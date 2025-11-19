Kết hợp những bức ảnh và đoạn clip yêu thích của bạn thành một video collage động đặc sắc. Với HeyGen, bạn có thể tạo ra những bố cục gọn gàng, đồng bộ hóa hình ảnh với âm nhạc, và chia sẻ những tác phẩm collage chau chuốt cho bất kỳ dịp lễ hay kênh truyền thông nào. Tạo nên những điểm nhấn cá nhân hoặc nội dung thương hiệu với quá trình chỉnh sửa nhanh chóng và kết quả chuyên nghiệp.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Nhóm những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, đoạn clip du lịch, hoặc tổng kết sự kiện thành một bức tranh ảnh độc đáo. Thích hợp cho TikTok, Reels và YouTube Shorts nơi mà sự chú ý nhanh chóng và hình ảnh là quan trọng nhất.
Hiển thị nhiều góc độ, màu sắc hoặc tính năng cùng một lúc. Giúp người mua hiểu được điều gì làm cho sản phẩm trở nên hấp dẫn chỉ trong vài giây.
Chia sẻ ngày sinh nhật, kỷ niệm, hoặc ngày lễ với những hình ảnh đầy ý nghĩa tại một nơi. Bạn bè và gia đình có thể tái hiện những khoảnh khắc đặc biệt như một câu chuyện thống nhất trong một video collage cá nhân hóa.
Kết hợp những khoảnh khắc đám đông, cảnh hậu trường và những đoạn clip nổi bật để giữ không khí sôi động cho các sự kiện địa phương, lễ hội hoặc hoạt động nhóm.
Hiển thị các bước một cách song song trong trình chỉnh sửa video của bạn trong khi người xem vẫn theo dõi được. Rất tốt cho các video về làm đẹp, thủ công, nấu ăn, và các bài tập thể dục cần thể hiện nhiều góc độ.
Thiết kế các bộ sưu tập ngắn gọn để nhanh chóng thể hiện phạm vi sáng tạo của bạn. Rất phù hợp cho các nhà sáng tạo, nhà thiết kế và người ảnh hưởng cần những bản trình bày hình ảnh mạch lạc.
Tại sao HeyGen là Công cụ Làm Video Collage Tốt Nhất
HeyGen giúp bạn tạo ra những bức tranh video kết hợp nhiều khoảnh khắc thành một câu chuyện hình ảnh đồng nhất. Kéo và sắp xếp các phương tiện truyền thông của bạn, thêm các hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà, và tùy chỉnh nhịp độ sao cho bức tranh cuối cùng cảm thấy hấp dẫn, không gây choáng ngợp. Lý tưởng cho việc chia sẻ trên mạng xã hội, quảng bá sản phẩm, và những kỷ niệm xứng đáng hơn là chỉ một đoạn clip đơn lẻ.
Hiển thị nhiều góc nhìn hoặc cảnh khác nhau cùng một lúc trong một khung nhìn sử dụng định dạng video collage. Thay vì gửi các đoạn clip riêng lẻ, khán giả của bạn sẽ nhận được một bức tranh tổng thể và có ý nghĩa trong một lần xem duy nhất sử dụng trình tạo video collage trực tuyến của chúng tôi.
Bỏ qua phần mềm phức tạp, chọn một bố cục, tải lên phương tiện của bạn, và điều chỉnh thời gian với những điều khiển đơn giản. HeyGen xử lý hoạt hình và tính nhất quán về hình ảnh để mọi thứ phù hợp.
Tạo các bố cục dọc, vuông hoặc ngang được định dạng cho mọi nền tảng mạng xã hội. Việc xuất khẩu chất lượng cao đảm bảo rằng bản ghép ảnh của bạn trông sắc nét trên bất kỳ thiết bị nào.
Kiểm soát bố cục phương tiện truyền thông và chuyển tiếp mượt mà
Chọn từ các chế độ xem chia đôi, bố cục hình ảnh trong hình ảnh, hoặc các lưới hoàn toàn tùy chỉnh để trưng bày nhiều khoảnh khắc cùng một lúc. Sắp xếp cảnh một cách chính xác, điều chỉnh kích thước từng khung hình và khoảng cách để tạo nên một bố cục cân đối và có chủ ý.
Điều chỉnh đồng bộ nhạc và thời gian
Tạo không khí cho bức tranh ghép của bạn với những bản nhạc phù hợp cho từng khoảnh khắc. Cắt bỏ các đoạn âm thanh, chỉnh sửa cảnh quay cho khớp với nhịp điệu, và điều chỉnh nhịp độ sao cho mỗi sự chuyển cảnh trở nên tự nhiên và cuốn hút.
