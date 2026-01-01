Dolsten & Co.ay isang AI-first na creative agency na itinatag ni Simon Dolsten, isang batikang creative director na may malalim na karanasan sa paglikha ng mga high-end na brand narrative. Matapos pamunuan ang creative work para sa mga global brand tulad ng Michelob Ultra at Volkswagen, at mag-produce ng mga kampanyang nagwagi ng Emmy at umabot sa antas ng Super Bowl, nagpasya si Simon na bumuo ng isang agency na idinisenyo para sa bagong panahon ng pagkamalikhain—isang panahon kung saan pinapabilis ng teknolohiya ang imahinasyon sa halip na pigilan ito.
Ang Dolsten & Co. ay nakikipagtulungan sa iba’t ibang uri ng kliyente, mula sa mga personality-driven na brand hanggang sa malalaking enterprise organization, upang tulungan silang magkuwento sa paraang tumatama sa damdamin habang nakakasabay sa bilis ng modernong panahon. Bagama’t nanatiling sentro ang pundasyon ni Simon sa storytelling, pinahirap ng tradisyunal na production models ang pag-eeksperimento, pagpo-prototype, at mabilis na pagbuo ng mga ambisyosong ideya.
Binigyan ng HeyGen ang Dolsten & Co. ng paraan para makalikha, mag-iterate, at maglabas ng high-fidelity na creative work sa loob lamang ng ilang araw imbes na buwan, na nagbubukas ng mga ideyang dati’y tila imposibleng magawa.
Malalaking ideya na pinapabagal ng tradisyunal na produksyon
Bago gamitin ang HeyGen, hinarap ng Dolsten & Co. ang parehong hamon tulad ng karamihan sa mga creative agency: ang pangangailangan sa bilis. Para maipakita sa mga kliyente ang isang ideya at makuha ang kanilang reaksyon, kailangan muna ng matinding paghahanda at trabaho sa umpisa.
“Hindi mo talaga kayang gumawa agad ng prototype o proof of concept,” paliwanag ni Simon. “Kailangan mo pang dalhan ang kliyente ng mahabang script o isang 100-page na deck.”
Sa tradisyonal na mga setup ng advertising, ang paggawa ng kahit isang 30-segundong ad ay puwedeng tumagal ng ilang buwan at gumastos ng milyon-milyong dolyar. Pagkatapos ng production, madalas nang nakatali ang mga creative team sa kung ano lang ang na-shoot nila sa set, na may napakakaunting kakayahang baguhin o ulitin ang konsepto.
“Para sa mga creative, nakakakulong iyon,” sabi ni Simon. “Gusto mong patuloy na magbuo, mag-test, at magpahusay, pero hindi iyon pinapahintulutan ng proseso.”
Dahil dito, bumagal ang kolaborasyon, tumaas ang panganib, at mas naging mahirap mag-explore ng matatapang na ideya, lalo na iyong may kinalaman sa mga bagong format tulad ng interactive avatars o AI-driven na mga kuwento.
Paggamit ng HeyGen para mabilis mag-prototype, mag-iterate, at lumikha
Fundamental na binago ng HeyGen kung paano nagtatrabaho ang Dolsten & Co. sa mga ideya. Sa halip na mag-presenta ng mga konsepto gamit ang mga script o static na presentasyon, nagagawa na ngayon ng team na magdala sa mga kliyente ng isang bagay na gumagana at ganap na nabuo sa loob lamang ng ilang araw.
“Sa HeyGen, makakapagpakita ka ng isang bagay na may mataas na kalidad at kakayahan na,” sabi ni Simon. “Nagiging mas mabilis at mas madali ang paggawa ng isang bagay na tunay na may impact kapag magkasama.”
Pinapayagan ng platform ang team na agad gumawa ng mga prototype ng ideya, mag-iterate batay sa feedback, at paunlarin ang mga konsepto sa paglipas ng panahon. Hindi tulad ng tradisyunal na produksyon, kung saan nakapirmi ang footage, binibigyang-daan ng HeyGen ang tuloy-tuloy na pagperpekto.
“Pwede mong gawin ang unang bersyon, dalhin ito sa kliyente, at saka mo pa ito patuloy na pagandahin,” sabi ni Simon. “’Yung kakayahang mag-evolve na ’yan ay napakalakas na bagay para sa mga creative.”
