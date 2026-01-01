Curt Landry Ministries ay isang makataong non-profit na organisasyon na nakatuon sa outreach at pagbuo ng komunidad. Nagbibigay ito ng maginhawang mga virtual at personal na espasyo para sa mga indibidwal na makibahagi sa mga katuruang biblikal habang pinapalalim ang kanilang pag-unawa at pagpapahalaga sa pamana ng mga Hudyo at sa mahalagang kaugnayan nito sa Kristiyanismo.
Si Darrell Puckett, ang Creative Media Director sa Curt Landry Ministries, ang nangangasiwa sa lahat ng malikhaing aspeto ng organisasyon, pinagbabalansi ang inobasyon at isang business-focused na pananaw. Inuuna ni Puckett ang data, analytics, at organic reach upang mapalawak ang pag-abot ng ebanghelyo ng ministeryo at palakihin pa ang epekto nito.
Ang kanyang team, na pinapatakbo ng matinding hangarin na maipalaganap ang propetiko at espirituwal na mensahe ni Curt Landry sa pandaigdigang audience, ay nagsaliksik ng iba’t ibang paraan para mabilis na ma-scale ang content sa maraming wika. Matapos subukan ang ilang kakompetensya, ginamit nina Darrell at ng kanyang team ang HeyGen upang palawakin ang abot, i-scale ang multilingual na content, at baguhin ang kanilang kakayahan sa global outreach.
Pag-abot sa iba’t ibang bansa gamit ang kanilang sariling wika
Nais ni Darrell na dalhin ang salitang binibigkas sa mas mataas na antas sa pamamagitan ng pag-abot sa iba’t ibang tagapakinig sa buong mundo sa paraang makakarelate sila at tunay na totoo. May inisyatiba ang Curt Landry Ministries na tinatawag na “Reaching the Nations,” na naglalayong maabot ang mga tao sa kanilang sariling wika gamit ang espirituwal na mensahe ni Rabbi Curt.
Matapos maging bahagi ng ministeryo sa loob ng dalawang at kalahating taon, isa sa mga pangunahing layunin ni Darrell ay gawing mas madaling ma-access ang mga espirituwal na turo ni Rabbi Curt sa iba’t ibang wika sa pamamagitan ng kanilang YouTube channel. Ang tradisyonal na proseso ng pagsasalin at pag-dub ay magastos, matagal gawin, at madalas hindi pare-pareho ang kalidad. Ang pangunahing pangangailangan nila ay makatotohanang tono ng boses, eksaktong pag-sabay ng galaw ng labi, at pagpapanatili ng emosyonal na himig—mga aspetong napakahalaga para sa espirituwal na nilalaman.
“Napakalakas ng epekto kapag naririnig mo ang salita sa sarili mong wika. Gusto naming matiyak na ang mensahe ni Rabbi Curt Landry ay maririnig nang tunay at tapat, pero hindi na kayang gawin ito nang mano-mano sa malaking sukat,” sabi ni Darrell. “Kailangang halos perpekto ang AI. Kapag nanonood ang mga tao ng relihiyosong nilalaman, malalim ang nagiging koneksyon nila sa personalidad at emosyon ng tagapagsalita.”
Pagpapanatili ng emosyonal na lalim gamit ang AI
Ang AI video platform ng HeyGen ay mabilis na naging pinaka-maaasahang kasangkapan para sa kanilang mga pangangailangan. Napananatili nito ang emosyonal na lalim, tono, at ritmo ng orihinal na tagapagsalita habang nagbibigay ng makatotohanang paggalaw ng labi sa mga isinaling wika.
Sinimulan ng team sa pamamagitan ng pagsasalin ng content sa Spanish, at paglulunsad ng “Curt Landry en Español” YouTube channel bilang patunay ng konsepto. Kasama sa workflow ang pagputol ng mga long-form na content, gaya ng mga Shabbat service at podcast, sa mas maiikling video segment. Ina-upload ng team ang malilinis na video feed sa HeyGen para sa pagsasalin at pagproseso, nire-review ang output kasama ang isang bilingual na miyembro ng team para matiyak ang katumpakan at pagiging angkop sa kultura, at ipinapamahagi ang content sa pamamagitan ng YouTube, mga social media platform, at Curt Landry Ministries’ One New Man Network app.
Sa karaniwan, isinasalin ng team ang apat na Shabbat services bawat buwan, na umaabot sa humigit-kumulang 4.5 oras ng content. Bukod dito, gumagawa sila ng apat na pangunahing episode ng podcast bawat buwan, na ang bawat isa ay humigit-kumulang 40 minuto ang haba, at lumilikha ng isang maikling video bawat araw, na nagreresulta sa humigit-kumulang 30 shorts bawat buwan.
Sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya sa video translation ng HeyGen, nalampasan ng ministeryo ang mga hadlang sa wika, oras, at mga mapagkukunan upang maihatid ang mensahe nito nang tapat at mahusay sa pandaigdigang madla. “Tinutulungan kami nitong maabot ang mga tao sa sarili nilang mga wika, gamit ang maliit naming team, sa isang antas na hindi pa kailanman posible noon,” sabi ni Darrell.
Limang ulit na paglago ng audience at pandaigdigang scalability
Ang mga resulta ng Spanish-language pilot ay mabilis at kahanga-hanga. Sa loob lamang ng unang taon, ang Curt Landry en Español YouTube channel ay lumago mula sa wala hanggang mahigit 5,700 na subscribers—malayong lumampas sa paunang target ng team na 1,000.
“Napakatumpak ng teknolohiya kaya agad kaming nakakita ng resulta. Pakiramdam nito ay totoo, at nakaresonate ito sa mga manonood,” sabi ni Darrell.
Pinatunayan ng tagumpay ng Spanish channel na epektibo ang estratehiya para sa mga susunod pang wika. Plano ng Curt Landry Ministries na maglunsad ng Mandarin-language channel, na susundan ng mga salin sa Hebrew at Arabic. Pagsapit ng katapusan ng 2025, ang layunin ay magkaroon ng 25,000 subscriber para sa Curt Landry en Español, kasama ang plano na isama ang content sa website at mobile app ng organisasyon upang mag-alok ng mas komprehensibong karanasan para sa mga manonood na nagsasalita ng Spanish.
“Kapag ipinikit ko ang mga mata ko, kailangan kasing lapit hangga’t maaari sa orihinal na boses at tonality, pero nasa ibang wika,” sabi ni Darrell. “Nakuha iyon nang eksakto ng HeyGen, kaya ito kayang mag-scale. Ngayon, nasa team ko na ang bola para dalhin ang estratehiya sa likod nito at palawakin pa ito.”