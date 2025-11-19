Phần mềm tạo video collage cho việc kể chuyện sáng tạo tức thì

Kết hợp những bức ảnh và đoạn clip yêu thích của bạn thành một video collage động đặc sắc. Với HeyGen, bạn có thể tạo ra những bố cục gọn gàng, đồng bộ hóa hình ảnh với âm nhạc, và chia sẻ những tác phẩm collage chau chuốt cho bất kỳ dịp lễ hay kênh truyền thông nào. Tạo nên những điểm nhấn cá nhân hoặc nội dung thương hiệu với quá trình chỉnh sửa nhanh chóng và kết quả chuyên nghiệp.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Điểm nổi bật và video ngắn trên mạng xã hội

Điểm nổi bật và video ngắn trên mạng xã hội

Nhóm những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, đoạn clip du lịch, hoặc tổng kết sự kiện thành một bức tranh ảnh độc đáo. Thích hợp cho TikTok, Reels và YouTube Shorts nơi mà sự chú ý nhanh chóng và hình ảnh là quan trọng nhất.

Trưng bày sản phẩm và kể chuyện thương hiệu

Trưng bày sản phẩm và kể chuyện thương hiệu

Hiển thị nhiều góc độ, màu sắc hoặc tính năng cùng một lúc. Giúp người mua hiểu được điều gì làm cho sản phẩm trở nên hấp dẫn chỉ trong vài giây.

Những kỷ niệm cá nhân và dấu mốc quan trọng

Những kỷ niệm cá nhân và dấu mốc quan trọng

Chia sẻ ngày sinh nhật, kỷ niệm, hoặc ngày lễ với những hình ảnh đầy ý nghĩa tại một nơi. Bạn bè và gia đình có thể tái hiện những khoảnh khắc đặc biệt như một câu chuyện thống nhất trong một video collage cá nhân hóa.

Tóm tắt sự kiện và tương tác cộng đồng

Tóm tắt sự kiện và tương tác cộng đồng

Kết hợp những khoảnh khắc đám đông, cảnh hậu trường và những đoạn clip nổi bật để giữ không khí sôi động cho các sự kiện địa phương, lễ hội hoặc hoạt động nhóm.

Hướng dẫn và clip hướng dẫn cách làm

Hướng dẫn và clip hướng dẫn cách làm

Hiển thị các bước một cách song song trong trình chỉnh sửa video của bạn trong khi người xem vẫn theo dõi được. Rất tốt cho các video về làm đẹp, thủ công, nấu ăn, và các bài tập thể dục cần thể hiện nhiều góc độ.

Mini sơ yếu lý lịch và danh mục đầu tư

Mini sơ yếu lý lịch và danh mục đầu tư

Thiết kế các bộ sưu tập ngắn gọn để nhanh chóng thể hiện phạm vi sáng tạo của bạn. Rất phù hợp cho các nhà sáng tạo, nhà thiết kế và người ảnh hưởng cần những bản trình bày hình ảnh mạch lạc.

Tại sao HeyGen là Công cụ Làm Video Collage Tốt Nhất

HeyGen giúp bạn tạo ra những bức tranh video kết hợp nhiều khoảnh khắc thành một câu chuyện hình ảnh đồng nhất. Kéo và sắp xếp các phương tiện truyền thông của bạn, thêm các hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà, và tùy chỉnh nhịp độ sao cho bức tranh cuối cùng cảm thấy hấp dẫn, không gây choáng ngợp. Lý tưởng cho việc chia sẻ trên mạng xã hội, quảng bá sản phẩm, và những kỷ niệm xứng đáng hơn là chỉ một đoạn clip đơn lẻ.

Kể những câu chuyện lớn hơn với ít nỗ lực hơn

Hiển thị nhiều góc nhìn hoặc cảnh khác nhau cùng một lúc trong một khung nhìn sử dụng định dạng video collage. Thay vì gửi các đoạn clip riêng lẻ, khán giả của bạn sẽ nhận được một bức tranh tổng thể và có ý nghĩa trong một lần xem duy nhất sử dụng trình tạo video collage trực tuyến của chúng tôi.

