Sa araling ito, matututuhan mo kung paano gumawa ng custom na avatar gamit ang sarili mong mga larawan. Mabilis at simple itong paraan para bigyang-buhay ang iyong digital twin, nang hindi na kailangan ng video recording o anumang espesyal na kagamitan.
Magsimula mula sa pahina ng Avatars
Mula sa iyong HeyGen dashboard, i-click ang Avatars sa kaliwang navigation. Piliin ang Create New Avatar, pagkatapos ay piliin ang Start with Photo.
I-upload ang iyong mga larawan
Mag-upload ng mga bago at mataas ang kalidad na larawan na malinaw na ikaw lang ang makikita. Para sa pinakamagandang resulta, maglagay ng halo ng mga close-up at full-body na larawan, kuha mula sa iba’t ibang anggulo at may iba-ibang ekspresyon tulad ng nakangiti, neutral, o seryoso. Gumamit ng mga larawang tapat na nagpapakita kung ano ang hitsura mo ngayon.
Ang Photo Avatars ay dapat gawin mula sa mukhang parang tao na may makatotohanang mga tampok at proporsyon ng mukha. Kung ang larawan mo ay cartoon o ilustrasyon, mas mainam na gamitin ang Avatar IV.
Gumawa o magdagdag sa isang avatar
Pagkatapos mong i-upload ang iyong mga larawan, piliin kung gusto mong idagdag ang mga ito sa isang existing na Look o gumawa ng panibagong avatar. Kung gagawa ka ng bagong avatar, maglagay ng pangalan, pumili ng edad, kasarian, at etnisidad, basahin ang mga tuntunin, at i-click ang Continue.
Pumili ng boses
Susunod, pumili ng boses para sa iyong avatar. Maaari kang pumili mula sa HeyGen Voice Library, gumamit ng isa sa sarili mong custom na boses, o magdisenyo ng panibagong boses.
Kapag napili na, sisimulan na ng HeyGen ang pagbuo ng iyong avatar.
Pamahalaan ang iyong avatar
Kapag tapos na ang pag-generate, lalabas ang Photo Avatar mo sa Avatars list mo. Mula roon, puwede kang magdagdag ng mga bagong Look, mag-edit ng mga existing, o palitan ang pangalan ng avatar anumang oras.
Kung kailangan mo itong alisin, i-click ang three-dot menu sa avatar at piliin ang Delete.