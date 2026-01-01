I-prompt sa ChatGPT. I-produce sa HeyGen.
Gawing production-grade na video ang anumang usapan — may motion graphics, b-roll, at visual storytelling. Walang kailangang editing.
Paano ito gumagana
Ilarawan
Sabihin sa ChatGPT kung anong video ang kailangan mo — explainer, pitch, tutorial — sa simpleng wika.
I-generate
Ang Video Agent ng HeyGen ay gumagawa ng kumpletong video na may mga avatar, motion graphics, b-roll, at narration.
Pinoin
Mag-iterate sa usapan. Ayusin ang script, palitan ang visuals, baguhin ang tono — lahat nang hindi umaalis sa ChatGPT.
Mula prompt hanggang production
Script to Video
Sumulat ng script sa ChatGPT, makakuha ng fully produced na video sa loob ng ilang minuto.
Idea to Pitch
Gawing polished pitch video ang isang rough idea para sa mga investor o stakeholder.
Blog to Video
I-transform ang nakasulat na content sa engaging na video summaries.
Presentation to Video
I-convert ang slide decks at outlines sa dynamic na video presentations.
Prompt to Social Clip
Gumawa ng scroll-stopping na social media videos mula sa isang prompt.
Conversation to Explainer
Gawing malinaw na explainer video ang anumang usapan sa ChatGPT.
Mga Madalas Itanong
Ano ang HeyGen ChatGPT app?
Ang native app ng HeyGen sa loob ng ChatGPT ay nagpapahintulot sa iyong gumawa ng AI-generated na mga video direkta mula sa iyong mga usapan. Ilarawan sa natural na wika ang kailangan mo at makakuha ng production-grade na video na may mga avatar, motion graphics, at b-roll — naka-deliver mismo sa chat. Maaari mong i-review at i-edit ang iyong video nang hindi umaalis sa ChatGPT.
Kailangan ko ba ng HeyGen account?
Oo, kailangan mo ng libreng HeyGen account para makagawa ng mga video. Maaari kang mag-sign up sa heygen.com.
Anong uri ng mga video ang maaari kong gawin?
Mga explainer video, product demos, social media clips, training materials, pitch videos, at marami pa — lahat fully produced na may AI avatars, motion graphics, b-roll, at narration.
Paano ito naiiba sa pangunahing platform ng HeyGen?
Ang ChatGPT app ay nagpapahintulot sa iyong manatili sa ChatGPT para sa ideation at video generation sa iisang flow. Para sa advanced editing, custom branding, at team collaboration, gamitin ang HeyGen direkta sa heygen.com.
Libre ba itong gamitin?
Ang ChatGPT app ay libre subukan. Ang video generation ay gumagamit ng iyong HeyGen account credits. Ang mga bagong account ay tumatanggap ng libreng credits para makapagsimula.
