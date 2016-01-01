Thay đổi tốc độ âm thanh

Dễ dàng tăng tốc hoặc giảm tốc độ âm thanh của bạn mà không làm mất đi sự rõ ràng. Công cụ thay đổi tốc độ âm thanh miễn phí của HeyGen cho phép bạn điều chỉnh chính xác tốc độ phát lại trong vài giây, hoàn hảo cho podcast, hướng dẫn, hoặc lồng tiếng. Bạn có toàn quyền kiểm soát tốc độ và chất lượng âm thanh của mình, làm cho mỗi lần chỉnh sửa trở nên mượt mà và chính xác. Điều chỉnh, xem trước và tải xuống tất cả trong một công cụ trực tuyến đơn giản.

Tool featured image
-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình dịch video AI của chúng tôi

AI Video Translator của HeyGen tự động chuyển đổi bất kỳ video nào sang ngôn ngữ khác với âm thanh được đồng bộ môi tự nhiên phù hợp với giọng nói và cảm xúc của người nói. Nó giữ nguyên phong cách truyền đạt ban đầu trong khi tạo ra các phiên bản đa ngôn ngữ chất lượng studio chỉ trong vài phút.

Translate Video

Upload your video for hyper-realistic translation with natural lip-sync

Drop files here

Or paste a YouTube link:
Translate to:
Sign in or register to access the full experience
Chọn video ví dụ
Step 1:Chọn video ví dụ
Tải lên video tùy chỉnh
Step 2:Tải lên video tùy chỉnh
Nhấn để dịch video
Step 3:Nhấn để dịch video
Thay Đổi Tốc Độ Âm Thanh

Cần điều chỉnh tốc độ của các tệp âm thanh mà không làm giảm chất lượng?

Audio Speed Changer của HeyGen cho phép bạn điều chỉnh tốc độ phát lại mà vẫn giữ âm thanh trong trẻo và tự nhiên. Bạn có thể tăng tốc hoặc giảm tốc độ âm thanh cho podcast, video hoặc luyện tập âm nhạc trực tiếp trên trình duyệt của mình mà không cần tải xuống.

Sử dụng thanh trượt tốc độ trực quan để điều chỉnh chính xác tốc độ phát lại cho việc học, ôn tập hoặc các dự án sáng tạo. Trí tuệ nhân tạo tự động bảo toàn độ cao và âm sắc để mỗi từ, nhịp và nốt nhạc đều rõ ràng. Tương thích với các tệp MP3, WAV và M4A, đây là công cụ linh hoạt dành cho các nhà sáng tạo, giáo viên và nhà tiếp thị cần kiểm soát âm thanh chính xác, chuyên nghiệp.

Nếu bạn muốn đồng bộ hóa âm thanh đã chỉnh sửa với hình ảnh, hãy thử Video Player HeyGen, hoàn hảo để kiểm tra tốc độ phát lại trực tiếp.

Điều chỉnh tốc độ âm thanh để hoàn thiện âm thanh trên màn hình
Thay đổi tốc độ âm thanh

Phương pháp tốt nhất để thay đổi tốc độ âm thanh

Để có kết quả mượt mà, tự nhiên khi điều chỉnh tốc độ âm thanh, hãy theo dõi những mẹo nhanh sau:

✓ Maintain audio quality: HeyGen’s AI keeps sound clear at any tempo.
✓ Start small: Make minor speed changes for the most natural playback.
✓ Preserve clarity: For voice, stay between 1.1x and 1.5x for easy comprehension.
✓ Adjust for purpose: Slow down for practice or training; speed up for summaries or workouts.
✓ Preview before saving: Test a few speeds to find the best pacing.

Những lời khuyên này giúp bạn đạt được chất lượng âm thanh chuyên nghiệp đồng thời giữ cho nó rõ ràng và hấp dẫn.

một người phụ nữ mặc áo màu vàng với nút phát ở phía trước
Thay Đổi Tốc Độ Âm Thanh

Cải thiện nội dung với tính năng điều chỉnh tốc độ âm thanh

Thay đổi tốc độ âm thanh có thể hoàn toàn biến đổi cách khán giả trải nghiệm nội dung của bạn. Nhịp độ nhanh hơn có thể làm tăng sức sống cho các video thể dục, hướng dẫn, hoặc đoạn quảng cáo, trong khi nhịp độ chậm hơn cải thiện độ rõ ràng trong các tài liệu giáo dục và hướng dẫn.

Bộ thay đổi tốc độ âm thanh của HeyGen sử dụng các thuật toán AI tiên tiến để đảm bảo âm thanh của bạn vẫn trong sáng, cân đối và tự nhiên, bất kể việc điều chỉnh. Từ các biên tập viên podcast cải thiện nhịp độ đến các nhà giáo dục điều chỉnh bài học, bất kỳ ai cũng có thể đạt được chất lượng phát lại hoàn hảo chỉ với vài cú nhấp chuột.

Hãy sáng tạo với các dự án của bạn và khám phá xem tốc độ, sự rõ ràng, và nhịp điệu có thể nâng cao thông điệp của bạn như thế nào. Tham gia HeyGen miễn phí và kiểm soát hoàn toàn âm thanh của bạn ngay hôm nay.

một video nói về việc tăng cường tương tác trên đó
Nó hoạt động như thế nào?

