Công cụ Tạo Người Ảo cho Video Trực tuyến Chân thực

Tạo ra một con người ảo có khả năng giao tiếp video chuyên nghiệp sử dụng trình tạo video AI của HeyGen. Chuyển đổi văn bản hoặc hình ảnh thành những hình đại diện con người ảo chân thực với giọng nói tự nhiên, cử chỉ khuôn mặt, và khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ mà không cần máy quay, phòng thu, hay người dẫn chương trình trực tiếp, bằng cách sử dụng các kỹ thuật hoạt hình tiên tiến.

Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

Đào tạo và tiếp nhận nhân viên

Đào tạo và tiếp nhận nhân viên

Các video đào tạo trực tiếp cập nhật chậm và khó mở rộng, đặc biệt khi so sánh với các giải pháp thực tế ảo theo thời gian thực. Người ảo cung cấp hướng dẫn nhất quán trong quá trình đào tạo nhập môn, tuân thủ và đào tạo theo vai trò, đồng thời cho phép cập nhật tức thì khi nội dung thay đổi.

Giáo dục về sản phẩm và tính năng

Giáo dục về sản phẩm và tính năng

Việc giải thích các tính năng đi đi lại lại trên camera là không hiệu quả. Những con người ảo trình bày các giải thích sản phẩm có cấu trúc trên video, giúp người dùng hiểu các quy trình làm việc và giá trị mà không cần phải sắp xếp lịch cho các buổi demo.

Thông báo và cập nhật của công ty

Thông báo và cập nhật của công ty

Executives do not need to record every message. Virtual humans deliver internal updates, policy changes, and leadership messages in a professional, approachable video format.

Giáo dục và hỗ trợ khách hàng

Giáo dục và hỗ trợ khách hàng

Nội dung hướng dẫn viết thường bị bỏ qua. Những con người ảo hướng dẫn khách hàng qua các quy trình một cách trực quan, giúp cải thiện sự hiểu biết và giảm thiểu các câu hỏi lặp lại.

Kích hoạt bán hàng và tiếp cận

Kích hoạt bán hàng và tiếp cận

Đội ngũ bán hàng cần thông điệp nhất quán trên các khu vực. Người ảo cung cấp các video giải thích chuẩn hóa mà đại diện có thể tái sử dụng và địa phương hóa mà không cần ghi hình mới, cho phép cập nhật theo thời gian thực.

Giao tiếp toàn cầu ở quy mô lớn

Giao tiếp toàn cầu ở quy mô lớn

Việc sản xuất video địa phương hóa truyền thống đòi hỏi nhiều người dẫn chương trình, nhưng với hình đại diện, quy trình này có thể được tối ưu hóa. Con người ảo cho phép một kịch bản được triển khai toàn cầu với ngôn ngữ chính xác và phong cách truyền đạt nhất quán.

Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Video Nhân vật Ảo Tốt nhất

HeyGen giúp việc sử dụng nhân vật ảo trở nên thiết thực cho các quy trình làm việc kinh doanh thực tế. Các đội ngũ sử dụng chúng để thay thế cho người trình bày trực tiếp, giảm bớt chi phí sản xuất và duy trì giao tiếp nhân văn một cách nhất quán trong đào tạo, bán hàng và thông điệp toàn cầu.

Sản xuất không cần con người

Người ảo loại bỏ nhu cầu về diễn viên, người dẫn chương trình, hoặc các phiên ghi âm. Video được tạo ra trực tiếp từ văn bản, loại bỏ sự chậm trễ trong lịch trình, việc quay lại, và các điểm nghẽn sản xuất, cho phép trải nghiệm chìm đắm thông qua trí tuệ nhân tạo.

Đảm bảo tính nhất quán của thông điệp ở quy mô lớn

Mỗi hình đại diện con người ảo đều truyền đạt thông điệp, giọng điệu và cấu trúc giống hệt nhau, đảm bảo trải nghiệm thống nhất trên tất cả các nền tảng. Điều này đảm bảo sự chính xác và nhất quán xuyên suốt các phòng ban, khu vực và trong giao tiếp lặp đi lặp lại.

Thiết kế dành cho các đội ngũ toàn cầu

HeyGen cho phép con người ảo giao tiếp qua các ngôn ngữ và thị trường khác nhau trong khi vẫn giữ nguyên bản sắc hình ảnh và chất lượng truyền đạt ở mỗi phiên bản.

Người dẫn ảo dựa trên kịch bản

Những con người ảo đóng vai trò như những người dẫn chương trình trên màn hình, nói chuyện trực tiếp với người xem bằng nội dung đã được soạn trước. Điều này cho phép các đội ngũ giải thích các khái niệm, quy trình và cập nhật một cách rõ ràng mà vẫn duy trì được sự hiện diện của con người mà không cần phải dựa vào nhân tài trực tiếp.

Ba người đang cười trong khung cuộc gọi video với giao diện chồng lên hiển thị các tùy chọn "Đại lý Video" và "Kịch bản".

Kiểm soát hiệu suất thông qua văn bản

Điều chỉnh những gì người ảo nói bằng cách chỉnh sửa kịch bản. Thay đổi từ ngữ, nhịp độ, hoặc nhấn mạnh và tạo lại video ngay lập tức, tránh việc chỉnh sửa thủ công trên dòng thời gian, ghi âm lại, hoặc chỉnh sửa sau sản xuất.

