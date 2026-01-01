Coursera ay isa sa mga nangungunang online learning platform sa mundo, na nakatuon sa pagbibigay ng unibersal na access sa de-kalidad at world-class na edukasyon. Sa mahigit 100 milyong mag-aaral, 7,000+ na kurso, at pakikipagtulungan sa mahigit 300 nangungunang unibersidad at kumpanya, binago ng Coursera kung paano natututo ang mga tao sa digital na panahon.
Ngunit habang patuloy na lumalawak ang platform sa buong mundo, lumitaw ang isang mahalagang hamon: paano makapagbigay ng tunay na lokal at emosyonal na tumatamang karanasan sa pagkatuto para sa mga estudyante sa iba’t ibang wika at kultura, nang hindi isinasakripisyo ang pagiging totoo o nagkakaroon ng sobrang taas na gastos sa produksyon.
Si Mustafa Furniturewala, ang CTO ng Coursera, ang namumuno sa engineering team at AI initiatives ng Coursera. Nakatuon ang kanyang trabaho sa pagbuo ng mga generative AI tool (tulad ng AI dubbing, voice cloning, lip-sync, at iba pa) at sa pagtiyak na ang mga teknolohikal na pag-unlad ay nagsisilbi sa pangunahing misyon na lumikha ng personalisado, accessible, at epektibong edukasyon para sa lahat, saanman.
“Ang Coursera ay may misyon na maghatid ng mga karanasan sa pagkatuto sa buong mundo at sa malawakang antas,” sabi ni Mustafa. “At para magawa iyon nang epektibo, kailangan nating alisin ang mga hadlang sa wika, gawing mas personal ang pagkatuto, at mapanatili ang kalidad at layunin ng orihinal na pagtuturo. Doon naging tunay na makabago ang generative AI, at partikular na ang HeyGen.”
Paghatid ng nakaka-engganyong mga karanasang pinangungunahan ng instruktor
Bago gamitin ang HeyGen, matagumpay nang nagamit ng Coursera ang AI para i-scale ang mga text at audio translation. Pero nanatiling malaking hamon ang pag-localize ng mga video.
“Nagsimula kami sa text,” sabi ni Mustafa. “Kaya pa namin ‘yon, pero nang umabot na sa pag-translate ng video content habang napapanatili ang tono, emosyon, at paggalaw ng labi ng instructor na naka-sync sa bagong wika, hindi na talaga praktikal. Masyado itong magastos at masyadong komplikado para gawin sa malakihang antas.”
Dumating ang tunay na pagbabago nang madiskubre nina Mustafa at ng kanyang team ang HeyGen, partikular ang voice cloning at lip sync. Ipinatupad ng Coursera ang HeyGen para gumawa ng mga lokal na bersyon ng mga instructor-led na video sa French, Spanish, German, at iba pang mga wika, na pinapanatili hindi lang kung ano ang sinasabi, kundi pati kung paano ito sinasabi.
“Ang pinakanakakagulat ay kung gaano ito kapresko at natural,” sabi ni Mustafa. “Nagawa naming kunin ang isang video ng isang instruktor na nagsasalita sa English at magmukhang para bang nagsasalita sila sa Spanish, habang nananatili ang kanilang tono, ritmo, at emosyonal na pagpapahayag.”
Hindi maaaring isantabi ang pagiging tunay na iyon para sa Coursera. Matagal nang maingat ang team pagdating sa AI-generated na content na parang robotiko o walang koneksyon. “Hindi lang kami naghahatid ng impormasyon. Gumagawa kami ng mga nakaka-engganyong karanasang pinangungunahan ng mga instructor,” paliwanag ni Mustafa. “Kapag nawala ang emosyon, apektado ang pagkatuto.”
Ang kakayahan ng HeyGen na maghatid ng de-kalidad na content sa malakihang antas nang hindi isinusuko ang emosyon o presensya ng instructor ang siyang hinihintay ng Coursera.
Pagdanas ng “magic moment” kasama ang HeyGen
Napagtanto ni Mustafa na ang mga bagay na dati’y nangangailangan ng malalaking puhunan at mahabang oras ay nagagawa na ngayon nang mas mabilis at mas magaan. “Palagi naming inakala na ang pag-translate ng video sa malaking sukat ay mangangailangan ng napakalaking investment sa production o teknolohiya,” sabi niya. “Kaya nang nagawa ito ng team sa loob lang ng ilang sprint o linggo, nagulat kami kung gaano kabilis naming naabot ang ganitong antas ng scale.”
Para sa mga instruktor, napakalakas ng dating na makita na nananatili ang kanilang boses at emosyon sa mga isinaling video. “Parang sila pa rin,” sabi ni Mustafa. “Ang mga isinaling video ay mukha at tunog pa ring mga guro namin, iba lang ang wika.”
Ang teknikal na nagawa ay tumapat sa naging emosyonal na reaksyon. “Ang mahiwagang sandali para sa amin ay noong nakita namin ang isang dubbed na video na perpekto ang lip sync at napanatili ang emosyon,” paggunita ni Mustafa. “Doon namin na-realize na hindi lang ito isang tool, isa itong platform para i-scale ang pagkatuto nang hindi nawawala ang pagiging makatao nito.”
Hindi lang pinahusay ng HeyGen ang logistics, binuksan pa nito ang mga bagong malikhaing at operasyonal na posibilidad. Ang mga engineer at content creator ng Coursera ay maaari na ngayong magsabi, “Ako ang gumawa nito,” hindi lang dahil sila ang lumikha ng edukasyonal na materyal, kundi dahil sila mismo ang nagsalin at nag-localize nito, nang hindi umaasa sa tulong ng third-party.
“Nakakagulat iyon,” sabi ni Mustafa. “Nasa isang ganap na ibang wika ang video, pero napanatili pa rin nito ang konteksto, damdamin, at linaw ng pagtuturo ng orihinal. Pakiramdam ay natural pa rin ito.”
Pagpapahusay ng oras ng panonood at antas ng pagtatapos
Mula nang ipatupad ang HeyGen, nakamit ng Coursera ang nasusukat na pagtaas sa engagement ng mga mag-aaral, accessibility ng platform, at mga kinalabasan sa pagkatuto.
Mahahalagang resulta:
- 40% na pagtaas sa oras ng panonood ng video – Sa mga rehiyon tulad ng Latin America, ang nilokal na video content ay malaki ang itinaas ng kabuuang oras ng panonood.
- 25% pagtaas sa course completion rates – Mas malamang na tapusin ng mga estudyante ang mga kurso kapag ang video content ay ibinibigay sa kanilang sariling wika.
- Nasukat at tunay na lokal na pag-aangkop – Nagbibigay na ngayon ang Coursera ng isinaling video content sa iba’t ibang format at wika nang hindi na kailangan ng magastos na reshoots.
Hinihikayat ni Mustafa ang ibang mga team na magsimula sa maliit. “Nagsimula kami sa isang video. Sapat na iyon para makita ang epekto,” sabi niya. “Kapag naranasan mo na ito, malinaw kung ano ang puwedeng mabuksan nito.”
Binigyang-diin din niya kung gaano kabilis umuunlad ang AI technology, lalo na ang HeyGen. “Mabilis gumalaw ang space na ito. Kung hindi ka nagsisimulang mag-eksperimento ngayon, mahuhuli ka kalaunan. Naging kritikal na bahagi na ng aming infrastructure ang HeyGen.”