Nâng cao chất lượng âm thanh video của bạn với Giọng nói AI tùy chỉnh trong 4 Bước đơn giản

Bộ thay đổi tốc độ âm thanh của HeyGen được thiết kế để việc chỉnh sửa trở nên đơn giản cho mọi người. Dù bạn đang làm việc trên một podcast, một hướng dẫn, hay một bản mix nhạc, bạn có thể điều chỉnh tốc độ phát lại chỉ trong vài giây.

Bước 1

Tải lên Tệp Âm thanh hoặc Video của bạn

Bắt đầu bằng cách tải tệp của bạn lên trực tiếp từ thiết bị. HeyGen hỗ trợ MP3, WAV và các định dạng phổ biến khác, giúp việc chỉnh sửa ngay lập tức trong trình duyệt trở nên đơn giản.

Bước 2

Chọn Giọng AI của Bạn

Chọn từ nhiều giọng nói AI chân thực để phù hợp với tông giọng, phong cách hoặc thương hiệu của bạn. Dù là một người kể chuyện thân thiện, một giáo viên chuyên nghiệp, hay một giọng nói quảng cáo sôi động, HeyGen có sẵn lựa chọn hoàn hảo cho dự án của bạn.

Bước 3

Điều chỉnh Tốc độ và Giai điệu

Sử dụng bộ điều khiển tốc độ để làm cho âm thanh của bạn nhanh hơn hoặc chậm lại mà vẫn giữ được độ cao và rõ ràng. Xem trước các chỉnh sửa của bạn theo thời gian thực để đảm bảo âm thanh của bạn nghe tự nhiên và hoàn toàn đồng bộ với hình ảnh của bạn.

Bước 4

Tải xuống ngay lập tức

Khi bạn hài lòng với kết quả, hãy xuất âm thanh được cải thiện của bạn với chất lượng cao. Không cần đăng ký, không có watermark, chỉ có âm thanh sạch sẽ, sẵn sàng sử dụng cho video, podcast, hoặc bài thuyết trình của bạn

cô gái mặc đồ thể thao màu xanh lá cây phát lại âm thanh
cô gái mặc đồ thể thao màu xanh lá cây chỉnh sửa vẻ ngoài
cô gái mặc đồ thể thao màu xanh lá cây lưu vào mới
cô gái mặc đồ thể thao màu xanh lá cây đăng tải lên mạng xã hội

Câu hỏi thường gặp về Bộ thay đổi tốc độ âm thanh

Audio speed changer là gì?

Công cụ thay đổi tốc độ âm thanh trực tuyến giúp bạn tăng hoặc giảm tốc độ âm thanh mà không ảnh hưởng đến độ rõ ràng hoặc cao độ. Phiên bản của HeyGen sử dụng AI để giữ âm thanh tự nhiên, làm cho nó trở nên lý tưởng cho podcast, hướng dẫn, luyện tập âm nhạc, và chỉnh sửa lời thoại. Hãy thử nó tại đây, Audio Speed Changer


Việc thay đổi tốc độ phát lại có ảnh hưởng đến độ cao của giọng nói không?

Không. Công nghệ AI của HeyGen giữ nguyên giọng điệu và âm sắc ngay cả khi tốc độ được điều chỉnh. Dù bạn tăng hay giảm nhịp độ, âm thanh của bạn vẫn rõ ràng, cân đối và nghe tự nhiên.

HeyGen Audio Speed Changer có miễn phí để sử dụng không?

Vâng. Bạn có thể tải lên, chỉnh sửa và tải xuống âm thanh của mình miễn phí mà không có watermark, không cần đăng ký và không giới hạn thời gian. Tất cả các chỉnh sửa đều diễn ra trực tiếp trên trình duyệt của bạn để có một quy trình làm việc nhanh chóng, đơn giản.

Định dạng tệp âm thanh nào được hỗ trợ?

Bạn có thể tải lên các định dạng âm thanh phổ biến như MP3, WAV, M4A và các định dạng khác. HeyGen sẽ tự động tối ưu hóa từng tệp tin, đảm bảo việc phát lại mượt mà và chất lượng đầu ra cao bất kể loại tệp gốc của bạn.

Tôi có thể điều chỉnh tốc độ âm thanh trên điện thoại hoặc máy tính bảng của mình không?

Vâng. Công cụ này hoạt động trên bất kỳ trình duyệt di động nào trên iOS hoặc Android. Bạn có thể làm chậm hoặc tăng tốc độ âm thanh trên điện thoại, máy tính bảng hoặc laptop mà không cần cài đặt phần mềm.

Dữ liệu âm thanh của tôi có an toàn khi tôi tải lên không?

Vâng. Tất cả các tệp được tải lên đều được mã hóa trong quá trình xử lý và tự động bị xóa sau đó. HeyGen không lưu trữ âm thanh của bạn, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối và chỉnh sửa an toàn.

Tôi có thể sử dụng âm thanh đã chỉnh sửa trong video hoặc dự án của mình không?

Tất nhiên. Sau khi tải xuống, âm thanh đã chỉnh sửa của bạn có thể được thêm vào video, podcast và bài thuyết trình. Nếu bạn muốn đồng bộ hóa âm thanh đã cải thiện với hình ảnh, hãy thử sử dụng công cụ Repurpose Video Tool.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background