng malalaking bahagi ng buong workflow. Bukod pa rito, palaging nagtatanong ang mga kliyente, “Anong tool ang ginagamit ninyo?” na naglalagay ng dagdag na pressure sa ELB na gumamit ng mas moderno at mas transparent na mga pamamaraan.
Ikinuwento ni Rich kung paano unang nag-eksperimento ang ELB sa Colossyan, pero lumipat sila sa HeyGen nang itulak sila ng mga internal engineer at mga pangangailangan ng kliyente sa direksyong iyon. May isang kliyente na iginiit na HeyGen ang gamitin, na lalo pang nagpabilis sa kanilang desisyon. “’Yung flexibility na inaalok n’yo sa amin, eksakto ’yon sa kailangan namin,” sabi ni Rich.
Ang mga gawaing dating inaabot ng ilang buwan para sa pagve-version, pagsasalin, at pagre-rework ay nagiging malaking hadlang sa kanilang estratehiya. Kailangan makahanap ng ELB ng video solution na magpapabilis sa proseso, kayang mag-scale, suportado ang lokal na bersyon, at mas mababa ang gastos habang napapanatili ang kalidad.
Pagbabago sa produksyon at sales sa pamamagitan ng pagpatupad ng HeyGen
Nang i-adopt ng ELB ang HeyGen, naging isang estratehikong kasangkapan ito hindi lang sa kanilang production pipeline kundi pati na rin sa sales at pagbuo ng mga solusyon. Ipinaliwanag ni Rich na bahagi na ngayon ng kanilang karaniwang alok ang AI video: “Bago kami pumirma ng statement of work, isinasama na namin ang video bilang solusyon. Tinutanong ng mga kliyente kung anong tool ang gamit namin—sinasabi naming HeyGen.”
Para sa isang malaking micro-learning na proyekto, tinantiya ng ELB ang higit 200 oras ng disenyo, pagsusulat ng script, pagre-review, at pagbuo. Gamit ang HeyGen, natapos nila ito sa humigit-kumulang 70 oras, na halos 65–75% na pagbawas sa oras.
Ipinapakita na ngayon ng mga sales team ng ELB ang HeyGen bilang isang value driver at hindi lang bilang mas murang mga video. Gaya ng sabi ni Rich, iniiwasan nilang ilarawan ito bilang isang “cheap route” at sa halip ay ipinoposisyon ito bilang isang “cost-effective, value-based” na delivery.
Nakakuha rin ng panibagong negosyo ang ELB dahil sa HeyGen. Ikinuwento ni Rich ang tungkol sa isang content aggregator na kliyente na nagbigay sa ELB ng kontrata para sa daan-daang micro-course, pangunahin dahil kayang ma-meet ng ELB ang mahihigpit na deadline gamit ang HeyGen.
Sa huli, nananatiling transparent ang ELB sa mga kliyente tungkol sa tool stack na ginagamit nila. “Tinutanong nila kung anong tool ang gamit namin,” sabi ni Rich. “Ipinapakita namin ang code at ibinubunyag ito. Ang paggamit ng HeyGen ay nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa na gumagamit kami ng mga makabagong solusyon.”
Pagpanday sa kompetitibong bentahe ng ELB gamit ang mabilis at tunay na AI video
Mula nang gamitin ang HeyGen, napabilis ng ELB ang paghahatid, napalawak ang kanilang kakayahan, at napahusay ang kanilang posisyon sa merkado:
- 65–75% na pagbawas sa oras ng development: Para sa isang micro‑learning na proyekto sa saklaw ng SaaS, nabawasan ng ELB ang oras mula humigit‑kumulang ~200 + oras tungo sa ~70 oras gamit ang HeyGen.
- Ang bilis ay nagiging pangunahing panukatang benta sa mga proposal: Maaari na ngayong may kumpiyansang mangako ang ELB ng mas maiikling timeline para sa parehong mga paparating na proyekto at mga sales proposal.
- Mga bagong panalo sa kliyente na posible dahil sa kakayahan ng AI: Tinulungan ng HeyGen ang ELB na makakuha ng kontrata para gumawa ng “daan-daang micro-course” sa pamamagitan ng pag-aalok ng mas agresibong iskedyul ng pag-deliver at mas mababang gastos sa produksyon.
Napansin ni Rich na ang mga internal na team at mga nakuha nilang engineering leader ang nagtulak sa paglipat: “Iminumungkahi ng mga engineer ang HeyGen, sinasabing ‘ito ang pinakamahusay sa merkado’ at may isang mahalagang kliyente na humiling na gamitin namin ito, kaya nagdesisyon na kami.” Ngayon, ang HeyGen ay karaniwang naka-embed na sa mga solution package ng ELB.
Higit pa sa mga sukatan, binigyang-diin ni Rich ang hindi matatawarang pagbabago: nakikita na ngayon ng mga kliyente, internal stakeholders, at mga prospect ang ELB bilang isang makabago at may-kakayahang partner sa AI video. “Alam na nila kung ano ang dapat itanong tungkol sa tool na ginagamit namin,” sabi ni Rich. “HeyGen na ang isa sa mga paraan namin para maiba ang sarili namin ngayon.”