Ginawa rin ng HeyGen na posible ang pagsasama ng storytelling at teknolohiya sa mga bagong paraan. Nagsimulang mag-eksperimento ang Dolsten & Co. sa mga digital twin at avatar na kayang magturo, maglibang, o maghatid ng corporate messaging na may makatotohanang dating at emosyonal na lalim.
“Ang pinaka ikinagulat ko ay ang functionality,” sabi ni Simon. “Pwede mong lagyan ng kaalaman ang mga ito, gawing pang-edukasyon, nakakaaliw, o naka-brand. Ang dami nilang puwedeng gampanang papel.”
Pagbubukas ng mga ideyang dati’y tila imposibleng maisakatuparan
Habang patuloy na pinapaunlad ng team ang platform, nagawa ng HeyGen na paganahin ang mga proyektong lampas pa sa mas mabilis na ads o prototypes.
Lumikha ang Dolsten & Co. ng isang oras na AI-generated na pelikulang tampok na may makatotohanang diyalogo at galaw ng bibig—isang bagay na inilarawan ni Simon na dating hindi maiisip. Ang dating parang napakalayong konsepto ay naiproduce at naidala sa merkado sa loob lamang ng ilang linggo.
“Pinahintulutan kami ng HeyGen na gawin ang mga bagay na lampas sa aming pinakamalalaking pangarap,” sabi ni Simon.
Sinuri din ng team ang mga immersive, one-on-one na interactive na karanasan gamit ang realistiko na mga avatar. Ang mga karanasang ito ay nakatulong na magtayo ng tiwala sa mga consumer, kliyente, at maging sa media sa pamamagitan ng pagpares ng advanced na teknolohiya sa isang makataong mukha at boses.
“Hindi layunin na palitan ang pakikipag-ugnayan ng tao,” paliwanag ni Simon. “Layunin nitong palakasin pa ito.”
Ginawa rin ng HeyGen na napakadali ng lokalizasyon at pag-scale. Maaaring isalin at buhayin ang isang kuwento sa iba’t ibang wika, na nagbibigay-daan sa mga brand na maabot ang pandaigdigang audience nang hindi kinakailangang gumawa muli ng content mula sa simula.
Mas mabilis na pag-deliver, mas matibay na momentum, at mas nasusukat na epekto
Agad na naramdaman ang epekto sa bilis at kahusayan. Ang trabahong dati’y inaabot ng anim na buwan bago matapos ay maaari na ngayong magawa sa loob lamang ng anim na araw.
“Binabago ng bilis na ’yan ang lahat,” sabi ni Simon. “Mas marami kaming kayang ibenta na trabaho, mas mabilis nakukuha ng mga kliyente ang resulta, at nananatiling mataas ang kalidad.”
Higit pa sa mga sukatan, lumikha ang HeyGen ng momentum. Ang mabilis na pagkabuhay ng mga ideya ay nagbigay-enerhiya sa parehong internal na mga team at mga kliyente.
“Nang napanood ko ang unang video na ginawa namin gamit ang HeyGen, parang mahika,” sabi ni Simon. “Sa wakas, makakagawa ka na sa bilis na gusto mo.”
Dahil sa momentum na iyon, naging mas madali ang pakikipagtulungan, mas kapaki-pakinabang ang feedback, at mas paulit-ulit at masusubok ang pagiging malikhain. Sa halip na maghintay nang ilang buwan para makita ang mga resulta, halos agad na makakatugon ang mga kliyente sa natapos na gawa.
Para kay Simon, ang tunay na halaga ng HeyGen ay nasa pagsasama ng makataong pagkuwento at makabagong teknolohiya.
“Kailangan mo pa ring magsabi ng isang makabuluhang bagay,” sabi niya. “Kailangan mo pa ring buuin ang kuwento. Pinapabilis lang ng HeyGen ang proseso ng pagbibigay-buhay dito.”
Sa pamamagitan ng pag-alis ng mga balakid sa produksyon, binibigyang-daan ng HeyGen ang Dolsten & Co. na makapagpokus sa pinakamahalagang bagay: emosyon, diyalogo, interaksyon, at epekto.
“Binuksan ng HeyGen ang imposibleng bagay para sa amin,” sabi ni Simon. “Ginawa nitong totoo ang mga ideyang dati ay pinapangarap lang namin.”