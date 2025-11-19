Kết thúc mỗi video với lời kêu gọi hành động rõ ràng và phong cách thương hiệu sử dụng công cụ làm outro của HeyGen. Xây dựng màn hình kết thúc hoạt hình, lời nhắc đăng ký, và chuỗi kết thúc có thương hiệu với âm nhạc, phụ đề, và các lời kêu gọi có thể nhấp chuột cho video outro của bạn, tất cả mà không cần chỉnh sửa dòng thời gian hay kinh nghiệm thiết kế đồ họa chuyển động. Tạo nên những kết thúc nhất quán giúp người xem tiếp tục theo dõi và nhấp chuột.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Thêm nút đăng ký hoạt hình, video đề xuất, và liên kết danh sách phát trong video outro của bạn để thúc đẩy sự giữ chân và tăng trưởng kênh.
Kết thúc bài học với các bước tiếp theo, văn bản tóm tắt, và liên kết đến bài kiểm tra trong một video kết thúc chất lượng cao để tăng tỷ lệ hoàn thành và kết quả học tập.
Hoàn thiện các demo sản phẩm, webcast và thông báo với văn bản pháp lý nhất quán, thông tin liên hệ và logo công ty trong video outro của bạn.
Đóng video sự kiện với lời kêu gọi tài trợ, liên kết mạng xã hội, và kêu gọi hành động đăng ký hoặc mua vé để thúc đẩy các hoạt động tiếp theo.
Sử dụng những đoạn kết ngắn, có thể lặp lại cho Reels và Shorts với các lời kêu gọi hành động nhanh chóng, tên tài khoản và hashtag để giữ mức độ tương tác cao.
Tạo các đoạn clip outro có hỗ trợ âm thanh với ghi chú chương trình, liên kết khách mời và hướng dẫn đăng ký để xuất bản đa kênh, bao gồm TikTok và YouTube.
Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Outro Tốt Nhất
HeyGen giúp các nhà sáng tạo và đội ngũ sản xuất nhanh chóng các đoạn kết chuyên nghiệp, giúp kênh của bạn trở nên nhất quán và khán giả biết phải làm gì tiếp theo. Bắt đầu từ một mẫu hoặc một lời nhắc, tùy chỉnh văn bản và thời gian, chọn nhạc và giọng nói, sau đó xuất các tệp sẵn sàng cho nền tảng chỉ trong vài phút.
Thiết kế các outro nổi bật cho video tiếp theo, danh sách phát, hoặc nút đăng ký, để nhiều khán giả hơn ở lại kênh của bạn và thực hiện hành động.
Sử dụng các mẫu và bộ nhận diện thương hiệu để tạo một thư viện các đoạn kết phù hợp với hình thu nhỏ, màu sắc và phong cách của bạn mà không cần xây dựng lại mỗi lần.
Các bố cục được hướng dẫn, gợi ý kịch bản, và các điều khiển dòng thời gian đơn giản giúp việc sản xuất các đoạn kết hoạt hình trở nên dễ dàng và có vẻ mượt mà.
Ảnh đại diện AI và Hoạt hình nhân vật
Hoạt hình hóa chân dung, ảnh toàn thân và hình đại diện với những cử chỉ sống động. Công cụ tạo hình ảnh này phân tích biểu cảm và thêm hoạt ảnh khuôn mặt chân thực sử dụng AI tiên tiến, tạo ra kết quả video hấp dẫn.
Tạo Video từ Ảnh Nhanh
Tải ảnh lên, thêm kịch bản của bạn và nhấn tạo video. HeyGen sẽ xử lý phần còn lại. Chuyển hình ảnh thành video ấn tượng chỉ trong vài giây với chất lượng video cao. Đây là công cụ lý tưởng để chuyển hình ảnh thành video cho những ai cần tạo video nhanh chóng và hàng loạt.
Giọng nói, Âm nhạc, và Phụ đề trong một Dòng chảy
Tạo video sử dụng giọng nói và âm nhạc có sẵn. Tạo hình đại diện nói chuyện với phụ đề đồng bộ với âm thanh. Thêm các lớp âm thanh mà không cần dùng đến công cụ riêng biệt. Hỗ trợ nhiều định dạng và độ phân giải video khác nhau.
