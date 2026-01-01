Sa araling ito, matututuhan mo kung paano gumawa ng iyong pinakaunang proyekto sa HeyGen at makakilala ang mga pangunahing tool na gagamitin mo sa buong platform.
Kung ikaw man ay baguhan o may karanasan na sa paggawa ng video, tutulungan ka ng gabay na ito na may kumpiyansa mong mahanap ang lahat ng kailangan mo para makapagsimula.
Magsimula mula sa dashboard
Pagkatapos mong mag-log in sa HeyGen, mapupunta ka sa dashboard. Dito makikita ang lahat ng dati mong mga proyekto. Sa kaliwang bahagi ng screen, makikita mo ang pangunahing navigation panel na may access sa lahat ng tools ng HeyGen.
Para makapagsimula ng bagong video, i-click ang Create Video.
Makikita mo ang ilang mga opsyon. Para gumawa ng custom na avatar video, piliin ang Start from Scratch. Mapapansin mo rin ang Interactivity na opsyon, na nagbubukas ng mga Learning & Development template; tatalakayin ito sa isang hiwalay na lesson.
Susunod, piliin ang orientation ng iyong video: portrait o landscape. Maaari mo pa itong baguhin kung kinakailangan.
Kapag napili mo na, direkta kang dadalhin sa AI Studio.
Mag-orient sa AI Studio
Sa loob ng AI Studio, maaari kang magsimula sa pagbibigay ng pangalan sa iyong proyekto. Sa ibaba nito, makikita mo ang script editor, kung saan ka nagsusulat, nag-e-edit, at nagma-manage ng mga eksena mo. Dito mo idinadagdag ang iyong script at inaayos ang istruktura ng iyong video.
Sa ibaba ng script editor, makikita mo ang mga opsyon para magdagdag ng mga bagong eksena, mag-record o mag-upload ng audio, o maglagay ng mga pahinga sa pagitan ng mga linya. Maaari mo ring gamitin ang Voice Director (ang megaphone icon) para kontrolin ang tono, bilis, at emosyonal na pag-deliver.
Kapag klinik mo ang tatlong tuldok sa tabi ng isang eksena, lalabas ang mas marami pang aksyon, tulad ng muling pagbuo ng audio, pag-render ng eksena para i-sync ang galaw ng labi, pag-convert sa voice mirroring, pag-translate ng eksena, o pag-delete nito. Mula sa script editor, maaari ka ring magpalit ng avatars, magbago ng boses, o lumipat sa pagitan ng Avatar Unlimited at Avatar IV Motion engines.
Gumamit ng timeline
Hinahayaan ka ng timeline editor na suriin ang video mo mula simula hanggang dulo. Maaari mong i-drag ang playhead para i-preview ang mga partikular na sandali, makita ang kabuuang haba ng video, at ayusin muli ang mga eksena sa pamamagitan ng pag-drag sa kanila pakaliwa o pakanan.
Maaari ka ring magdagdag ng mga eksena mula sa mga template, magpasok ng mga video scene o premium slides, at gumawa ng magagandang transition sa pagitan ng mga eksena gamit ang arrow icon sa pagitan ng mga clip.
Pumili at i-customize ang iyong avatar
Sa itaas ng video canvas, i-click ang Avatars para piliin ang avatar na gusto mong gamitin. Maaari kang pumili mula sa sarili mong mga avatar o mag-browse sa public library ng HeyGen.
Kapag klinik mo ang avatar sa loob ng canvas, magbubukas ang mga opsyon para sa pag-customize. Dito, puwede mong palitan ang itsura, ayusin ang framing, alisin ang background, magdagdag ng corner radius, o maglagay ng mga animation.
Pagandahin ang mga biswal at disenyo
Katabi ng tab na Avatars, makikita mo ang mga creative tool para pagandahin ang iyong video. Sa mga ito, maaari kang magdagdag ng text, mag-upload ng media, maglagay ng mga elemento, mag-generate ng AI images, mag-manage ng captions, o mag-adjust ng mga kulay ng background.
Sa itaas ng script editor, buksan ang hamburger menu para ma-access ang iba pang mga tool. Dito, maaari mong i-save ang iyong video bilang template, mag-upload o mag-download ng mga script, suriin ang version history, makipag-ugnayan sa support, magbukas ng mga tutorial, o baguhin ang iyong theme.
Sa mga opsyon sa tabi ng hamburger menu, maaari mong ayusin ang orientation ng video, pumili ng brand kit, o magpadala ng feedback direkta sa HeyGen team.
Kolaborasyon at pamamahala ng proyekto
Awtomatikong nase-save ang iyong trabaho, pero maaari mo rin itong i-save nang mano-mano anumang oras sa pamamagitan ng pag-click sa Save.
Para makipagtulungan, piliin ang Invite Members para isama ang mga kasamahan mo sa proyekto. Lalabas ang mga notification at komento sa itaas na panel, kaya madali mong mare-review ang feedback.
Kung may maraming layer ang iyong proyekto, buksan ang Layers panel para muling ayusin ang mga elemento sa pamamagitan ng pag-drag sa mga ito pataas o pababa ng isa’t isa.
I-preview at i-generate ang iyong video
Kapag handa na ang script at visuals mo, i-click ang Preview para mapanood ang project mo. Kung mukhang nakatigil o malabo ang avatar, ibig sabihin hindi pa na-re-render ang video; ina-apply ang lip-syncing habang nirere-render.
Kapag kuntento ka na, i-click ang Generate. Maaari mong palitan ang pangalan ng iyong video, pumili ng destination folder, at itakda ang output resolution hanggang 4K. Kung gumagamit ka ng Avatar IV, awtomatikong kakalkulahin ng HeyGen ang paggamit.
Ipoproseso ng HeyGen ang iyong video, at kapag tapos na, lalabas ito sa iyong Projects tab, handa nang i-review, i-share, o i-download.