Outro Maker: Tạo miễn phí kết thúc video YouTube

Kết thúc mỗi video với lời kêu gọi hành động rõ ràng và phong cách thương hiệu sử dụng công cụ làm outro của HeyGen. Xây dựng màn hình kết thúc hoạt hình, lời nhắc đăng ký, và chuỗi kết thúc có thương hiệu với âm nhạc, phụ đề, và các lời kêu gọi có thể nhấp chuột cho video outro của bạn, tất cả mà không cần chỉnh sửa dòng thời gian hay kinh nghiệm thiết kế đồ họa chuyển động. Tạo nên những kết thúc nhất quán giúp người xem tiếp tục theo dõi và nhấp chuột.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

Màn hình kết thúc và lời nhắc đăng ký trên YouTube

Màn hình kết thúc và lời nhắc đăng ký trên YouTube

Thêm nút đăng ký hoạt hình, video đề xuất, và liên kết danh sách phát trong video outro của bạn để thúc đẩy sự giữ chân và tăng trưởng kênh.

Màn hình kết thúc khóa học và bài học

Màn hình kết thúc khóa học và bài học

Kết thúc bài học với các bước tiếp theo, văn bản tóm tắt, và liên kết đến bài kiểm tra trong một video kết thúc chất lượng cao để tăng tỷ lệ hoàn thành và kết quả học tập.

Kết thúc video doanh nghiệp có thương hiệu

Kết thúc video doanh nghiệp có thương hiệu

Hoàn thiện các demo sản phẩm, webcast và thông báo với văn bản pháp lý nhất quán, thông tin liên hệ và logo công ty trong video outro của bạn.

Tóm tắt sự kiện và video nổi bật

Tóm tắt sự kiện và video nổi bật

Đóng video sự kiện với lời kêu gọi tài trợ, liên kết mạng xã hội, và kêu gọi hành động đăng ký hoặc mua vé để thúc đẩy các hoạt động tiếp theo.

Kết luận video xã hội và đếm ngược

Kết luận video xã hội và đếm ngược

Sử dụng những đoạn kết ngắn, có thể lặp lại cho Reels và Shorts với các lời kêu gọi hành động nhanh chóng, tên tài khoản và hashtag để giữ mức độ tương tác cao.

Lời chào cuối trong podcast và cuộc phỏng vấn

Lời chào cuối trong podcast và cuộc phỏng vấn

Tạo các đoạn clip outro có hỗ trợ âm thanh với ghi chú chương trình, liên kết khách mời và hướng dẫn đăng ký để xuất bản đa kênh, bao gồm TikTok và YouTube.

Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Outro Tốt Nhất

HeyGen giúp các nhà sáng tạo và đội ngũ sản xuất nhanh chóng các đoạn kết chuyên nghiệp, giúp kênh của bạn trở nên nhất quán và khán giả biết phải làm gì tiếp theo. Bắt đầu từ một mẫu hoặc một lời nhắc, tùy chỉnh văn bản và thời gian, chọn nhạc và giọng nói, sau đó xuất các tệp sẵn sàng cho nền tảng chỉ trong vài phút.

Giữ cho người xem tiếp tục theo dõi và chuyển đổi

Thiết kế các outro nổi bật cho video tiếp theo, danh sách phát, hoặc nút đăng ký, để nhiều khán giả hơn ở lại kênh của bạn và thực hiện hành động.

Nhanh, có thể lặp lại, nhất quán thương hiệu

Sử dụng các mẫu và bộ nhận diện thương hiệu để tạo một thư viện các đoạn kết phù hợp với hình thu nhỏ, màu sắc và phong cách của bạn mà không cần xây dựng lại mỗi lần.

Không yêu cầu kỹ năng thiết kế

Các bố cục được hướng dẫn, gợi ý kịch bản, và các điều khiển dòng thời gian đơn giản giúp việc sản xuất các đoạn kết hoạt hình trở nên dễ dàng và có vẻ mượt mà.

Ảnh đại diện AI và Hoạt hình nhân vật

Hoạt hình hóa chân dung, ảnh toàn thân và hình đại diện với những cử chỉ sống động. Công cụ tạo hình ảnh này phân tích biểu cảm và thêm hoạt ảnh khuôn mặt chân thực sử dụng AI tiên tiến, tạo ra kết quả video hấp dẫn.

Một người đàn ông lớn tuổi đang mỉm cười, với menu "Chọn hình đại diện" hiển thị nhiều hình ảnh đa dạng.

Tạo Video từ Ảnh Nhanh

Tải ảnh lên, thêm kịch bản của bạn và nhấn tạo video. HeyGen sẽ xử lý phần còn lại. Chuyển hình ảnh thành video ấn tượng chỉ trong vài giây với chất lượng video cao. Đây là công cụ lý tưởng để chuyển hình ảnh thành video cho những ai cần tạo video nhanh chóng và hàng loạt.

Giao diện tải ảnh lên hiển thị nhiều hình ảnh của một người phụ nữ da màu đang cười, với con trỏ kéo thêm một hình ảnh khác của cô ấy.

Giọng nói, Âm nhạc, và Phụ đề trong một Dòng chảy

Tạo video sử dụng giọng nói và âm nhạc có sẵn. Tạo hình đại diện nói chuyện với phụ đề đồng bộ với âm thanh. Thêm các lớp âm thanh mà không cần dùng đến công cụ riêng biệt. Hỗ trợ nhiều định dạng và độ phân giải video khác nhau.

