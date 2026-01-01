Paano gumawa ng bagong avatar gamit ang AI

Hakbang 1: Pumunta sa Avatars
Mula sa HeyGen menu, pumunta sa Avatars at i-click ang Create Avatar.
Hakbang 2: Piliin ang Design gamit ang AI
Sa window na Create Your Avatar, i-hover ang cursor sa Create a Virtual Character at piliin ang Design with AI.
Hakbang 3: Ilagay ang mga pangunahing detalye ng iyong avatar
Sa seksyong Basics, ilagay ang impormasyon tulad ng:
Hakbang 4: Idagdag ang iyong prompt para sa hitsura
Pumunta sa seksyong Appearance at ilarawan kung paano dapat magmukha ang iyong avatar. Kung kailangan mo ng inspirasyon, i-click ang Try a Sample para gumamit ng isa sa mga pre-written prompts ng HeyGen at makapagsimula ka agad.
Hakbang 5: Piliin ang orientation, pose, at estilo
Kapag handa na ang iyong paglalarawan, piliin ang mga sumusunod para sa iyong avatar:
Kapag maayos na ang lahat, i-click ang Generate Preview.
Hakbang 6: Suriin at i-save ang iyong avatar
Gagawa ang HeyGen ng ilang sample na avatar para ma-review mo. Kung hindi ka satisfied sa mga resulta, maaari mong:
Kung hindi, i-click ang Save.
Hakbang 7: Pumili ng boses
Hihingan ka na pumili ng boses para sa iyong avatar. Maaari mong piliin na:
Hakbang 8: Kumpirmahin at i-generate
Kapag na-confirm mo na ang iyong boses, awtomatikong gagawa ang HeyGen ng iyong bagong avatar at idadagdag ito sa iyong avatar library.