Các phần tử đồ họa và thương hiệu được chồng lên
Thêm chú thích, nhãn và lời thoại để cung cấp ngữ cảnh hoặc nổi bật những khoảnh khắc quan trọng trong bộ sưu tập của bạn. Áp dụng logo, màu sắc và phông chữ để phù hợp với phong cách cá nhân hoặc thương hiệu của bạn. Việc đặt chỗ sạch sẽ và kiểu chữ nhất quán giúp tập trung vào hình ảnh trong khi củng cố thông điệp của bạn.
Xuất khẩu chất lượng cao cho mọi nền tảng
Xuất video collage của bạn ở định dạng độ phân giải cao được tối ưu hóa cho mạng xã hội, trang web và ứng dụng nhắn tin. Tạo ngay lập tức các phiên bản dọc, vuông hoặc màn hình rộng mà không cần chỉnh sửa lại bố cục.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng công cụ làm video collage
Tạo một bức tranh ghép video trong bốn bước đơn giản bằng cách sử dụng các công cụ hướng dẫn giúp việc chỉnh sửa nhanh chóng.
Tải ảnh và video từ thiết bị hoặc thư viện của bạn. Chọn một bố cục collage phù hợp với câu chuyện bạn muốn chia sẻ.
Kéo và thả các đoạn clip vào vị trí, cắt bớt hoặc cắt nội dung, và điều chỉnh tỷ lệ khung hình để mọi khoảnh khắc đều phù hợp với thiết kế.
Bao gồm âm nhạc, phụ đề và các hiệu ứng chuyển cảnh để tăng cường không khí. Điều chỉnh thời gian một cách tỉ mỉ để giữ cho năng lượng luôn cao qua các cảnh.
HeyGen biến tấu bộ sưu tập của bạn theo định dạng bạn chọn. Tải xuống hoặc chia sẻ ngay lập tức trên bất kỳ nền tảng nào.
Trình tạo video collage kết hợp nhiều hình ảnh và đoạn video vào một bố cục duy nhất với chuyển động, hiệu ứng chuyển tiếp và âm thanh. Nó giúp bạn trình bày nhiều góc nhìn hoặc khoảnh khắc trong một video liền mạch.
Không. HeyGen cung cấp các điều khiển đơn giản cho bố cục, thời gian và âm thanh. Bạn chỉ cần tập trung chọn những hình ảnh yêu thích và hệ thống sẽ xử lý các chi tiết thiết kế.
Có, bạn có thể tạo một bộ sưu tập video một cách dễ dàng với trình tạo video AI của chúng tôi. Bạn có thể kết hợp hình ảnh, đoạn clip ngắn, và cả ghi hình màn hình trong cùng một dự án mà vẫn đảm bảo thời gian và hình ảnh nhất quán.
Đúng vậy. Bạn có thể thêm nhạc nền, điều chỉnh âm lượng và đồng bộ cảnh theo nhịp điệu. Lời thoại và phụ đề giúp làm rõ ràng hơn hoặc thêm cá tính cho video collage của bạn.
HeyGen hỗ trợ các định dạng ảnh và video phổ biến và cung cấp chất lượng hiển thị cao để chia sẻ trên các nền tảng. Tải lên hình ảnh từ máy tính để bàn hoặc di động và tự do kết hợp các định dạng.
Vâng. Chọn tỷ lệ khung hình như 9:16 cho bài đăng dọc hoặc 1:1 cho nguồn cấp dữ liệu vuông. Xuất khẩu được tối ưu hóa tự động cho từng đích đến khi sử dụng trình tạo collage video trực tuyến của chúng tôi.
Hầu hết các video collage đều phát huy tốt nhất từ 10 đến 60 giây tùy thuộc vào số lượng các đoạn clip. Bạn có thể điều chỉnh độ dài bằng cách cắt bớt phương tiện truyền thông hoặc điều chỉnh tốc độ của các cảnh.
Vâng. Thêm logo, màu sắc thương hiệu và văn bản được định dạng sao cho bản collage của bạn giữ được sự nhất quán về mặt hình ảnh cho mục đích tiếp thị hoặc kinh doanh.
Vâng. Các tệp tải lên và video được tạo của bạn vẫn được giữ kín và mã hóa. Bạn kiểm soát việc chia sẻ bức tranh ghép cuối cùng ở đâu và như thế nào.
Vâng. Mở lại dự án của bạn, thay đổi phương tiện truyền thông, hoặc cập nhật bố cục, sau đó tạo lại phiên bản cuối cùng mới mà không cần bắt đầu lại từ đầu.
