Trình Tạo Video Du Lịch: Tạo Video Du Lịch Ấn Tượng Trực Tuyến

Tạo video du lịch điện ảnh sử dụng trình làm video du lịch được cung cấp bởi AI của HeyGen. Tạo video du lịch hoàn chỉnh từ ý tưởng, kịch bản, hình ảnh, hoặc cảnh quay sẵn có với hình ảnh tự động, giọng nói, phụ đề, và âm nhạc. Không cần đoàn làm phim, chỉnh sửa thủ công, hay phức tạp về sản xuất.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Nhật ký du lịch và video kỷ niệm

Nhật ký du lịch và video kỷ niệm

Vlogging truyền thống đòi hỏi việc quay phim và chỉnh sửa sau mỗi chuyến đi. Với công nghệ tạo video bằng AI, hãy biến ghi chú du lịch, hình ảnh hoặc điểm nổi bật thành những video hoàn chỉnh mà không cần tốn nhiều công sức để ghi lại hành trình.

Video quảng bá điểm đến

Video quảng bá điểm đến

Việc quay quảng cáo cho các điểm đến tốn kém và mất thời gian. Tạo ra các video tiếp thị du lịch chuyên nghiệp bằng cách sử dụng AI để giới thiệu các địa điểm, trải nghiệm và các ưu đãi một cách linh hoạt.

Nội dung du lịch trên mạng xã hội

Nội dung du lịch trên mạng xã hội

Việc duy trì sự nhất quán trên các nền tảng xã hội là khó khăn với việc sản xuất thủ công. Sử dụng công cụ làm video du lịch để nhanh chóng tạo ra các video du lịch ngắn cho Reels, Shorts và TikTok với phụ đề hấp dẫn.

Hướng dẫn du lịch và lịch trình

Hướng dẫn du lịch và lịch trình

Việc giải thích về các điểm đến trên camera đòi hỏi kế hoạch, quay lại và tạo nội dung video hiệu quả. Công nghệ AI trong việc tạo video biến đổi các hướng dẫn viết thành những video du lịch rõ ràng, hấp dẫn và dễ dàng cập nhật.

Giao tiếp trong du lịch và khách sạn

Giao tiếp trong du lịch và khách sạn

Khách sạn, tour du lịch và ban quản lý du lịch có thể tạo ra các video du lịch thông tin mà không cần đến đội ngũ sản xuất. AI xử lý hình ảnh, giọng nói và tốc độ một cách tự động.

Kể chuyện du lịch đa ngôn ngữ

Kể chuyện du lịch đa ngôn ngữ

Để tiếp cận khách du lịch toàn cầu thường đòi hỏi phải tạo lại nội dung. Sử dụng tính năng dịch video để tạo ra các video du lịch bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trong khi vẫn giữ nguyên giọng nói và thời gian.

Tại sao HeyGen là Công cụ Làm Video Du lịch Tốt nhất

HeyGen được xây dựng để tạo video AI tự động với quy mô lớn. Từ kỷ niệm du lịch đến tiếp thị điểm đến, nền tảng này tự động tạo ra các video du lịch chất lượng cao trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát sáng tạo, tốc độ và khả năng tiếp cận toàn cầu làm trọng tâm.

Động cơ tạo video AI

Tạo video du lịch từ đầu đến cuối bằng công cụ chỉnh sửa video AI. Hình ảnh, chuyển động, giọng nói và thời gian được tạo ra tự động, loại bỏ nhu cầu cho quy trình sản xuất video truyền thống.

Sẵn sàng toàn cầu theo thiết kế

Sản xuất video du lịch cho khán giả quốc tế với giọng nói đa ngôn ngữ, phụ đề, hỗ trợ dịch video và hoạt hình hấp dẫn. AI điều chỉnh cách thức truyền đạt nhưng vẫn giữ nguyên tính nhất quán xuyên suốt các khu vực.

Đầu vào sáng tạo linh hoạt

Bắt đầu từ văn bản, hình ảnh hoặc các đoạn clip có sẵn để tạo video du lịch một cách dễ dàng. HeyGen linh hoạt thích nghi với các loại đầu vào khác nhau để những người sáng tạo nội dung du lịch và các đội ngũ có thể tạo video mà không cần phải tuân theo các mẫu cứng nhắc hay dòng thời gian chỉnh sửa thủ công.

Tạo video du lịch AI từ đầu đến cuối

Tạo ra những video du lịch hoàn chỉnh từ một ý tưởng duy nhất. Trình tạo video AI của HeyGen tự động xây dựng cảnh quay, nhịp độ, phụ đề và âm thanh, biến các ý tưởng du lịch thành video sẵn sàng xuất bản chỉ trong vài phút.

Người phụ nữ châu Á đang mỉm cười xuất hiện trong một bức tranh ghép ảnh thể hiện nhiều vai trò và cảnh khác nhau, có biểu tượng nút phát.

Sáng tạo hình ảnh từ hình ảnh và cảnh quay

Sử dụng công nghệ chuyển từ hình ảnh sang video để làm sống động các bức ảnh du lịch hoặc cải thiện các đoạn clip có sẵn. AI thêm chuyển động, hiệu ứng chuyển cảnh và liên tục hình ảnh mà không cần chỉnh sửa thủ công hay tìm kiếm nguồn ảnh, giúp quá trình tạo nội dung video của bạn trở nên nhanh chóng hơn.

