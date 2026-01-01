Attention Grabbing Media® (AGM) ay isang full-service na marketing agency na nakatuon sa pagtulong sa mga negosyo na umunlad sa pamamagitan ng mga makabagong estratehiya na nagpapataas ng kita at nagpapalawak ng presensya sa merkado. Dalubhasa sa e-commerce, social media, at email marketing, nakapagtayo na ang AGM ng kahanga-hangang track record. Isa sa mga pinakatampok nitong nagawa ay ang pakikipagtulungan nito sa NaturalSlim®, isang health and wellness brand na itinatag ni Manuel Suarez at ng kanyang ama na si Frank Suarez.
Ang brand ay lumago nang napakabilis at ngayon ay may mahigit 10 milyong followers sa social media, na malaking bahagi ay dahil sa kadalubhasaan ng AGM. Upang mapalawak ang abot ng NaturalSlim lampas sa matatag nitong Latin American audience, bumaling ang AGM sa AI video technology ng HeyGen upang malampasan ang mga hamon sa localization, mapadali ang mga workflow, at mapahusay ang mga kampanya para sa kanilang kliyente.
Pagtagumpayan ang mga hamon sa lokalizasyon
Ang pagpapalawak ng abot ng NaturalSlim sa mga merkadong Europeo at nagsasalita ng Ingles ay nagdala ng isang natatanging hamon. Si Frank Suarez, ang mukha ng NaturalSlim, ay kilala sa kanyang mga edukasyonal na video tungkol sa kalusugan at metabolismo. Mahalaga ang mga video na ito sa pagbuo ng tiwala ng audience, ngunit karamihan sa mga ito ay nasa wikang Espanyol.
“Iba talaga kapag direkta mong naririnig mula mismo sa tao—iba ang dating niyon. Doon nabubuo ang ‘kilala ka, gusto ka, at pinagkakatiwalaan ka,’” sabi ni Jimmy Stearns, Senior Creative Director sa AGM.
Ang tradisyonal na mga paraan ng pagsasalin, gaya ng paglalagay lang ng text overlays, ay kulang sa pagiging totoo para talagang makahikayat ng mga bagong audience. Ang mga tool tulad ng Google Translate at ChatGPT ay hindi palaging pare-pareho ang resulta, kaya kailangan pa ng masusing pag-proofread, na nagpapabagal sa produksyon. “Inabot kami ng tatlong araw para lang mailabas ang isang walong-minutong video,” sabi ni Jimmy.
Nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na pagsasalin at mas mataas na pakikipag-ugnayan
Gumamit ang AGM ng AI-powered video technology ng HeyGen para tugunan ang mga hamong ito. Noong una, naengganyo sila sa mga makabagong avatar nito, pero agad na napagtanto ng AGM na ang kakayahan ng platform sa translation ang tunay na game-changer. Naalala ni Jimmy, “Nang ipinakita ko ito kay Manuel, agad niyang nakita ang potensyal at sinabi, ‘Simulan na nating subukan ito.’”
Pinagana ng HeyGen ang AGM na maisalin ang malawak na content library ng NaturalSlim sa mahigit 10 bagong wika, kabilang ang Russian, Portuguese, French, at German. Napanatili ng mga salin ang boses, tono, at anyo ni Frank Suarez, na napakahalaga para mapreserba ang pagiging totoo ng kanyang mensahe.
“Ang kakayahang mapanatili ang pagkakahawig, ang boses, at lahat—pati na ang motion avatars—ang siyang nagtatangi sa HeyGen,” sabi ni Jimmy. “Binigyan kami nito ng kakayahang maabot ang buong mundo gamit ang mga serbisyo sa pagsasalin na pakiramdam ay natural, hindi gawa ng AI.”
Bukod sa mga translation, ginamit ng AGM ang mga avatar ng HeyGen para gumawa ng kaakit-akit na content sa social media. Ang mga “thumb-stoppers” na ito, gaya ng tawag dito ni Jimmy, ay agad nakakahatak ng atensyon ng mga manonood at nagpapataas ng engagement. Ang kombinasyong ito ng translation at mga biswal na talagang pumupukaw ng pansin ang tumulong sa AGM na ipakilala ang NaturalSlim at iba pa nilang kliyente sa mga bagong pandaigdigang merkado habang napapanatili ang natatangi nilang pagkakakilanlan ng brand.
Pinalalawak ang abot ng NaturalSlim
Malaki ang naitulong ng mga tool ng HeyGen sa pagpapahusay ng kahusayan ng workflow ng AGM at ng mga resulta para sa kanilang mga kliyente. Dahil sa natural na tunog ng mga pagsasalin, hindi na kinailangang maglaan ng oras sa masusing pag-proofread o umasa sa mga third-party na tagasalin, kaya nagawa ng AGM na gumawa at mag-publish ng content nang mas mabilis, binabawasan ang oras ng paggawa ng video mula tatlong araw hanggang ilang oras na lang.
Napakalaki ng naging pagbabago ng mga resulta. Matagumpay na napalawak ng NaturalSlim ang abot nito sa mga merkado sa Europa, na nakakonekta sa milyun-milyong potensyal na customer. Tumugma sa mga manonood ang lokal na nilalaman, na nagpatibay ng tiwala at nagpasigla ng engagement. “The branding is just insane,” sabi ni Jimmy, habang pinagninilayan ang epekto ng pag-abot sa mga bagong audience gamit ang mga educational video ni Frank Suarez. Pinayagan din ng pinahusay na scalability ng mga tool ng HeyGen ang AGM na i-repurpose ang content sa iba’t ibang wika nang hindi kinakailangang magdagdag ng karagdagang resources.
Ipinapakita ng pakikipagtulungan sa pagitan ng AGM at HeyGen ang kapangyarihan ng AI sa global na marketing. Sa paggamit ng mga translation at avatar tool ng HeyGen, nalampasan ng AGM ang malalaking hamon sa localization, napalawak ang abot ng mga kliyente nito, at napaayos ang mga workflow. Habang patuloy na nag-iinnovate ang AGM at nag-e-explore ng mga bagong paraan ng paggamit sa teknolohiya ng HeyGen, mahusay na nakapuwesto ang ahensya upang magtakda ng mga bagong pamantayan sa digital marketing at tulungan ang mga kliyente nitong umunlad sa isang magkakaugnay na mundo.