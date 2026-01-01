AI editing studio

Kapag unang nag-sign up ka sa HeyGen gamit ang work email mo, awtomatiko kang magiging Admin ng workspace mo. Bilang Admin, mayroon kang full access, kasama na ang billing, security, at permissions, para ma-set up mo nang maayos ang pundasyon mula sa unang araw. Pagkatapos mong mag-log in, gagawa ka ng workspace sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng pangalan—karaniwan itong pangalan ng kumpanya o team ninyo—at pag-upload ng profile image o logo para madaling makilala.
Mula rito, pupunta ka sa workspace settings. Dito mo puwedeng i-update ang pangalan ng workspace, palitan ang image kung kailangan, at simulan ang pag-personalize ng environment para bumagay sa brand ninyo. Kapag tapos na iyon, oras na para isama ang mga ka-team mo. Sa loob ng Members tab, puwede kang mag-imbita ng mga tao gamit ang email at bigyan sila ng mga role: ang Admins ang humahawak ng billing at security, ang Editors ang gumagawa at nag-e-edit ng content, at ang Viewers naman ay nakakapanood ng videos nang hindi nakakapagbago ng kahit ano. Bawat imbitasyon ay nagbibigay sa bawat miyembro ng tamang level ng access at tumutulong para maging maayos ang collaboration ninyo.
Bilang Admin, responsable ka rin sa security. Sa Security settings, puwede mong i-enable ang single sign-on gamit ang mga provider tulad ng Okta o Microsoft Entra ID, mag-set up ng two-factor authentication, at magpatupad ng role-based permissions. Tinitiyak ng mga kontrol na ito na ligtas ang workspace mo at protektado ang content ninyo.
Sa pamamagitan ng pagkompleto ng mga hakbang na ito, magkakaroon ka ng fully configured na HeyGen workspace na handa na para sa collaboration at paggawa ng videos. Ang pundasyong ito ang magpapadali para manatiling organisado, maprotektahan ang brand ninyo, at mapalawak ang production sa buong team.
Iyan ang introduction mo sa HeyGen. Sa mga susunod na module, titingnan natin kung paano i-customize ang brand kit mo, sisilipin ang AI Studio, at magsisimula sa paggawa ng iyong unang mga video gamit ang avatars, voices, at templates.