Được thiết kế để chỉnh sửa nhanh chóng và sáng tạo

Bỏ qua phần mềm phức tạp, chọn một bố cục, tải lên phương tiện của bạn, và điều chỉnh thời gian với những điều khiển đơn giản. HeyGen xử lý hoạt hình và tính nhất quán về hình ảnh để mọi thứ phù hợp.

Xuất bản mọi nơi với sự tự tin

Tạo các bố cục dọc, vuông hoặc ngang được định dạng cho mọi nền tảng mạng xã hội. Việc xuất khẩu chất lượng cao đảm bảo rằng bản ghép ảnh của bạn trông sắc nét trên bất kỳ thiết bị nào.

Kiểm soát bố cục phương tiện truyền thông và chuyển tiếp mượt mà

Chọn từ các chế độ xem chia đôi, bố cục hình ảnh trong hình ảnh, hoặc các lưới hoàn toàn tùy chỉnh để trưng bày nhiều khoảnh khắc cùng một lúc. Sắp xếp cảnh một cách chính xác, điều chỉnh kích thước từng khung hình và khoảng cách để tạo nên một bố cục cân đối và có chủ ý.

Người phụ nữ mỉm cười giống nhau được hiển thị trong nhiều vai trò chuyên nghiệp và tự nhiên khác nhau qua nhiều khung hình tam giác chồng lên nhau.

Điều chỉnh đồng bộ nhạc và thời gian

Tạo không khí cho bức tranh ghép của bạn với những bản nhạc phù hợp cho từng khoảnh khắc. Cắt bỏ các đoạn âm thanh, chỉnh sửa cảnh quay cho khớp với nhịp điệu, và điều chỉnh nhịp độ sao cho mỗi sự chuyển cảnh trở nên tự nhiên và cuốn hút.

Bức tranh ghép hình của một phụ nữ trẻ châu Á đang mỉm cười được miêu tả trong nhiều vai trò và bối cảnh khác nhau trên các tấm ghép chồng lên nhau.

Các phần tử đồ họa và thương hiệu được chồng lên

Thêm chú thích, nhãn và lời thoại để cung cấp ngữ cảnh hoặc nổi bật những khoảnh khắc quan trọng trong bộ sưu tập của bạn. Áp dụng logo, màu sắc và phông chữ để phù hợp với phong cách cá nhân hoặc thương hiệu của bạn. Việc đặt chỗ sạch sẽ và kiểu chữ nhất quán giúp tập trung vào hình ảnh trong khi củng cố thông điệp của bạn.

Người đàn ông đang cười với các tùy chọn tùy chỉnh phông chữ và màu sắc của thương hiệu, cùng với lớp phủ văn bản cá nhân hóa "Chào Maya! Chúng tôi có một ưu đãi đặc biệt dành riêng cho bạn!"

Xuất khẩu chất lượng cao cho mọi nền tảng

Xuất video collage của bạn ở định dạng độ phân giải cao được tối ưu hóa cho mạng xã hội, trang web và ứng dụng nhắn tin. Tạo ngay lập tức các phiên bản dọc, vuông hoặc màn hình rộng mà không cần chỉnh sửa lại bố cục.

Người đàn ông đang cười với hộp thoại giao diện người dùng hiển thị các tùy chọn xuất SCORM đã kích hoạt và SCORM 1.2 được chọn.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ làm video collage

Tạo một bức tranh ghép video trong bốn bước đơn giản bằng cách sử dụng các công cụ hướng dẫn giúp việc chỉnh sửa nhanh chóng.

Bước 1

Bắt đầu với phương tiện truyền thông của bạn

Tải ảnh và video từ thiết bị hoặc thư viện của bạn. Chọn một bố cục collage phù hợp với câu chuyện bạn muốn chia sẻ.

Bước 2

Sắp xếp khung và hình ảnh

Kéo và thả các đoạn clip vào vị trí, cắt bớt hoặc cắt nội dung, và điều chỉnh tỷ lệ khung hình để mọi khoảnh khắc đều phù hợp với thiết kế.

