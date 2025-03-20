Chuyển đổi bản tin thông thường của bạn thành một video thu hút sự chú ý. HeyGen biến kịch bản, cập nhật và thông báo thành video chuyên nghiệp với hình đại diện, lời thoại, phụ đề và định dạng sẵn sàng cho mạng xã hội để bạn thu hút sự chú ý trong hộp thư đông đúc.
Gửi các bản cập nhật hàng tháng hoặc hàng quý theo một định dạng mà mọi người thực sự theo dõi. Thay vì những bản văn dài giải thích tin tức hoặc tiến trình sản phẩm, hãy cung cấp một video ngắn gọn do người dẫn chương trình thực hiện.
Giải thích các tính năng mới một cách nhanh chóng với những hướng dẫn trực quan ngắn gọn. Video giảm thiểu sự nhầm lẫn và giúp người đăng ký hiểu giá trị nhanh hơn so với chỉ có văn bản.
Trưng bày các lời chứng thực hoặc nổi bật những thành tựu của khách hàng trong một định dạng hấp dẫn nhằm xây dựng niềm tin và khơi gợi hành động.
Thay thế email chào mừng dài dòng bằng một video giới thiệu thân thiện cho thấy những gì cần mong đợi, cách bắt đầu, và nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Người sáng tạo sử dụng bản tin video để nổi bật trong hộp thư đầy ắp. Biến các bài viết về lãnh đạo tư tưởng, mẹo và bản tóm tắt hàng tuần thành các phân đoạn video hấp dẫn.
Chia sẻ những điểm then chốt, cột mốc hoặc khoảnh khắc cộng đồng thông qua các video tóm tắt có tỷ lệ giữ chân người xem cao mà người đăng ký thích xem.
Tại sao nên chọn HeyGen để tạo bản tin video
HeyGen giúp bạn biến nội dung văn bản thành video một cách nhanh chóng, mượt mà, tạo cảm giác cá nhân, rõ ràng và dễ tiếp thu. Thay thế những khối văn bản dài bằng những cập nhật ngắn gọn, do con người dẫn dắt, giúp tăng khả năng giữ chân người xem và thúc đẩy tỷ lệ nhấp chuột cao hơn.
Thay vì cạnh tranh bằng những bức tường văn bản, hãy gửi một video sinh động mà lập tức thu hút người xem trong các bản tin qua email của bạn. Kể chuyện bằng hình ảnh giúp khán giả nhớ thông điệp của bạn và có hành động.
Dán kịch bản của bạn, chọn một người dẫn chương trình hoặc hình đại diện, và HeyGen sẽ tạo ra một email video hoàn chỉnh với lời thoại, phụ đề, bố cục và thương hiệu. Không cần kỹ năng quay phim hay chỉnh sửa để tạo email video.
Dịch kịch bản, lời thoại và phụ đề của bạn sang nhiều ngôn ngữ với công cụ dịch video để bạn có thể cung cấp cập nhật cho người đăng ký ở mọi nơi.
Kịch bản cho video với người dẫn có vẻ ngoài chân thực
Chuyển đổi bản sao bản tin viết của bạn thành một video có lời dẫn rõ ràng. Lựa chọn từ các giọng nói nghe như con người hoặc hình đại diện AI và có được một giọng điệu nhất quán cho các cập nhật thương hiệu, hướng dẫn hoặc thông báo sản phẩm.
Chỉnh sửa tự động và phụ đề
HeyGen cấu trúc nội dung của bạn thành các cảnh, thêm phụ đề, chọn tốc độ, và đảm bảo mỗi phân đoạn dễ xem. Các tính năng hỗ trợ truy cập tích hợp hỗ trợ người xem thích phụ đề.
Phong cách và cài đặt sẵn theo thương hiệu
Áp dụng logo, màu sắc, và phong cách chữ của bạn một cách tự động. Xuất video ở độ dài thân thiện với email hoặc cắt video tối ưu cho mạng xã hội để mỗi phần phù hợp với kênh phân phối của bạn.
Tùy chọn đa ngôn ngữ và địa phương hóa
Tái tạo video bản tin của bạn bằng các ngôn ngữ khác nhau mà không cần thu âm lại. Địa phương hóa lời thoại, phụ đề và văn bản trên màn hình cho khán giả toàn cầu.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng công cụ tạo Bản tin Video
Tạo một bản tin video chuyên nghiệp bằng cách sử dụng một mẫu nội dung video trong bốn bước đơn giản.
Dán bản sao bản tin hiện có của bạn hoặc viết một đề cương ngắn. HeyGen phân tích cấu trúc và chuẩn bị các cảnh cho người dẫn chương trình.
Chọn một hình đại diện hoặc giọng nói, thiết lập thương hiệu của bạn, và chọn định dạng video cho video cá nhân hóa của bạn. HeyGen sẽ tổ chức nội dung của bạn vào một bố cục hình ảnh sạch sẽ.
Xem trước video của bạn, điều chỉnh cách diễn đạt, nhịp độ, hoặc hình ảnh, và tạo ra các biến thể để thử nghiệm. Thêm phụ đề hoặc phiên bản ngôn ngữ theo yêu cầu.
Xuất file MP4 hoặc xem trước có thể gửi qua email. Thêm link video hoặc hình thu nhỏ vào bản tin của bạn để tăng tỷ lệ nhấp chuột.
Bản tin video thay thế email dài bằng những đoạn video ngắn, hấp dẫn. HeyGen biến các cập nhật, thông báo và câu chuyện của bạn thành email video cá nhân hóa mà người đăng ký có thể xem trong vài giây.
Không. Bạn có thể chọn một hình đại diện AI hoặc giọng nói tổng hợp để truyền đạt nội dung của mình. Bạn cũng có thể tự quay video nếu muốn, nhưng HeyGen cho phép tạo video mà không cần máy quay.
Hầu hết các video hiệu suất cao có độ dài dưới hai phút. HeyGen giúp bạn rút gọn bản tin của mình thành các phần rõ ràng, súc tích giữ được sự chú ý.
Các nền tảng email thường hỗ trợ thêm hình thu nhỏ video được liên kết với tệp của bạn. Bạn có thể nhúng, liên kết hoặc đính kèm nội dung video tùy thuộc vào khả năng của nhà cung cấp dịch vụ.
Vâng, nội dung video là thiết yếu cho tiếp thị email hiệu quả. Sử dụng công cụ dịch video để tạo ra các phiên bản địa phương hóa với lời kể, phụ đề và văn bản trên màn hình được cập nhật.
Video giúp người đăng ký giữ thông tin và tăng tỷ lệ nhấp chuột. Nhiều đội nhóm thấy có sự cải thiện đáng kể về số lần mở và hành động khi sử dụng phương pháp chuyển đổi từ văn bản sang video cho nội dung của họ.
Vâng. Tải bộ nhận diện thương hiệu của bạn lên và HeyGen sẽ tự động áp dụng màu sắc, logo, và phong cách hình ảnh của bạn.
HeyGen xuất file MP4 được tối ưu hóa cho khả năng tương thích email, nhúng web và tái sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội.
Vâng. Các tệp tải lên, kịch bản và video được tạo ra của bạn vẫn được bảo vệ, và bạn giữ quyền sở hữu đối với tất cả nội dung đã sản xuất.