Nhân bản giọng nói

Phong cách linh hoạt và kiểm soát chuyển động

Tùy chỉnh độ dài video, tỷ lệ khung hình và tốc độ phát. Hướng dẫn chuyển cảnh bằng các lệnh dựa trên văn bản như “quét chậm” hoặc “phóng to chủ thể.” Công cụ tạo video này mang lại quyền kiểm soát hoàn toàn mà không cần học.

Giao diện số hiển thị nền xoắn 3D màu trắng, dòng thời gian chỉnh sửa video với hình thu nhỏ, và con trỏ màu xanh trên một ô trống.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ coi trọng chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng trình tạo Outro của HeyGen

Tạo một đoạn kết hoàn chỉnh chỉ trong bốn bước đơn giản, với những công cụ giúp loại bỏ sự phức tạp.

Bước 1

Chọn một mẫu hoặc bắt đầu từ đầu

Chọn một phong cách phù hợp với kênh của bạn, hoặc dán một lời nhắn ngắn mô tả giọng điệu và các yếu tố, như “đăng ký, video tiếp theo, liên kết mạng xã hội” cho trình tạo video giới thiệu của bạn.

Bước 2

Tùy chỉnh văn bản, logo và thời gian

Thêm tên kênh, tay cầm mạng xã hội, và hình thu nhỏ video được đề xuất, sau đó thiết lập thời gian hiển thị của từng phần tử.

Bước 3

Thêm âm thanh và phụ đề

Chọn nhạc nền, tạo dấu hiệu thoại nhanh chóng, và tạo phụ đề để phần kết thúc hiệu quả ngay cả khi tắt tiếng.

Bước 4

Xuất và đính kèm vào video

Xuất bản một file MP4 sẵn sàng cho nền tảng, tải xuống phụ đề SRT, hoặc sử dụng đường link được lưu trữ. Lưu dự án dưới dạng mẫu cho các tập phim trong tương lai.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Outro maker là gì?

Một trình tạo outro là một AI video generator giúp bạn thiết kế chuỗi kết thúc cho một video, bao gồm lời kêu gọi đăng ký, video đề xuất, phụ đề và thương hiệu, để khán giả biết phải làm gì tiếp theo.

Tôi có cần kỹ năng chỉnh sửa video để sử dụng trình tạo outro của HeyGen không?

Không. HeyGen cung cấp các mẫu, bố cục hướng dẫn và các điều khiển đơn giản để bất kỳ người sáng tạo nào cũng có thể tạo ra những phần kết thúc video chuyên nghiệp mà không cần kinh nghiệm thiết kế đồ họa động.


Tôi có thể thêm hình thu nhỏ đăng ký và danh sách phát vào phần cuối video của mình không?

Vâng. Thêm các vị trí giữ hình thu nhỏ động, nút đăng ký, và liên kết danh sách phát phù hợp với yêu cầu màn hình kết thúc của YouTube.

Tôi có thể bao gồm nhạc và lời thoại trong phần kết của video không?

Vâng. Chọn các bản nhạc không yêu cầu bản quyền, tải lên âm thanh của bạn, hoặc tạo một đoạn lời thoại ngắn để hoàn thành video kết thúc cho video YouTube của bạn.

Các định dạng xuất khẩu nào được hỗ trợ?

Xuất các tệp MP4 được tối ưu hóa cho YouTube và các nền tảng mạng xã hội, và tải về các tệp phụ đề như SRT cho phần kết video nếu cần.

Đoạn kết nên kéo dài bao lâu?

Outro thường kéo dài từ 5 đến 20 giây tùy thuộc vào nền tảng và lời kêu gọi hành động. HeyGen giúp bạn với các yếu tố thời gian để mọi thứ không có cảm giác vội vàng.

Tôi có thể sử dụng lại cùng một đoạn kết cho nhiều video không?

Vâng. Lưu các dự án dưới dạng mẫu, áp dụng bộ nhận diện thương hiệu, sau đó nhân bản và chỉnh sửa các phiên bản cho từng tập hoặc mùa của video YouTube của bạn.

Outro có tương thích với công cụ màn hình kết thúc của YouTube không?

Vâng. Các mẫu HeyGen bao gồm các khu vực an toàn cho các phần tử có thể nhấp chuột của YouTube và có thể được xuất ra để bạn có thể dễ dàng thêm các chú thích màn hình kết thúc của YouTube.

Tôi có thể tạo các đoạn kết khác nhau cho các ngôn ngữ hoặc khu vực khác nhau không?

Vâng. Sao chép dự án, thay đổi lời thoại và phụ đề, và xuất các phiên bản địa phương hóa sử dụng video translator mà không thay đổi hình ảnh.

Liệu các tệp của tôi có an toàn khi đang chỉnh sửa không?

Vâng. Các tệp tải lên và dự án của bạn được lưu trữ an toàn, và bạn kiểm soát cài đặt truy cập và chia sẻ cho mỗi dự án trong trình tạo video.

Các đội có thể cộng tác trên các dự án outro không?

Vâng. Mời các thành viên trong nhóm chỉnh sửa, xem xét và phê duyệt phần kết để quản lý kênh và biên tập viên giữ được sự đồng nhất.

Tôi có thể chỉnh sửa phần kết sau khi xuất không?

Vâng. Mở lại dự án, thay đổi văn bản, âm nhạc, hoặc thời gian, sau đó tạo lại một bản xuất mới cho video outro của bạn. Các phiên bản được lưu lại để bạn có thể quay trở lại nếu cần.

Các yếu tố khác có ảnh hưởng đến thời gian xem hoặc mức độ tương tác không?

Một phần kết thúc được thiết kế tốt khuyến khích người xem xem thêm nội dung hoặc đăng ký, có thể cải thiện thời lượng phiên và tăng trưởng kênh khi được sử dụng một cách nhất quán.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

