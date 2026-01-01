Paano isalin ang iyong video

Ang pag-abot sa mga global na audience ay hindi na nangangailangan ng muling pag-shoot o pag-dub. Sa HeyGen, maaari mong isalin at i-localize ang iyong mga video direkta sa loob ng platform gamit ang built-in na AI tools para sa boses, subtitles, at lip-sync. Kung gumagawa ka man ng panibagong video mula sa simula o inaangkop ang kasalukuyang content, idinisenyo ang pagsasalin para maging mabilis, flexible, at tugma sa iyong brand.
Simulan ang pagsasalin ng video
Mula sa iyong HeyGen dashboard, i-click ang Create, pagkatapos piliin ang Translate a Video. Makikita mo ang dalawang opsyon sa pagsasalin: Hyperrealistic Translation at Audio Dubbing.
Piliin ang Hyperrealistic Translation kapag malinaw na nakikita ang mukha ng nagsasalita, dahil kasama rito ang advanced na lip sync. Piliin ang Audio Dubbing kapag maliit ang nagsasalita sa frame, wala sa screen, o kapag bilis ang mas mahalaga, dahil nakatuon ito sa pagsasalin ng boses nang walang lip sync.
Direktang i-upload ang video file mo o i-paste ang YouTube o Google Drive link. Kung link ang gagamitin mo, siguraduhing naka-public ito. Para sa pinakamagandang resulta, gumamit ng high-resolution na video na may malinaw na audio.
Pumili ng translation engine
Kapag na-upload na ang iyong video, makikita mo ang mga pagpipilian sa translation engine: Fast at Quality.
Gumagamit ang Quality ng mas advanced na modelo para maghatid ng mas tumpak na lip sync, mas maayos na timing at galaw ng bibig, mas malinaw na audio, at mas mahusay na pag-handle ng mga hamong kuha tulad ng side angles o mababang ilaw. Mas matagal itong i-process at mas maraming credits ang nagagamit, pero nagbibigay ito ng pinaka-realistic at pinakakinis na resulta.
Ang Fast ay mainam kung kailangan mo ng mas mabilis na resulta o hindi mo kailangan ng eksaktong lip sync.
Pumili ng mabilis o advanced na pagsasalin
Pagkatapos mong piliin ang iyong engine, pumili sa pagitan ng Quick Translate at Advanced Translate.
Ang Quick Translate ang pinakamabilis na opsyon. Piliin ang orihinal na wika, pumili ng hanggang limang target na wika, at i-click ang Translate.
Mas nagbibigay sa iyo ng kontrol ang Advanced Translate. Maaari kang pumili ng mga wika o mag-upload ng sarili mong translation file, magdagdag ng brand glossary para panatilihing pare-pareho ang terminolohiya, at i-adjust ang dynamic duration para maging natural ang pacing sa iba’t ibang wika. Maaari mo ring i-on o i-off ang lip sync, alisin ang ingay sa background, itugma ang output specs ng orihinal na video, pagsama-samahin ang mga translation sa isang koleksyon, i-on o i-off ang captions, at mag-apply ng voice enhancement para mas malinaw ang narasyon.
Gumawa at suriin ang mga salin
Kapag handa na ang iyong mga setting, i-click ang Translate. Lalabas ang iyong mga isinaling video sa iyong library at sa Share page, kung saan maaari mo na silang i-review, i-download, o i-share.