Bước 3

Thêm âm thanh và cải tiến

Bao gồm âm nhạc, phụ đề và các hiệu ứng chuyển cảnh để tăng cường không khí. Điều chỉnh thời gian một cách tỉ mỉ để giữ cho năng lượng luôn cao qua các cảnh.

Bước 4

Tạo và xuất bản

HeyGen biến tấu bộ sưu tập của bạn theo định dạng bạn chọn. Tải xuống hoặc chia sẻ ngay lập tức trên bất kỳ nền tảng nào.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Công cụ làm video collage là gì?

Trình tạo video collage kết hợp nhiều hình ảnh và đoạn video vào một bố cục duy nhất với chuyển động, hiệu ứng chuyển tiếp và âm thanh. Nó giúp bạn trình bày nhiều góc nhìn hoặc khoảnh khắc trong một video liền mạch.

Tôi có cần kinh nghiệm chỉnh sửa để tạo một bức tranh ghép không?

Không. HeyGen cung cấp các điều khiển đơn giản cho bố cục, thời gian và âm thanh. Bạn chỉ cần tập trung chọn những hình ảnh yêu thích và hệ thống sẽ xử lý các chi tiết thiết kế.

Tôi có thể sử dụng cả ảnh và video trong một bức tranh ghép không?

Có, bạn có thể tạo một bộ sưu tập video một cách dễ dàng với trình tạo video AI của chúng tôi. Bạn có thể kết hợp hình ảnh, đoạn clip ngắn, và cả ghi hình màn hình trong cùng một dự án mà vẫn đảm bảo thời gian và hình ảnh nhất quán.

Tôi có thể thêm nhạc hoặc lời thoại vào bộ sưu tập của mình không?

Đúng vậy. Bạn có thể thêm nhạc nền, điều chỉnh âm lượng và đồng bộ cảnh theo nhịp điệu. Lời thoại và phụ đề giúp làm rõ ràng hơn hoặc thêm cá tính cho video collage của bạn.

Kích thước và định dạng tệp nào được hỗ trợ?

HeyGen hỗ trợ các định dạng ảnh và video phổ biến và cung cấp chất lượng hiển thị cao để chia sẻ trên các nền tảng. Tải lên hình ảnh từ máy tính để bàn hoặc di động và tự do kết hợp các định dạng.

Tôi có thể tạo hình ghép dọc cho TikTok hoặc Reels không?

Vâng. Chọn tỷ lệ khung hình như 9:16 cho bài đăng dọc hoặc 1:1 cho nguồn cấp dữ liệu vuông. Xuất khẩu được tối ưu hóa tự động cho từng đích đến khi sử dụng trình tạo collage video trực tuyến của chúng tôi.

Một video collage có thể dài bao lâu?

Hầu hết các video collage đều phát huy tốt nhất từ 10 đến 60 giây tùy thuộc vào số lượng các đoạn clip. Bạn có thể điều chỉnh độ dài bằng cách cắt bớt phương tiện truyền thông hoặc điều chỉnh tốc độ của các cảnh.

Tôi có thể bao gồm các yếu tố thương hiệu của mình không?

Vâng. Thêm logo, màu sắc thương hiệu và văn bản được định dạng sao cho bản collage của bạn giữ được sự nhất quán về mặt hình ảnh cho mục đích tiếp thị hoặc kinh doanh.

Nội dung của tôi có an toàn khi đang chỉnh sửa không?

Vâng. Các tệp tải lên và video được tạo của bạn vẫn được giữ kín và mã hóa. Bạn kiểm soát việc chia sẻ bức tranh ghép cuối cùng ở đâu và như thế nào.

Tôi có thể cập nhật bộ sưu tập video của mình sau này không?

Vâng. Mở lại dự án của bạn, thay đổi phương tiện truyền thông, hoặc cập nhật bố cục, sau đó tạo lại phiên bản cuối cùng mới mà không cần bắt đầu lại từ đầu.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background