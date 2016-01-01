Audio Speed Changer của HeyGen cho phép bạn điều chỉnh tốc độ phát lại mà vẫn giữ âm thanh trong trẻo và tự nhiên. Bạn có thể tăng tốc hoặc giảm tốc độ âm thanh cho podcast, video hoặc luyện tập âm nhạc trực tiếp trên trình duyệt của mình mà không cần tải xuống.

Sử dụng thanh trượt tốc độ trực quan để điều chỉnh chính xác tốc độ phát lại cho việc học, ôn tập hoặc các dự án sáng tạo. Trí tuệ nhân tạo tự động bảo toàn độ cao và âm sắc để mỗi từ, nhịp và nốt nhạc đều rõ ràng. Tương thích với các tệp MP3, WAV và M4A, đây là công cụ linh hoạt dành cho các nhà sáng tạo, giáo viên và nhà tiếp thị cần kiểm soát âm thanh chính xác, chuyên nghiệp.

Nếu bạn muốn đồng bộ hóa âm thanh đã chỉnh sửa với hình ảnh, hãy thử Video Player HeyGen, hoàn hảo để kiểm tra tốc độ phát lại trực tiếp.