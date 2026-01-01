Paano gumawa ng bagong avatar gamit ang AI

Hakbang 1: Pumunta sa Avatars

Mula sa HeyGen menu, pumunta sa Avatars at i-click ang Create Avatar.

Hakbang 2: Piliin ang Design gamit ang AI

Sa window na Create Your Avatar, i-hover ang cursor sa Create a Virtual Character at piliin ang Design with AI.

Hakbang 3: Ilagay ang mga pangunahing detalye ng iyong avatar

Sa seksyong Basics, ilagay ang impormasyon tulad ng:

  • pangalan
  • edad
  • kasarian
  • etnisidad

Hakbang 4: Idagdag ang iyong prompt para sa hitsura

Pumunta sa seksyong Appearance at ilarawan kung paano dapat magmukha ang iyong avatar. Kung kailangan mo ng inspirasyon, i-click ang Try a Sample para gumamit ng isa sa mga pre-written prompts ng HeyGen at makapagsimula ka agad.

Hakbang 5: Piliin ang orientation, pose, at estilo

Kapag handa na ang iyong paglalarawan, piliin ang mga sumusunod para sa iyong avatar:

  • oriyentasyon
  • pose
  • estilo

Kapag maayos na ang lahat, i-click ang Generate Preview.

Hakbang 6: Suriin at i-save ang iyong avatar

Gagawa ang HeyGen ng ilang sample na avatar para ma-review mo. Kung hindi ka satisfied sa mga resulta, maaari mong:

  • muling bumuo
  • i-edit ang iyong prompt

Kung hindi, i-click ang Save.

Hakbang 7: Pumili ng boses

Hihingan ka na pumili ng boses para sa iyong avatar. Maaari mong piliin na:

  • pumili ng boses mula sa iyong kasalukuyang library
  • kopyahin ang isang boses
  • magdisenyo ng bagong boses
  • hayaan ang HeyGen na awtomatikong pumili sa pamamagitan ng pag-click sa Cancel

Hakbang 8: Kumpirmahin at i-generate

Kapag na-confirm mo na ang iyong boses, awtomatikong gagawa ang HeyGen ng iyong bagong avatar at idadagdag ito sa iyong avatar library.