Sa araling ito, matututuhan mo kung paano gumawa ng product placement video gamit ang Avatar IV o VEO 3.1. Sa pamamagitan ng pagsasama ng larawan ng produkto, isang avatar, at isang script, makakagawa ka ng de-kalidad at realistiko na mga video sa ilang pindot lang.
I-access ang Product Placement app
Mula sa iyong HeyGen dashboard, pumunta sa Apps. Sa ilalim ng Featured Apps, piliin ang Product Placement.
Maaari kang mag-upload ng sarili mong larawan ng produkto at larawan ng avatar, o pumili mula sa sample library ng HeyGen para sa mga produkto at avatar. Para sa pinakamagandang resulta, gumamit ng maliit o hawak-kamay na produkto, tulad ng telepono o bote. Ang mas malalaking bagay tulad ng mga desk o mesa ay maaaring paliitin upang magmukhang natural na hawak ng avatar sa kanyang kamay.
Kapag napili mo na ang iyong produkto at avatar, i-click ang Generate Combined Images. Maaaring umabot ng hanggang 60 segundo ang prosesong ito, at maaari mong ligtas na isara ang window habang tumatakbo ito. Makikita mo na ang mga resulta pagbalik mo.
Pumili ng nalikhang larawan
Kapag handa na ang mga resulta, suriin ang apat na ginawang larawan at piliin ang isa na pinakamalapit sa gusto mong kalabasan. Pagkatapos, i-click ang Next para magpatuloy.
Gumawa ng video gamit ang Avatar IV
Kung pipiliin mo ang Avatar IV, magsimula sa pagdagdag ng iyong script. Maaari kang magsulat ng sarili mo o i-click ang Surprise Me para awtomatikong gumawa ng isa.
Maaaring umabot hanggang 180 segundo ang iyong video, kahit na bahagyang lumampas sa character limit ang iyong script.
Sunod, pumili ng boses na babagay sa mensahe mo. Maaari mong gamitin ang sarili mong custom na mga boses, pumili mula sa HeyGen voice library, o gumamit ng third-party tools tulad ng 11 Labs o LMNT para sa mas marami pang pagpipilian.
Maaari ka ring magdagdag ng custom motion para tukuyin ang mga galaw o ekspresyon ng mukha. Ilarawan ang mga aksyon tulad ng pagngiti, pag‑kaway, o pagkagulat, tapos pumili mula sa mga mungkahing awtomatikong ginawa. Gamitin ang refresh icon para makakita ng panibagong mga motion option kung kinakailangan.
Kapag handa na ang lahat, piliin ang iyong resolution, 720p o 1080p, at i-click ang Generate Video.
Gumawa ng video gamit ang VEO 3.1
Kung pipiliin mo ang VEO 3.1, makakagawa ka ng multi-scene na mga video na may hanggang walong eksena, at bawat isa ay maaaring tumagal ng hanggang walong segundo.
Bawat eksena ay puwedeng magkaroon ng sarili nitong diyalogo, galaw, at deskripsyon, para mabigyan ka ng mas detalyadong kontrol sa paglikha. Idagdag ang iyong mga script, ilarawan ang mga aksyong gusto mo, at pumili ng boses.
Maaari mong i-enable ang Generate Voice to Match Video para sa awtomatikong pag-sync, o manu-manong pumili ng boses mula sa iyong custom voices, sa HeyGen voice library, o sa mga suportadong third-party integrations tulad ng 11 Labs o LMNT.
Kapag handa ka na, i-click ang Generate Video. Bawat eksena ay gagamit ng credits, at makikita mo sa ibaba ang isang counter na nagpapakita kung ilang eksena ang maaari mong i-generate batay sa iyong plan.
Katatapos mo lang gumawa ng isang kumpletong scripted at maayos na dinireheng product placement video na may natural na diyalogo, malinaw na mga galaw at ekspresyon, at tuluy-tuloy na avatar animation.