Bước 1 Bắt đầu với tin nhắn và hình ảnh của bạn Viết những gì ông già Noel nên nói và tải lên những bức ảnh quan trọng đối với người nhận. Những chi tiết này trở thành một phần của câu chuyện mùa lễ một cách rất tự nhiên, đặc biệt là trong một video từ ông già Noel. Mọi người cảm thấy được nhìn thấy và đánh giá cao.

Bước 2 Chọn phong cách và tâm trạng Chọn phong cách ông già Noel và phông nền phù hợp với dịp lễ và tính cách. Mỗi cảnh đều được chuẩn bị sẵn sàng với ánh sáng, đạo cụ và những nét trang trí đầy không khí lễ hội. Bạn sẽ nhận được hình ảnh chất lượng cao ngay lập tức, đặc biệt khi tạo ra một video cá nhân hóa từ ông già Noel.

Bước 3 Xem trước và chỉnh sửa video Kiểm tra cách ông già Noel gửi lời chúc và điều chỉnh bất cứ điều gì cần cải thiện. Bạn có thể chỉnh sửa văn bản, nhịp độ, hoặc hình ảnh một cách dễ dàng để đảm bảo thông điệp video từ ông già Noel của bạn hoàn hảo. Kết quả cuối cùng luôn phù hợp với tầm nhìn của bạn.