Giao diện tải ảnh lên với một thư viện và khu vực kéo và thả, hiển thị con trỏ đang kéo một bức ảnh của người phụ nữ da đen đang cười.

Giọng nói tự nhiên, đồng bộ môi và lời thoại

Thêm lời kể chuyện chân thực với đồng bộ hóa môi chính xác để làm cho câu chuyện du lịch trở nên sinh động. Chọn các phong cách giọng nói hoặc ngôn ngữ khác nhau để phù hợp với tâm trạng của video blog, hướng dẫn, hoặc quảng cáo.

Nhân bản giọng nói

Chỉnh sửa thông minh không cần dùng đến dòng thời gian

Chỉnh sửa video du lịch bằng cách điều chỉnh nội dung thay vì chỉnh sửa lại cảnh quay. Cập nhật hình ảnh, lời thoại, hoặc ngôn ngữ và tái tạo video ngay lập tức với chất lượng nhất quán.

Chín ô vuông đầy màu sắc mô tả các cá nhân đa dạng tương tác với các công cụ video và giao tiếp, thể hiện các tính năng như hướng dẫn, bán hàng và thuyết trình.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng Trình làm video du lịch

Tạo video du lịch chuyên nghiệp bằng cách sử dụng AI trong bốn bước đơn giản với các mẫu video có thể tùy chỉnh.

Bước 1

Thêm ý tưởng hoặc tài sản du lịch của bạn

Bắt đầu với một ý tưởng, kịch bản, hình ảnh, hoặc đoạn phim. Xác định phong cách và mục tiêu cho video du lịch của bạn.

Bước 2

Tùy chỉnh hình ảnh và giọng nói

Chọn phong cách hình ảnh, lời kể, phụ đề và ngôn ngữ. Áp dụng tùy chọn hoán đổi khuôn mặt hoặc giọng nói khi cần thiết để phù hợp với nội dung của bạn.

Bước 3

Tạo ra bằng AI

Động cơ tạo video AI của HeyGen xây dựng video du lịch hoàn chỉnh với hình ảnh đồng bộ, chuyển động, âm thanh và hoạt hình.

Bước 4

Xuất khẩu hoặc cập nhật bất cứ lúc nào

Tải video du lịch của bạn về hoặc cập nhật sau bằng cách điều chỉnh thông tin đầu vào và tái tạo mà không cần xây dựng lại từ đầu.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

AI travel video maker là gì?

Một trình tạo video du lịch AI sử dụng công nghệ tạo video AI để tự động tạo ra những video du lịch hoàn chỉnh. Nó tạo ra hình ảnh, chuyển động, lời kể và phụ đề mà không cần quay phim hay chỉnh sửa truyền thống.

Điều này khác với các công cụ chuyển đổi văn bản sang video cơ bản như thế nào?

HeyGen hỗ trợ tạo video AI từ nhiều nguồn đầu vào bao gồm văn bản, hình ảnh và cảnh quay. Nó tập trung vào sản xuất video đầy đủ, không chỉ chuyển đổi kịch bản thành cảnh.

Tôi có thể tạo ra những video du lịch chân thực với AI không?

Vâng. HeyGen sử dụng công nghệ tạo cảnh thông minh, giọng nói tự nhiên và đồng bộ hóa môi chính xác để sản xuất các video du lịch có cảm giác mượt mà và điện ảnh.

Người làm video du lịch có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ không?

Vâng. Bạn có thể tạo ra các video du lịch bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau sử dụng tính năng dịch và giọng nói có sẵn mà không cần tạo lại nội dung một cách thủ công.

Tôi có thể chuyển ảnh du lịch thành video không?

Vâng. Công cụ chuyển đổi hình ảnh thành video tạo sự sống động cho ảnh với chuyển động và hiệu ứng chuyển cảnh, cho phép bạn tạo ra những video du lịch hấp dẫn từ những hình ảnh tĩnh.

Tôi có cần kinh nghiệm biên tập hay sản xuất không?

Không. Nền tảng được thiết kế cho những người không phải là biên tập viên. AI xử lý phần sản xuất kỹ thuật trong khi bạn tập trung vào câu chuyện và thông điệp.

Tôi có thể xuất video du lịch ở những định dạng nào?

Bạn có thể xuất các video du lịch ở các định dạng phổ biến phù hợp cho mạng xã hội, trang web, bài thuyết trình và sử dụng nội bộ.

Tôi có thể cập nhật video du lịch sau được không?

Đúng vậy. Bạn có thể chỉnh sửa đầu vào, thay đổi ngôn ngữ, hoặc cập nhật hình ảnh và tạo lại video mà không cần bắt đầu từ đầu, làm đơn giản hóa quá trình chỉnh sửa video.

Nội dung của tôi có an toàn và thuộc sở hữu của tôi không?

Đúng. Nội dung của bạn vẫn được giữ kín, và bạn giữ toàn quyền đối với tất cả video kỳ nghỉ được tạo ra bằng HeyGen.