Phong cách linh hoạt và kiểm soát chuyển động
Tùy chỉnh độ dài video, tỷ lệ khung hình và tốc độ phát. Hướng dẫn chuyển cảnh bằng các lệnh dựa trên văn bản như “quét chậm” hoặc “phóng to chủ thể.” Công cụ tạo video này mang lại quyền kiểm soát hoàn toàn mà không cần học.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng trình tạo Outro của HeyGen
Tạo một đoạn kết hoàn chỉnh chỉ trong bốn bước đơn giản, với những công cụ giúp loại bỏ sự phức tạp.
Chọn một phong cách phù hợp với kênh của bạn, hoặc dán một lời nhắn ngắn mô tả giọng điệu và các yếu tố, như “đăng ký, video tiếp theo, liên kết mạng xã hội” cho trình tạo video giới thiệu của bạn.
Thêm tên kênh, tay cầm mạng xã hội, và hình thu nhỏ video được đề xuất, sau đó thiết lập thời gian hiển thị của từng phần tử.
Chọn nhạc nền, tạo dấu hiệu thoại nhanh chóng, và tạo phụ đề để phần kết thúc hiệu quả ngay cả khi tắt tiếng.
Xuất bản một file MP4 sẵn sàng cho nền tảng, tải xuống phụ đề SRT, hoặc sử dụng đường link được lưu trữ. Lưu dự án dưới dạng mẫu cho các tập phim trong tương lai.
Một trình tạo outro là một AI video generator giúp bạn thiết kế chuỗi kết thúc cho một video, bao gồm lời kêu gọi đăng ký, video đề xuất, phụ đề và thương hiệu, để khán giả biết phải làm gì tiếp theo.
Không. HeyGen cung cấp các mẫu, bố cục hướng dẫn và các điều khiển đơn giản để bất kỳ người sáng tạo nào cũng có thể tạo ra những phần kết thúc video chuyên nghiệp mà không cần kinh nghiệm thiết kế đồ họa động.
Vâng. Thêm các vị trí giữ hình thu nhỏ động, nút đăng ký, và liên kết danh sách phát phù hợp với yêu cầu màn hình kết thúc của YouTube.
Vâng. Chọn các bản nhạc không yêu cầu bản quyền, tải lên âm thanh của bạn, hoặc tạo một đoạn lời thoại ngắn để hoàn thành video kết thúc cho video YouTube của bạn.
Xuất các tệp MP4 được tối ưu hóa cho YouTube và các nền tảng mạng xã hội, và tải về các tệp phụ đề như SRT cho phần kết video nếu cần.
Outro thường kéo dài từ 5 đến 20 giây tùy thuộc vào nền tảng và lời kêu gọi hành động. HeyGen giúp bạn với các yếu tố thời gian để mọi thứ không có cảm giác vội vàng.
Vâng. Lưu các dự án dưới dạng mẫu, áp dụng bộ nhận diện thương hiệu, sau đó nhân bản và chỉnh sửa các phiên bản cho từng tập hoặc mùa của video YouTube của bạn.
Vâng. Các mẫu HeyGen bao gồm các khu vực an toàn cho các phần tử có thể nhấp chuột của YouTube và có thể được xuất ra để bạn có thể dễ dàng thêm các chú thích màn hình kết thúc của YouTube.
Vâng. Sao chép dự án, thay đổi lời thoại và phụ đề, và xuất các phiên bản địa phương hóa sử dụng video translator mà không thay đổi hình ảnh.
Vâng. Các tệp tải lên và dự án của bạn được lưu trữ an toàn, và bạn kiểm soát cài đặt truy cập và chia sẻ cho mỗi dự án trong trình tạo video.
Vâng. Mời các thành viên trong nhóm chỉnh sửa, xem xét và phê duyệt phần kết để quản lý kênh và biên tập viên giữ được sự đồng nhất.
Vâng. Mở lại dự án, thay đổi văn bản, âm nhạc, hoặc thời gian, sau đó tạo lại một bản xuất mới cho video outro của bạn. Các phiên bản được lưu lại để bạn có thể quay trở lại nếu cần.
Một phần kết thúc được thiết kế tốt khuyến khích người xem xem thêm nội dung hoặc đăng ký, có thể cải thiện thời lượng phiên và tăng trưởng kênh khi được sử dụng một cách nhất quán.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.