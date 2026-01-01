Gusto mo bang gawing mas dynamic ang mga video mo sa pamamagitan ng pagpapalit ng pose, damit, o environment ng avatar mo, kahit wala kang mga litrato sa bawat setting na gusto mo? Sa Looks sa HeyGen, puwede kang magsimula sa ilang litrato lang at gumamit ng AI prompts para makagawa ng perpektong variation. Madali itong paraan para iangkop ang mga avatar mo sa tono, konteksto, o istilo ng bawat proyektong ginagawa mo.
Ano ang Looks
Ang Looks ay mga alternatibong estilo ng iyong Photo Avatar. Maaari mo itong ituring na mga pagpapalit ng damit o pagbabago ng eksena para sa iyong digital twin.
Bawat avatar ay maaaring magkaroon ng hanggang 500 Looks, at maaari mo itong palitan o burahin anumang oras, na nagbibigay sa iyo ng ganap na kalayaan habang umuunlad ang iyong content.
Sa Generate Looks, maaari kang gumamit ng isang Photo Avatar at gumawa ng maraming bersyon gamit lang ang simpleng text prompts. Sa pamamagitan ng mga Look na ito, maaari mong baguhin ang mga pose, kasuotan, at background habang nananatiling pareho ang iyong digital identity.
Gumawa ng mga bagong itsura
Buksan ang tab na Avatars sa kaliwang menu. Piliin ang iyong Photo Avatar, tapos i-click ang Edit Look para magsimula.
Mula rito, piliin ang generation model na gusto mong gamitin.
Gamitin ang Flux LoRa para sa mga bagong Look
Pinakamainam gamitin ang Flux LoRa para gumawa ng mga bagong Look mula sa simula.
Kapag gumagamit ka ng Flux LoRa, maaari mong itakda ang format at sukat ng larawan, gumawa ng mga Look Pack, at magdagdag ng mga partikular na bagay sa iyong avatar. Pumili ng style, ilagay ang iyong prompt, at i-click ang Generate.
Gagawa ang HeyGen ng apat na bersyon ng Look at idadagdag ang mga ito sa iyong avatar, kung saan maaari mong suriin at piliin ang mga paborito mo kapag tapos na ang generation.
Gamitin ang Nano Banana para baguhin ang mga existing na Look
Para pinuhin o baguhin ang isang umiiral na Look, lumipat sa Nano Banana model.
Pumili ng base Look, pagkatapos ilagay ang iyong prompt. Maaari ka ring mag-upload ng hanggang tatlong reference images para gabayan ang pagbuo.
I-click ang Generate, at gagawa ang HeyGen ng na-update na Look batay sa iyong mga tagubilin.