Một người đàn ông đang cười với đồ họa chồng lên hiển thị bong bóng chat "Hey Jake!", một hình đại diện màu xanh nhỏ, và danh sách tiến trình nội dung cho Phần Giới thiệu, Chương 1 và Chương 2.

Bản sắc hình ảnh ổn định xuyên suốt các video

Một con người ảo giữ nguyên hình dáng qua tất cả các video. Điều này xây dựng sự quen thuộc và tin cậy theo thời gian, đặc biệt là cho các chương trình đào tạo, thông báo định kỳ, hoặc giáo dục sản phẩm.

Ba người trong những khung hình video chồng lên nhau, được thiết kế theo phong cách nghệ thuật.

Giao hàng bởi người ảo đa ngôn ngữ

Tạo ra các video nhân vật ảo bằng hơn 175 ngôn ngữ, mang lại trải nghiệm nhập vai cho khán giả đa dạng. Dịch video của HeyGen giữ nguyên nhịp độ, chuyển động khuôn mặt và rõ ràng nên khán giả toàn cầu nhận được trải nghiệm nhập vai mà không cần tái tạo nội dung.

chuyển đổi hình ảnh đồ họa chuyển động thành video

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ coi trọng chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng trình tạo video Người ảo AI

Tạo video nhân vật ảo thông qua quy trình làm việc bốn bước đơn giản được thiết kế để tăng tốc độ và kiểm soát.

Bước 1

Chọn một nhân vật ảo

Chọn vẻ ngoài và phong cách trình bày của nhân vật ảo của bạn. Xác định ngôn ngữ, giọng điệu và loại giao tiếp bạn muốn thực hiện.

Bước 2

Viết kịch bản của bạn

Thêm văn bản và cấu trúc thông điệp. HeyGen phân tích nhịp độ và cách thức truyền đạt để đảm bảo rằng người ảo giao tiếp một cách rõ ràng và tự nhiên, nâng cao chất lượng hoạt hình tổng thể.

Bước 3

Tùy chỉnh bài thuyết trình

Điều chỉnh phong cách giọng nói, phụ đề, nền và thương hiệu. Đảm bảo rằng người ảo phù hợp với khán giả và tiêu chuẩn tổ chức của bạn.

Bước 4

Tạo và phân phối

Tạo video cuối cùng và chia sẻ nó trên các nền tảng học tập, trang web hoặc công cụ nội bộ. Cập nhật nội dung bất cứ lúc nào bằng cách chỉnh sửa văn bản và tái tạo với hình đại diện được tạo bởi máy tính để mang lại trải nghiệm mượt mà.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Con người ảo là gì?

Một người ảo là một người dẫn video được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, thực hiện việc trình bày nội dung đã được soạn trước thông qua cách nói chuyện và cử chỉ khuôn mặt chân thực. Nó mang lại sự hiện diện của con người mà không cần đến diễn viên thực sự hoặc quay phim.

Người ảo được sử dụng như thế nào trong kinh doanh?

Người ảo được sử dụng cho việc đào tạo, nhập môn, giáo dục sản phẩm, giao tiếp nội bộ và hướng dẫn khách hàng nơi mà sự nhất quán và khả năng mở rộng là cần thiết.

Liệu người ảo có hỗ trợ đa ngôn ngữ không?

Có. Những người ảo HeyGen hỗ trợ tạo video đa ngôn ngữ và biên dịch video trong hơn 175 ngôn ngữ khác nhau trong khi vẫn giữ nguyên bản sắc hình ảnh.

Tôi có cần thiết bị quay phim hoặc ghi âm không?

Không. Các video về người ảo được tạo hoàn toàn từ văn bản, sử dụng công nghệ hoạt hình tiên tiến và trí tuệ nhân tạo để mô phỏng các tương tác giống như con người. Không cần thiết phải có máy ảnh, micro, phòng thu, hay người dẫn chương trình khi sử dụng hình đại diện được tạo ra bởi máy tính.

Việc cập nhật một video người ảo dễ dàng như thế nào?

Việc cập nhật rất đơn giản. Chỉnh sửa kịch bản và tạo lại video. Không cần phải thu âm hay xây dựng lại nội dung.

Tôi có thể kiểm soát thương hiệu và cách trình bày không?

Vâng. Bạn có thể tùy chỉnh giọng nói, phụ đề, bố cục, màu sắc và trình bày hình ảnh để đảm bảo rằng người ảo phù hợp với thương hiệu của bạn.

Mức độ chân thực của những người ảo HeyGen ra sao?

HeyGen tạo ra nhịp độ tự nhiên, sự đồng bộ chuyển động môi, và biểu cảm khuôn mặt phù hợp cho giao tiếp chuyên nghiệp.

Nội dung của tôi có an toàn không?

HeyGen tuân theo các phương pháp bảo mật theo tiêu chuẩn doanh nghiệp. Tất cả các kịch bản và video người ảo được tạo ra đều được giữ kín và nằm dưới sự kiểm soát của bạn.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

