Ang mga video asset ay anumang elemento na ginagamit mo para buuin ang iyong mga video. Kabilang dito ang mga larawan, video clip, audio file, logo, teksto, at maging mga AI avatar.
Sinusuportahan ng HeyGen ang malawak na hanay ng mga format, kabilang ang JPG at PNG na mga file hanggang 200 MB, MP4 at MOV na mga file hanggang 200 MB, at TTF o OTF na mga font file hanggang 100 MB. Ang maayos na pag-oorganisa ng mga asset na ito ay nagpapadali sa pag-edit, muling paggamit, at pakikipagtulungan nang may kumpiyansa.
Mag-upload at ayusin ang mga asset
Para makapagsimula, buksan ang Media at i-click ang Upload para idagdag ang iyong mga file sa Asset Library ng HeyGen. Maaari kang mag-upload ng maraming file nang sabay-sabay, kabilang ang mga larawan, video, at audio.
Kung balak mong gumamit ng GIF, i-convert muna ito sa MP4 bago i-upload sa video editor.
Pagkatapos mag-upload, maaari mong palitan ang pangalan ng mga asset para mas malinaw ang pagkakakilanlan. Para sa mga video file, mayroon ka ring opsyon na kunin lamang ang audio. Ang paggawa ng mga folder para sa bawat proyekto, brand, o uri ng content ay nakakatulong para manatiling organisado ang lahat at madaling mahanap.
Para mag-delete ng assets, piliin ang mga ito gamit ang checkbox o ang three-dot menu at i-click ang Delete.
Magdagdag ng mga asset sa iyong proyekto
Bumalik sa iyong proyekto sa AI Studio kapag handa na ang iyong script at avatar. Mula rito, maaari mo nang simulan ang pagdisenyo ng iyong scene sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga background, media, at iba pang visual na elemento.
Kung ang avatar mo ay may kasamang built-in na background, piliin ang avatar at gamitin ang Background Remover para ilagay ito sa panibagong background. Maaari mong baguhin ang laki ng avatar sa pamamagitan ng pag-drag sa mga kanto nito para umayon sa iyong layout.
I-customize ang mga background at media
I-click ang Background para pumili mula sa solid colors, stock images, videos, o templates. Para sa mas maraming flexibility, piliin ang Detach from Background para malayang mailipat at ma-resize ang mga elemento sa loob ng scene.
Sa Media tab, makakakuha ka ng access sa stock library ng HeyGen, sa mga na-upload mong file, at sa opsyon na mag-upload pa ng karagdagang media. Anumang media dito ay maaari mo ring itakda bilang background.
Magdagdag at mag-manage ng audio
Para magdagdag ng background music, buksan ang Music tab. Maaari kang pumili mula sa stock tracks ng HeyGen o mag-upload ng sarili mong audio files.
Lalabas ang audio sa scene player sa ibaba ng iyong video. Gamitin ang three-dot menu sa audio track para gumawa ng mga pagbabago tulad ng pag-trim o pagpapalit ng file.
I-edit ang mga larawan at biswal
Para sa mga larawan, maaari mong ayusin ang corner radius para magkaroon ng mas malalambot na gilid o mag-edit ng visuals gamit ang AI. Ilagay lang ang iyong edit prompt, piliin ang gusto mong AI engine, at maaari ka ring magdagdag ng reference image para gabayan ang magiging resulta.
Para magdagdag ng visual variety, buksan ang tab na Elements. Dito, makakakita ka ng mga premium na elemento tulad ng shapes, frames, stickers, at icons na makakapagpaganda sa iyong design.
Magdagdag at mag-istilo ng teksto
I-click ang Text sa itaas ng canvas para magdagdag ng mga title, label, o on-screen na mensahe. Maaari mong i-customize ang font style, laki, formatting, opacity, at alignment, o mag-upload ng brand font mo para sa consistency.
Maaaring i-drag at i-resize ang mga text element kahit saan sa canvas. Maaari ka ring pumili ng maraming element nang sabay-sabay para i-align o i-group ang mga ito para sa mas malinis na layout.
Magdagdag ng mga caption
Para magdagdag ng captions, i-click ang Captions at pumili ng istilo ng caption. Maaari mong ayusin ang mga kulay, font, at laki ng teksto, at magpasya kung ilalapat ang istilo sa isang eksenang lang o sa lahat ng eksena.
Pinuhin ang pag-play ng video
Pumili ng anumang na-upload na video sa iyong scene para maayos kung paano ito patatakbuhin. Maaari mong i-loop ang video para sa tuloy-tuloy na galaw, i-freeze ang huling frame para manatili ang final shot, o piliin ang Fit to Scene para awtomatikong itugma ang haba ng video sa haba ng scene.
Para sa mas eksaktong kontrol, gamitin ang Scissors icon sa timeline para putulin ang simula at dulo ng video nang eksakto kung saan mo gusto.